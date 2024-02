Ute av «Farmen kjendis»: – Ikke nødvendigvis rettferdig

En ny uke nærmer seg slutten på Li gård i Stange. Etter å ha slitt og strevet på lite mat – i tillegg under en hetebølge – er følelsene i høyspenn blant flere av deltakerne.

Da storbonden Emilie Nereng (28) valgte Cato Zahl Pedersen (65) som førstekjempe, satt flere rystet og sjokkert igjen – og 65-åringen selv gråt for åpent kamera.

– Det ble en jævla vond følelse da hun sa navnet mitt. Jeg tenkte: «Fy faen. Er dette takken, liksom?». Jeg respekterer det om man velger kynisk, men jeg følte på en urettferdighet. Det ble et sjokk for mange. «Å faen! Cato? Velger hun ham?», sa Pedersen til TV 2 i etterkant.



TRIST: Cato Zahl Pedersen ble knust da han ble valgt som førstekjempe. Foto: «Farmen kjendis» / TV 2

– Ikke blitt så godt kjent

Da Pedersen selv skulle ta et valg, begrunnet han det – litt på samme måte som Nereng – med at personen var en sterk konkurrent og en verdig finalist.

At den eldste deltakeren valgte den yngste – Emma Ellingsen (22), tror hun ikke bare at han handler om at hun var hans sterkeste konkurrent.

– Det var ikke nødvendigvis rettferdig at Cato valgte meg. Men jeg føler at det ble rettferdig. Altså, alle kampene er jo på en måte tilrettelagt. Og det var jo jeg som skulle velge gren. Da føler jeg at det går greit, sier hun.



– Har det vært noen klinsj mellom dere?

– Nei, nei, nei. Det har ikke vært noen klinsj mellom meg og Cato i det hele tatt. Vi har egentlig et veldig greit forhold. Vi har jo ikke blitt så godt kjent, som jeg har blitt med mange av de andre. Men det er bare god stemning. Jeg synes Cato er en veldig hyggelig fyr.

RETTFERDIG: Med kunnskap som gren, mener begge at det ble en rettferdig kamp. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Veldig kjipt

Etter å ha svart feil på flest spørsmål, ble det Ellingsen som tapte kunnskapskonkurransen – og som derfor måtte reise hjem fra Li gård.

– Jeg syntes det var veldig kjipt å ryke i dag. Jeg har jo ikke lyst til å dra hjem, men det er som det er. Det var en kamp hvor jeg tok en liten sjanse.

22-åringen forteller at det var aller tyngst å ta farvel med Bahare Viken (30) og Unni Askeland (61).

OVER OG UT: Emma Ellingsens gårdseventyr kom til en slutt i uke fire. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Er det noe som har sjokkert deg inne på gården?

– Det har sjokkert meg hvor mye jobb det faktisk er. Det er ekstremt mye jobb. Bare det å holde dyrene i live, gi dem mat, dyrestell og alt sammen. Det var mer jobb enn det jeg hadde trodd.

Ellingsen er fornøyd med egen arbeidsinnsats, men skulle gjerne prøvd seg på mer av de fysiske tunge jobbene.

– Jeg synes det hadde vært gøy å gjøre litt mer av det. Det ble litt mer den siste uka her nå. Men hvis jeg hadde kommet inn på gården igjen, hadde jeg nok gjort litt mer av det fysiske.

«Farmen kjendis» sendes på TV 2 Direkte tirsdag, onsdag og søndag, og er tilgjengelig på TV 2 Play.