Ute av «Farmen kjendis»: – Dårlig stemning

JENTEKAMP: De to influenserne Kristin Gjelsvik og Emilie Nereng klare for kamp. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Etter forrige ukes kjønnsnøytrale kamp, der Cristian Brennhovd (24) måtte forlate Li gård, var det klart for jentekamp i søndagens episode av «Farmen kjendis».

Storbonden Unni Askeland (61) valgte utfordrer Kristin Gjelsvik (37) til førstekjempe, som igjen valgte Emilie Nereng (28) til andrekjempe.

I det grønne bondelandskapet på Li gård i Stange, kjempet de to influenserne mot hverandre i grenen slegge.

SLEGGE: I den tredje tvekampen i årets «Farmen kjendis» ble grenen slegge. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Veldig trist

Det var til slutt Gjelsvik som tapte konkurransen.

– Jeg var bare dårligst i slegge, så enkelt er det bare. Men for en kul konkurranse! Jeg følte meg så tøff der jeg sto og hamret ned nagler. Emilie vant denne gangen, og hun fortjener virkelig denne seieren. Jeg heier på Emilie. Det er virkelig en kul dame som vant i dag, sier 37-åringen til TV 2 like etter nederlaget.



– Hvordan er det å måtte reise fra de andre deltakerne inne på gården?

– Det er litt blandede følelser, selvfølgelig. Det er en fantastisk gjeng der inne som jeg nå reiser fra. Det er veldig trist. Men så har jeg så mye fint som venter på meg på utsiden.

AVSKJED: Kristin Gjelsvik har fått mange gode venner inne på Li gård. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Gjelsvik fikk ny kjæreste like før hun flyttet inn på «Farmen kjendis»-gården, og sønnen hennes – Falk – var sammen med eksen Dennis Poppe i Stavanger.

– Jeg har savnet sønnen min så sykt mye her inne. Jeg har ikke sett ham på ti dager, og det er helt jævlig. Så det skal vi veldig godt å komme hjem til både han og en annen mann jeg er blitt veldig glad i.



STORT SAVN: Kristin Gjelsvik sønnen både sønnen og sin nye kjæreste. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Dritkjip opplevelse

I likhet med de andre deltakerne får også Gjelsvik tilbud om å reise videre til «Torpet kjendis».

– «Torpet» skal jeg ikke inn på, det skal jeg bare si.

Bergenseren var deltaker i «Torpet kjendis» tilbake i 2019, og den opplevelsen frister ikke til gjentakelse.

– For meg var det en dritkjip opplevelse. Jeg har noen minner derfra som jeg ikke ville vært foruten, men alt i alt var det dårlig stemning. Jeg hadde det ikke særlig bra da jeg var der. Det ble tre ganske kjipe uker. Jeg har vært der. «Been there done that». Jeg trenger ikke å gjøre det en gang til.

Den gangen havnet Gjelsvik i en heftig og høylytt krangel med Aune Sand (57), og det har hun ingen planer om å risikere igjen.

– Jeg bruker i hvert fall ikke noen uker av livet mitt der inne istedenfor å reise hjem til min fireåring. Det ville virkelig ha vært en dårlig prioritering. Jeg skal innom en tur og gi dem en sekk med godsaker, og så skal jeg straka veien hjem til min sønn tidlig i morgen, sier hun.

Gjelsvik er glad for at «Farmen kjendis»-opplevelsen ble bedre enn den fem år gamle «Torpet kjendis»-erfaringen.

– Jeg har fått så mye fint ut av disse dagene. Nye vennskap, bare det å få oppleve «Farmen» – det virkelige «Farmen» der jeg har fått være med på ulike ukeoppdrag, bruke kroppen og å ri på hest.



Hun fortsetter:

– Jeg har hatt noen gode samtaler med samtlige deltakere, så jeg kommer til å savne alle sammen. Men igjen; jeg har så mye fint som venter på utsiden. Så det er sånn at jeg er lei meg for at det er over, men gleden for å komme hjem er større – så den tar overhånd.

«Farmen kjendis» sendes på TV 2 Direkte tirsdag, onsdag og søndag, og er tilgjengelig på TV 2 Play.