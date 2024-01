Ut mot Hærland etter sjokk-exit: – Urimelig

Cato Zahl Pedersen (64) er skuffet over at Anne-Kat. Hærland (51) valgte å trekke seg fra «Farmen kjendis».

Både Anne-Kat. Hærland (51) og Cato Zahl Pedersen (64) fikk mye oppmerksomhet da det ble kjent at de skulle være med i «Farmen kjendis» med hver sine funksjonsnedsettelser.

Mens Zahl Pedersen mangler armer, fordi de ble revet av i en ulykke da han var 14 år, har Hærland begrenset syn som følge av øyesykdommen Retinitis pigmentosa.

Da TV 2 møtte Hærland på den andre dagen inne på Li gård i fjor, mente hun at funksjonsnedsettelsen ikke ville by på store problemer.

– Det er noen utfordringer, men jeg har jo levd med dette i 30 år. Det er vanskelig for andre å vite hvor mye jeg ser, og det er innmari avhengig av belysning.



TRAKK SEG: I onsdagens «Farmen kjendis» valgte Anne-Kat. Hærland å trekke seg. Foto: TV 2

Kjemper funksjonskampen

Cato Zahl Pedersen, som nylig vant hedersprisen på Idrettsgallaen for sin innsats som parautøver, fortalte til TV 2 i fjor at hovedgrunnen til at han ble med i «Farmen kjendis» var for å vise at det er mulig.

– I over 40 år har jeg frontet funksjonskampen med at: «Det går bra». Jeg har villet bevise at det er mulig. Det er viktig å snakke om innenforskap og at vi alle kan få til mye mer sammen. Når vi har utenforskap med 380.000 uføre i Norge, så er det ikke sånn at alle de er udyktige. De kunne ha bidratt på alternative måter, uttalte han.

64-åringen var glad for å fronte budskapet sammen med Hærland i årets «Farmen kjendis».

Likevel endte de to opp i en heftig krangel som følge av funksjonsnedsettelse.

– Det gikk fra at Anne-Kat. og jeg var sårbare og i samme båt begge to, til at vi havnet i en feide mot hverandre, sier Zahl Pedersen.

DÅRLIG STEMNING: Da Cato Zahl Pedersen utfordret Anne-Kat. Hærland ute på tunet, skal stemningen ha blitt svært amper. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Nesten så vi begynte å slåss

Hendelsen, som ikke er blitt vist på TV, inntraff da Hærland skulle bære vann. På grunn av synet, er det viktig for 51-åringen å vite hvor alle gjenstander står, og komikeren hadde dermed funnet sitt eget system.

Zahl Pedersen utfordret henne i å gjøre vannbæringen mer effektiv ved å sette inn en ekstra tønne, men dette skal ikke ha falt i god jord hos Hærland.



– Hun sa: «Skal du komme her og rokke ved mitt system?». Jeg svarte: «Ja, jeg skal komme og rokke ved ditt system, for å gjøre det mer effektivt. Sånn at det også blir lettere for oss å hjelpe deg», sier han.

– Det ble en skikkelig feide. Jeg fikk høre at: «Fy faen, Cato. At jeg skulle få dette fra deg». Det var en reaksjon som ble litt kjip. Det var nesten så vi begynte å slåss. Jeg må bare si at jeg syntes det var jævla kjipt.

Han understreker at forslaget til Hærland ble gitt i beste mening.

– Jeg syntes det var så urimelig at hun skulle reagere så sterkt, fordi hun måtte ha det på sin måte. Hun kunne jo se den tønna! Så hvordan vannet kom seg dit, måtte jo bli pokker det samme, mener han.

FUNKSJONSKAMP: Cato Zahl Pedersen mener 80 prosent av grunnen til at han er med i «Farmen kjendis» er for å vise at det er mulig. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Sterke reaksjoner

Zahl Pedersen sier til TV 2 at han er vant til å møte sterke reaksjoner fra mennesker som opplever slike fysiske begrensninger.

I sitt arbeid ved Cato-senteret frontes hans egen filosofi, som bygger på troen på menneskers verdi og iboende kraft – med fokus på mestring.

– Jeg er egentlig glad for at jeg sa det jeg sa til Anne-Kat., og at jeg sto i det. For det samme gjør jeg på Cato-senteret når jeg jobber med rehabilitering. Da sier jeg: «Den reaksjonen du viser nå, er ikke ditt beste jeg». Da forklarer jeg at jeg gjerne vil hjelpe med å få fram en litt annen måte å gripe an situasjonen på, som vil være bedre.

Zahl Pedersen sier at han og Hærland skværet opp etter krangelen.

Dagen etter valgte hun derimot å trekke seg fra hele «Farmen kjendis»-innspillingen fordi produksjonen la opp til å filme en seanse i skumringen – altså når det er vanskeligst for Hærland å se og bevege seg.

– Da sa jeg til Anne-Kat. at: «Kan ikke du bare holde meg i armen, så skal vi greie å gå over dette jordet uten at du snubler?». Men da ble det feil for henne. Da tenkte jeg: «Er du på ditt beste nå, Anne-Kat.? Kunne du ikke tatt den hånden?». Da hadde det vært gjort, og så hadde hun vært med videre, sier Zahl Pedersen.



TRIST OG SINT: Unni Askeland støtter Anne-Kat. Hærland inne på gården. Komikeren fikk store problemer på grunn av sin øyesykdom. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Bundet

I funksjonskampens ånd hadde 64-åringen håpet at også Hærland kunne vise det norske folk at det er viktigere å fokusere på muligheter enn begrensninger.

– At du da ikke velger å ta imot en hjelpende hånd, men er forutinntatt og har en så stor energi på at: «Nei, faen heller». Da er du bundet i deg selv, og da får man ikke gjort så mye med det, sier han.



– Jeg tenker at: «Ja ja, da spiller man den rollen. Da velger man det». Men jeg vil i alle fall være tydelig i min rolle, og si hva jeg mener er riktig.



Gullvinneren fra Paralympics hadde større forhåpninger til 51-åringens deltakelse i «Farmen kjendis».

– Det var synd, for vi trengte Anne-Kat. Vi har mye av de samme grunnholdningene, men hun er flinkere til å formulere seg. Hun viser sårbarheten i å snart bli blind. Vi trengte den stemmen, og skulle hatt den lenger på gården. Så jeg syntes det var veldig leit at hun dro.



TV 2 har lenge forsøkt å få til et intervju med Anne-Kat. Hærland, uten hell.

Hun har blitt tilsendt Cato Zahl Pedersens uttalelser i en e-post, og velger å svare med et videoklipp.

«Denne korte videoen er fra New York Times, og viser hvordan det er å ha Retinitis Pigmentosa - og hvordan vi ser. Jeg har sendt den til Cato også. Ønsker dere begge to en god dag - og ikke minst - noen lærerike og oppklarende minutter», svarer Hærland.



«Farmen kjendis» sendes på TV 2 Direkte tirsdag, onsdag og søndag, og er tilgjengelig på TV 2 Play.