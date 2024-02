Ut mot ryktene: – Tabloidene er blodkåte

FLOTT I TØYET: Finalist Sander Dale og Unni Askeland på finalefest. – Du ser bra ut i dag, slo sistnevnte fast. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Selv om flere av årets deltakere uteblir fra finalefesten til årets «Farmen kjendis»-sesong, ligger det an til god stemning på Månefisken i Oslo.

Sander Dale (25) og Unni Askeland (61) er blant de deltakerne som ankommer festlokalet.

Til tross for mye dramatikk og heftige krangler inne på Li gård, har stemningen mellom Dale og Askeland vært utelukkende god gjennom hele gårdsoppholdet.

STØTTE: Cato Zahl Pedersen ankom festen sammen med kona Märtha Solbjørg Bertheussen. Hans eldste datter Liv var også tilstede. – Han har gjort en kjempefigur og jeg var stolt av ham hele tiden, kommenterer bonusdatteren til TV 2. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

«Frekk flørt»



Stemningen har vært så god at rykter om romantikk mellom youtuberen og kunstneren har oppstått.

PÅ COVERET: Denne overskriften var å se på Se og Hørs forside i slutten av januar. Foto: Faksimile, Se og Hør

«Frekk flørt på Farmen» var overskriften på forsiden av Se og Hør i slutten av januar.



Dale og Askeland ler godt når TV 2 spør dem om romanseryktene.

– Hvem er det som ikke har fått sånne rykter rundt seg? Det er veldig hyggelig da, at man blir satt i den loopen, sier 25-åringen.

Youtuberen tar overskriftene med knusende ro.

– Tabloidene er blodkåte på det greiene der, så de skal få lov til å synse. Hvis folk er lei av romanserykter, så bør de gå i seg selv. Klart det blir litt mye for både meg og sikkert leserne, men jeg legger jo bra opp til det selv, sier han og ler.

Askeland og Dale tilbakeviser at det har vært noe «frekk flørt» mellom dem, selv om de i programmet spøkte med at de var hverandres «Farmen»-flørt.

De har også utviklet et slags eget språk, der de begge sier «mjau» til hverandre jevnlig.

– Hva betyr denne mjauingen?

– Jeg synes jo det er gøy å mjaue litt, det gjør jeg jo. Det er uskyldig mjauing, det er det, sier Dale.



Unni Askeland, som har vært singel i flere år, sa til TV 2 i forkant av «Farmen kjendis»-innspillingen at det neppe ville bli noen romanser inne på gården for hennes del.

– Hvis det kommer inn en kjekkas, så kommer det inn en kjekkas, da. Jeg omgir meg med kjekkaser hele tiden. Jeg liker unge menn. Men stakkars, de skal få lov til å være i fred.

På spørsmål om hvordan det går på kjærlighetsfronten ellers, svarer Askeland at hun har funnet en potensiell kandidat på Tinder.

– Vi får se. Jeg har en litt i kikkerten, en jeg liker.

Hun kan fortelle at de ikke har møttes ennå.

– Jeg tenkte kanskje jeg skulle ta han med i dag, men så tenkte jeg at det blir for voldsomt. Da blir det plutselig en greie, og det vet vi jo ikke om det er ennå, sier hun.

– La kjærligheten blomstre, skyter Dale inn.

GODE VENNINNER: Farmen-deltaker Bahare Viken og influenser Nora Angeltveit. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Fornøyd med resultatet

Dorthe Skappel (61) kom alene på rød løper søndag kveld. Den tidligere «God kveld Norge»-programlederen har nå fullført sin aller første sesong som programleder for «Farmen kjendis».

PROGRAMLEDER: Dorthe Skappel har fullført sin første sesong som programleder for «Farmen kjendis». Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Jeg synes sesongen har blitt kjempefin. Jeg er veldig, veldig fornøyd. Det er jo alltid sånn at når man er med på noe sånt, så er det masse som blir borte underveis. Og sånn er det bare, sier Skappel.

– Så jeg tror nok, akkurat som jeg hadde, da jeg var der, så tror jeg deltakerne har sittet og tenkt: «Å nei, det skulle vært med mye mer av det, og mye mer av det». Men for meg, sett utenifra, så synes jeg det har blitt en veldig fin sesong. Veldig fine deltakere.



Er på festen av sympati

«Torpet»-deltaker Aleksander Sæterstøl (28) kommer også til festen alene.



– Jeg har ikke snakket med noen enda, men jeg hørte det ikke var så mange som skulle hit i dag, så dette gjør jeg for TV 2 sin del og ikke min.

KJENT MED GÅRDSLIVET: Aleksander Sæterstøl har fått prøvd seg på gårdslivet flere ganger. I fjor deltok han i «Farmen kjendis» og var i år innom «Torpet». Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Så du er her av sympati?

– Ja, sier han og ler.

– Neida, det er alltid hyggelig. Det som er hyggelig er jo å snakke med de som jobber i produksjonen, deltakerne kjenner jeg jo så vidt, innrømmer han.

På spørsmål om det er noe han savner fra «Torpet»-deltakelsen, svarer han nei.

– Det var hyggelig å spise grøt og poteter med Dora og Vebjørn, men det er ingenting jeg savner med det, avslutter 28-åringen.

– Som å se hele familien sin igjen

Finalist Björg Thorallsdottir (49) møtte opp på den røde løperen sammen med sin sønn, Tolli Scott.

– Dette er det siste jeg og min sønn gjør. I natt, klokken fire, så skal jeg kjøre han på Gardermoen. Så reiser han bort i fem måneder på jorden rundt reise, sier Thorallsdottir, og kaller det en «dannelsesreise».

49-åringen erkjenner at hun får litt «klump i halsen», samtidig som hun er ekstremt glad for at han gjør den viktigste reisen i sitt liv.

– Jeg vet at den gutten jeg sender av gårde er helt annerledes enn den gutten jeg kommer til få hjem, som har reist alene i fem måneder over tre kontinenter.

SØNNEN ER MED: Björg Thorallsdottir tok med sønnen Tolli Scott på finalefesten. – Det føles ut som å se hele familien igjen, skikkelig koselig, sier hun om finale-samlingen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

På spørsmål om hvordan det er å møte alle deltakerne igjen, svarer hun at det er helt fantastisk.

– Det føles ut som å se hele familien sin igjen. Skikkelig koselig. Gleder meg til å kose på alle, ler hun.

Thorallsdottir er en av de som har fått en overveldende respons etter sin deltakelse i det populære familieprogrammet.

– Jeg har fått hundervis av meldinger fra nydelige mennesker som heier på meg og sier at verden hadde blitt et bedre sted hvis alle hadde vært som meg. Så jeg bare... Er veldig rørt – kjemperørt, sier hun og fortsetter:

– Så synes jeg det er helt utrolig at folk tar seg tid til å sette seg ned med mobilen og finne ut hvordan de kan kontakte meg. De har gjort en «effort». Det er veldig hyggelig.