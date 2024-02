Vanskelig å være offentlig: – En pris man må betale

– Det er mye trøkk. Og jeg er en som ikke tåler trøkk så godt.

Etter at Emilie Voe Nereng (28) valgte Cato Zahl Pedersen (65) som førstekjempe denne uken, har reaksjonene haglet.

Dette er imidlertid ikke første gang innboksen fylles med reaksjoner, eller at kommentarfeltet koker.

ERFARING: Tross et heftig medietrykk allerede fra 13-årsalderen, har Emilie Voe Nereng gjort seg noen erfaringer rikere for hvordan hun skal håndtere rampelyset. Foto: Erik Edland / TV 2

Allerede som barn ble Emilie drapstruet og utsatt for hatefulle nettroll. Mer om det senere.

I dette portrettintervjuet skal den tidligere bloggeren fortelle om prisen hun har betalt – og fortsatt betaler – for å stikke seg fram i offentligheten.

TRYGT: I den nyoppussede leiligheten finner hun ro, sammen med hunden Eddie og forloveden Michael Hansson. Foto: Erik Edland / TV 2

Fikk anerkjent coach

Tilbake i 2009 var Emilie en av de første som startet med det da ganske nye fenomenet blogging. «Voe» – som hun kalte seg – var etter hvert på alles lepper.

– Det startet ganske tilfeldig med at jeg begynte med blogg. Jeg var ganske god, fikk oppleve mye spennende, og holdt på med det i mange, mange år.

«BLOGGERNE»: Emilie Voe Nereng deltok i den første sesongen i «Bloggerne». Da var hun 17 år. Foto: TV 2

På kort tid ble hun Norges største blogger, og hadde flere klikk enn mange av landets største aviser.

For en 13-åring var det derimot ikke like enkelt å balansere skole, venner, og det som ble nærmest en fulltidsjobb – blogging.

– Jeg ble veldig fort kjent, og syntes det var vanskelig å forholde meg til det. Jeg hadde et stort press på skolen, men også fra lesere og følgere.



Selv om svært mange så opp til den blonde og blide ungdomsskolejenta som kom med jevnlige oppdateringer fra livet sitt, vokste det også fram mye negativitet rundt hennes person.

På nettet fikk Emilie anonyme drapstrusler.

«Ha ha. Du er så mongo... Husk meg! Jeg kommer og dreper deg i morgen!», og «Serr trur du at noen liker deg, innbilske drittunge, lille jævel», var blant kommentarene tenåringsjenta fikk.

Presset ble etter hvert så stort at Emilie ble utbrent og nedtrykt – samtidig som det var forventet at hun skulle skinne på bloggen.

– Det var et stort trykk rundt meg og jeg fikk mye ros, men også mye hets, i alle kanaler. Jeg prøvde å balansere dette med å være en vanlig ungdom, og å være flink på skolen i tillegg. Den totalbelastningen ble altfor stor for meg, sier hun til TV 2.

Fra sidelinjen så foreldrene hvordan livet hennes hadde endret seg – fra å være et uskyldig barn, til å tre inn i tenårene som en person «hele» Norge hadde meninger om.

VG-LISTA: Som 14-åring opptrådte hun på VG-lista topp 20 på Rådhusplassen i Oslo. Foto: Kyrre Lien / NTB

– Moren og faren min så hvordan dette gikk innpå meg og var viktige støttespillere. De ønsket sikkert at jeg bare skulle slutte å blogge når det ikke var gøy lenger, men visste også at jeg hadde sterk egenvilje. Så det må ha vært utfordrende for dem å ikke vite hva slags råd de skulle gi meg. De ville jo bare at jeg skulle ha det bra.

Med det enorme presset og publisiteten som fulgte, ville foreldrene teste ut ulike måter å hjelpe datteren på.

Mannen som i 2011 ble hentet inn for å hjelpe den unge bloggeren, er den samme som hjalp verdensstjernene og løpedronningene Grete Waitz og Ingrid Kristiansen til å nå sine mål på 70- og 80-tallet.

– Jeg vet ikke helt hvordan det gikk til, men Johan Kaggestad var hjemme hos oss i Hønefoss og pratet med meg, forteller hun og humrer.

Når TV 2 spør hva slags råd hun fikk fra den tidligere idrettstreneren og TV 2-kommentatoren, kommer hun beskjedent med en innrømmelse:

– Det som faktisk er litt ille er at jeg har ikke et eneste minne om at han har vært hjemme hos oss. På det tidspunktet var jeg fryktelig sliten. Jeg var på grensen til utbrent, så minnet mitt eksisterer ikke fra de månedene. Det er litt skremmende, sier hun.

– Jeg har måttet forsikre meg med mamma og pappa: «Stemmer dette her, er det en drøm, eller hva var greia?» Men de sier at han var hjemme hos oss, han. Det var jo fordi de ville mitt beste.

Tross råd og tips fra Kaggestad, som i 2020 ble alvorlig syk, valgte Nereng å avslutte bloggingen i 2011.

Hønefoss-jenta gjorde comeback som blogger igjen etter dette, men i 2017 pakket hun ned Voe-bloggen for godt.

Trakk seg tilbake fra rampelyset

– Jeg kom til et punkt hvor jeg tenkte: «Vet du hva? Kanskje det er på tide å teste ut en helt ny retning, få noen nye perspektiver». Da valgte jeg å legge ned bloggen for godt, og trekke meg ut av rampelyset for å finne ut av hvem jeg var uten sosiale medier som hadde preget alle årene av min ungdomstid.



Facebook, Instagram, blogg – til og med mail – ble slettet.

FJERNET ALLE KANALER: Emilie Nereng hadde et behov for å trekke seg tilbake fra rampelyset, og finne ut hvem hun egentlig var. Foto: Erik Edland / TV 2

28-åringen beskriver det som et skummelt valg.

– Jeg var litt redd for å finne ut av hvordan min identitet var uten dette. Det er litt spesielt å tenke på hvordan sosiale medier er med på å forme oss, når det viktigste tross alt er hvem du er innerst inne.

Da hun tok steget tilbake fra rampelyset, fikk hun oppleve hvor avslappet livet var uten alle kanalene og varslene. Et veldig fint perspektiv å få, mener hun.

Snudde kjip opplevelse

Selv om tiden var knapp fra hun slettet alt, til å vende tilbake for sin sosiale helse, satt hun igjen med en kjip opplevelse av bransjen.

– Jeg var nok også inne i en litt negativ tankespiral som jeg ikke klarte å dra meg helt ut av. Når jeg først hadde begynt å vurdere å slutte å blogge, så klarte jeg ikke komme meg helt ut av det, og evnet ikke helt å se det fine, og hvordan jeg kunne bruke den plattformen til noe positivt. Jeg så på Instagram og blogg som ganske overfladisk, og tidkrevende – ikke minst.

Med årene klarte hun å snu tankegangen, og fikk nye perspektiver på hvor positivt sosiale medier kunne være.

– Nemlig at det lar deg jo få muligheten til å skape din egen arbeidsplass. Du har muligheten til å være kreativ, finne likesinnede. Et kreativt fristed – hvis det brukes riktig, sier hun.

– Jeg begynte å legge merke til hvor mye kreativt spillerom jeg hadde som blogger og instagrammer, og opplevde at det egentlig var viktig for meg.

STØRRE FRIHET: – Når jeg fikk det litt på avstand så jeg det fine ved det, og ikke bare det negative. Foto: Erik Edland / TV 2

Da hun begynte å studere det hun virkelig brenner for – nemlig ernæring og helse – så hun verdien i å allerede ha bygd seg opp et kjent navn.

– Jeg visste at noe av det jeg kunne jobbe med innen ernæring var en form for en-til-en-kundeoppfølging med ernæring. Samtidig visste jeg at jeg ville ha et langt større nedslagsfelt på Instagram. Du kan nå ut til vanvittig mange mennesker med et budskap, og kan faktisk påvirke ganske mange på en gang.

I dag driver hun instagrammen under navnet @emilienutrition, hvor hun ønsker å vise sine 238.000 følgere at sunn mat også kan smake godt. Det steget er hun glad for at hun tok.

LIDENSKAP: På Høyskolen Kristiania tok 28-åringen en bachelorgrad i ernæring. I dag jobber hun med å fremme lidenskapen sin. Foto: Erik Edland / TV 2

– Jeg fikk et totalt nytt syn på hvordan sosiale medier kan brukes til å skape en kul og annerledes jobb, samtidig som man bidrar med noe positivt. Og det er jeg veldig glad for at jeg gjorde.

– Hemsko i mitt liv

Tidlig i tenårene var det ikke bare belastningen av netthets som preget Emilie. Moren hennes var i samme tidsrom rammet av kreft, noe 28-åringen i dag ikke ønsker å gå nærmere inn på. Hun erkjenner imidlertid at hendelsen har hatt betydning for hennes engasjement for folkehelse.

– Jeg føler heldigvis at jeg har lært mye og blitt sterkere i meg selv, og jeg er heldig som har et sterkt fundament av venner, familie og kjæreste rundt meg.

– Likevel er det vondt å kjenne på at jeg fremdeles har noen dype sår, som kan rippes opp. Jeg skulle gjerne fortalt Emilie 14 år, som fremdeles bor i meg, at kommentarfelt blir mye bedre med årene, men det ville dessverre ikke vært helt sant.

De urolige følelsene hun har kjent på i løpet av livet kan tidvis blusse opp. 28-åringen påpeker at hun fremdeles har en tendens til å krisemaksimere og tenke verst tenkelig scenario.

Hun kommer med eksempler:

– Om jeg er syk og har vondt i halsen, tror jeg at jeg kommer til å være syk i ukesvis, kanskje månedsvis, og at jeg må slutte å jobbe, sier hun og ler oppgitt av seg selv.



– Jeg kjenner for eksempel at hendelser på «Farmen» går veldig inn på meg. Man bekymrer seg for at ting fremstilles med manglende kontekst, og at folk skal få et dårlig syn på meg. Frykten for angrep på meg som person og mine verdier går nok aldri bort.

Selv om bekymringene fører til et heftig tankekjør, mener Emilie at de også har en funksjon i hverdagen.

– Det er blitt en hemsko i mitt liv. Men som også gjør meg litt føre var på flere ting, og gjør at jeg evner å planlegge og har et langsiktig perspektiv – som også spiller meg god i andre deler av livet, sier hun.

TENKER LANGSIKTIG: – Når jeg vet at mat spiller inn på både helse og klima, er det for meg givende å kunne jobbe med mat på en forebyggende måte. Foto: Erik Edland / TV 2

– Ganske stort problem

Bekymringene kan også gjelde på andres vegne. I 2022 raste hun nemlig mot TV 2s reklamekampanje, som oppsummerte de økte prisene i samfunnet med at «høsten blir et helvete».

«Ja, la oss kickstarte den nye måneden med å fremprovosere litt ekstra i vinterdepresjon i folk», skrev hun på sin Instagram.



Hun mente kampanjen bidro til flere bekymringer blant befolkningen.

«Å spille på frykt for å få flere klikk synes jeg er respektløst og umoralsk. Hvis det er noe vi trenger nå, så er det optimisme og gode løsninger. Ja takk til mer av det», skrev hun.



For selv om bekymringslisten er lang, ønsker hun ikke å spre uro og frykt i sine kanaler.

– Jeg jobber ganske aktivt selv med å ikke bekymre meg, så jeg ønsker hvert fall ikke å bruke min kanal til å skape nye bekymringer. Jeg velger å ha et positivt fokus. For det er nok av kanaler som opplyser om urolighetene i verden.

– Det er mye fokus på problemer, og ikke løsninger.

For henne er det lettere å forholde seg til løsninger. Derfor har hun valgt å ta den posisjonen, fremfor å fronte bekymringer.

– Jeg tror oppriktig at det er et ganske stort problem – hvor mye vi bekymrer oss. Jeg er selv lei meg for å ha brukt store deler av livet mitt på bekymring. Jeg tror alle hadde hatt godt av å fokusere mer på det som gjør en lykkelig og prøve å skape et godt liv.

– For hvis man alltid skal ta innover seg det alt vonde som skjer i verden, blir det litt vanskelig å leve i øyeblikket og nyte det livet man lever. Det handler om å finne en balanse. Man må føle at man bidrar til noe, men ikke at man skal være et perfekt menneske – og det kan være en krevende balanse, sier hun.

28-åringen innrømmer at hun tidvis kan misunne de som lever et tilnærmet bekymringsløst liv – som bare lar det «rulle og gå».

GJØR EN FORSKJELL: – Av og til føler også at det jeg gjør er veldig lite i det store og hele. Derfor er det nyttig for meg å få tilbakemelding fra følgere. Det er sånne ting som gjør at jeg opplever at jobben min kan ha en betydning. Foto: Erik Edland / TV 2

Preget etter bloggingen

Hvor den bekymrende Emilie bunner fra, er hun usikker på. Men med omtrent fire millioner klikk i måneden på bloggen sin, legger hun ikke skjul på at den tiden har preget henne.

– Helt klart. Jeg opplevde jo i stor grad at det jeg sa og gjorde hadde konsekvenser. På godt og vondt.

– Hvis jeg kjøpte noen øredobber, så så jeg plutselig at mange andre hadde de samme. Jeg opplevde at det jeg delte kunne ha en effekt.

– Men også hvis jeg hadde en skrivefeil eller formulerte meg på en måte som kunne misforståes, så fikk jeg vanvittig med stygge tilbakemeldinger. Så å oppleve at lille meg kunne ha en så stor påvirkning på folk, det gjorde meg redd, altså. Å skulle være et moralsk forbilde fra man er 13 år er gammel er ganske krevende.

Selv i dag innrømmer hun at det fremdeles er noe hun synes er vanskelig å riste av seg.

I OFFENTLIGHETEN: – Jeg har denne jobben fordi jeg liker formatet og friheten det gir. Det er ikke fordi jeg på død og liv skal ha oppmerksomhet, liksom. Foto: Erik Edland / TV 2

– Det er kanskje det jeg synes er vanskeligst med å være en offentlig person. Jeg er jo fortsatt den samme personen, hvor jeg utsetter meg daglig for at hvem som helst kan invadere privatlivet mitt, og si hva de mener om meg. Jeg vet jeg er heldig, men det er helt klart en pris man må betale.

Tok eierskap – endret navnet

Da hun returnerte til ulike plattformer, hadde hun fått et bedre forhold til seg selv, men også et nytt syn på sosiale medier og bransjen.

– Jeg hadde kommet til et punkt hvor jeg endelig hadde blitt litt stolt av det jeg hadde fått til, og hadde ikke noe behov for å gjemme meg.

– Derfor valgte jeg å endre navnet mitt i folkeregisteret til Emilie Voe Nereng. Jeg skapte litt egen stolthet rundt det. Det føltes veldig fint å ta det som en del av identiteten igjen. Det føltes godt.

EIERSKAP: – Jeg tenkte:« Hvorfor ikke?» Det er litt gøy at jeg har klart å skape det navnet, gjort det til mitt eget, og at det er noe folk kjenner meg som. Foto: Erik Edland / TV 2

Siden 2009 har Nereng opplevd mer enn de fleste på hennes alder. Å motta hets, stygge tilbakemeldinger og drapstrusler som tenåring, er – stort sett – byttet ut med hyggelige og positive tilbakemeldinger et tiår senere.

At hun tok valget om å kutte ut alle plattformer i sosiale medier, og dermed måtte bygge opp hele sin følgerskare på nytt, tror hun har ført til at folk i dag følger henne av mer riktige grunner enn før.

– Det var kanskje det perspektivet jeg trengte. Jeg måtte slette alt for å vite at dette her er en vei som faktisk passer meg. Jeg kan ikke angre på det, for jeg liker meg akkurat der jeg er i dag.

«Farmen kjendis» sendes på TV 2 Direkte tirsdag, onsdag og søndag, og er tilgjengelig på TV 2 Play.