Ute av «Farmen kjendis»: – Litt bittert

SPENT GJENG: Fem deltakere måtte kjempe om en plass videre i finaleuka. For én av dem endte oppholdet her. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Sju deltakere ble tente, da programleder Dorthe Skappel (61) annonserte at finaleuka var i gang.

I en hesteskokonkurranse kvalifiserte matinfluenser Emilie Nereng (28) og kunstner Björg Thorhallsdottir (49) seg direkte til gårdskonkurransene.

De fem resterende deltakerne, youtuber Sander Austad Dale (25), artist Sondre Mulongo Nystrøm (29), journalist Bahare Viken (30), kunstner Unni Askeland (61) og idrettsutøver Cato Zahl Pedersen (65), måtte dermed ut i hinderløypa.

I en utslagskonkurranse måtte Viken og Zahl Pedersen kjempe om den siste plassen. Viken var lengst unna riktig svar, og røk dermed ut av konkurransen.

TAPTE: Bahare Viken ble den første til å forlate «Farmen kjendis» i finaleuka. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Overfor TV 2 sitter hun igjen med en kombinert følelse:

– Litt bittert å ha røket så tidlig i finaleuka – så nær en finale. Men også en god følelse, fordi jeg har hatt det så fint her inne, og lært så mye om meg selv. Målet var finaleuka, så jeg må jo si meg fornøyd, sier Viken.

Havnet i en skvis

Nytt av hinderløypa var at deltakerne ble vurdert på to grunnlag – kunnskapspoeng og tid.

Dersom man valgte å kun vurderes i kunnskap, kunne de komme seg over vannet ved hjelp av båt eller å svømme.

LA PÅ SVØM: Unni Askeland var den eneste som ikke valgte hinderløypa. Hun la heller på svøm. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Av den grunn følte Viken hun havnet i en skvis.

– Det som kanskje gikk litt galt i dag var at jeg havnet litt imellom. Jeg skjønte ganske raskt at det ikke var sikkert jeg ville klare å slå Unni og Cato i kunnskap, og jeg slo garantert ikke Sondre og Sander på hurtighet.

– Det var en kombinasjon av kunnskapsspørsmål, som er litt gambling, og vann. Jeg så det litt komme – at jeg havnet i en skvis i midten.

– Irrasjonell frykt

30-åringen la ikke skjul på at vann var noe hun fryktet. Lenge var hun i tvil om hun skulle velge å ta båten over, eller å gjennomføre hinderløypa, velvitende at tiden trolig ikke ble god nok.

– Vann er kanskje den eneste store frykten jeg har i livet.

TOK SEG TID: Bahare Viken fryktet for å havne i vannet. Derfor tok hun seg god tid gjennom hinderløypa. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Hvorfor frykter du vann så veldig?

– Det er veldig rart det med denne vannskrekken. Jeg har ikke opplevd noe som gjør at jeg har traumer rundt vann. Jeg har en mor som er veldig redd for vann, som har gjort at jeg har fått beskjed om å holde meg litt unna. Som regel så gjør jeg det motsatte av det mamma sier. Hvis hun sier: «Ikke ta motorsykkellappen», så tar jeg motorsykkellappen. Så det er litt rart at akkurat den vannskrekken har smittet over på meg.

– Men det har gjort at jeg ikke har vært så glad i vann. Jeg har holdt meg unna, og dermed ikke blitt god i vann. Jeg føler ikke at jeg har kontroll. Det er en helt irrasjonell frykt. Jeg gjorde alt jeg kunne for ikke å havne i det vannet, i hvert fall ikke med hodet under. Det klarte jeg, og det ser jeg på som en veldig stor mestringsfølelse.

BEVISST VALG: – Frykten for vann gjorde jo at det gikk veldig sakte. Jeg var veldig bevisst på at jeg ikke kunne konkurrere på tid uansett. Alternativet var å ta båten, men det følte jeg ble for dumt. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Sjokkert

Inne på gården knyttet Viken et nært vennskap med spesielt Emilie Nereng. Da Nereng så hvem som returnerte til gården, ble hun både sjokkert og lei seg.

– Nei, fy fader. Sorry, men det der er jo helt utrolig, sier hun i det hun ser kvartetten ankomme gården.

– Jeg blir jo ekstremt sjokkert over å se det lyse, blonde håret til Unni vandre inn på gården. Jeg vet ikke hva jeg skal tenke. Det irriterer meg. Men ja ja, velkommen tilbake, sier hun i episoden.

Overfor TV 2 innrømmer Viken at det føltes ekstra bittert å ryke mot Askeland.

Hun håper å se Nereng og Sondre Mulongo Nystrøm i finale.

– Det er kanskje Sander, Sondre og Emilie jeg gjerne vil se komme lengst. Jeg heier jo litt ekstra på Emilie, men jeg tror at den største konkurrenten er Sondre.

– Det er noen jeg unner seieren mer enn andre, avslutter hun.

«Farmen kjendis» sendes på TV 2 Direkte tirsdag, onsdag og søndag, og er tilgjengelig på TV 2 Play.