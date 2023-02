Ute etter historisk tvekamp – ville gi opp flere ganger

Etter en dramatisk og intens uke var det duket for tvekamp på Farmen kjendis.

Storbonden Ørnulf Høyer (66) valgte Marit Adeleide Andreassen (56) til førstekjempe. Hun valgte å møte Ingrid Vik Lysne (31) i tvekampen.

Det ble en historisk tvekamp, da de to skulle konkurrere i den helt nye grenen «tønnesjakk», for aller første gang i Farmen kjendis.

– Ikke god nok

Det var Lysne som fikk velge gren, ettersom hun var andrekjempe. Andreassen forteller at hun forventet at hun skulle velge akkurat tønnesjakk. Det endte med at Lysne kom seirende ut av tvekampen.

– Jeg synes det var veldig stilig og modig at hun valgte den grenen. Vi fikk lov til å være litt historiske, da det var første gangen med det spillet i Farmen kjendis.

Lysne har ved flere anledninger øvd på tønnesjakk, men det gjorde ikke Andreassen.

TØNNESJAKK: Det var Ingrid Vik Lysne som valgte tvekamp-gren. Foto: Anton Soggiu

– Jeg har rett og slett ikke gjort det, men jeg har fått veldig gode råd av Trond. Hadde jeg ikke fått alle de kjempegode rådene av ham, så hadde jeg nok flausa meg helt ut i dag. Da hadde jeg syklet nedi suppeland altså, forteller skuespilleren.

Mangelen på øving tror hun kan ha vært grunnen til at hun måtte forlate gården.

– Jeg tapte fordi jeg ikke var god nok. Jeg må bare være helt ærlig og si at hvis jeg hadde øvd litt mer, så hadde jeg kanskje kunnet lage meg en strategi eller laget meg noen veier.

Det tøffeste på gården

Andreassen jobber til vanlig som skuespiller og kjente på overgangen fra hverdagen til reality.

– Det tøffeste har vært å takle en type sosial setting som jeg kanskje ikke var så forberedt på at jeg skulle bli så satt ut av. Jeg er jo vant til å forholde meg til regi og til en strenghet i forhold til hva man kan si og ikke si.

– Dette er jo ikke film, teater eller TV. Dette er jo virkeligheten, og det å slippe den kontrollen helt – det var ikke jeg forberedt på at jeg skulle bli så satt ut av.

Skuespilleren kjente spesielt på dette i løpet av de første ukene.

– Folk som har vært mye i reality er kanskje vant til å få lov til å si ting rett ut, uten en form for korrigering eller regi. Det blir de applaudert for – altså å få være seg selv fullt ut.

– Jeg tenkte: «Er det mulig? Er det ingen som har folkeskikk her, eller er det jeg som ikke har sosiale antenner?».

Hadde lyst til å gi opp

Andreassen forteller at det var visse ting hun holdt hemmelig i perioder.

– I enkelte perioder der inne holdt jeg hemmelig hvor ekstremt tungt jeg syns det var, og hvor lyst jeg hadde til å gi opp. Jeg gikk en del turer for meg selv, langt oppi skogen her, sier hun og fortsetter:

– Det er ikke så mange der inne som vet så mye om meg.

TORPET: Marit Adeleide Andreassen tar nå turen videre til Torpet kjendis. Foto: Anton Soggiu

I dag angrer hun på spesielt én ting.

– Jeg angrer litt på at jeg ikke var mer obs på spillet helt fra start, og at jeg ikke var mer obs på å gi for mye av meg selv. Samtidig har jeg jo nesten ikke fortalt noen der inne noen ting om meg selv og mitt private liv. Jeg vet veldig mye om mange av de andre, men jeg har ikke betrodd meg til noen der inne likevel. Det er rare greier.

– Reddet meg

Til tross for at hun tapte tvekampen og måtte forlate Farmen kjendis-gården, synes hun utfallet var helt fint. Andreassen og Lysne ble gode venner i løpet av oppholdet, og skuespilleren mener at Lysne fortjente å vinne.

Det var derimot ikke bare Lysne skuespilleren ble nær. Hun trekker blant annet frem Malin Nesvoll (33), som måtte trekke seg den samme uken som Andreassen røk ut.

– Vi hadde et utrolig fint forhold, for Malin reddet meg rett og slett i begynnelsen av uke to. Da hadde jeg ikke sovet på fire-fem døgn, og flyttet meg opp i «snorkebua», som vi kaller det. Der leste Malin høyt for meg hver kveld, så jeg sovna som et barn. Vi hadde det fryktelig gøy.

Da Nesvoll måtte forlate gården, ble skuespillerens relasjon til andre deltakere sterkere, særlig Sofie Karlstad (25) og Ingrid Vik Lysne.

Nå er det Torpet kjendis som står på agendaen for Andreassen, der hun har muligheten til å kjempe seg tilbake til Steinsjøen gård.

