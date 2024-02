Unni Askeland er ikke ferdig med mentor: – Jeg vil ha Gotmar

FESTHUMØR: Latteren satt løst hos Unni Askeland og mentor Gotmar Rustad på «Farmen kjendis»-finalefesten i Oslo. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Unni Askeland (61) fikk storbonde-rollen to ganger – og dermed flere møter med mentor Gotmar Rustad (70).

Kunstneren var tydelig på at dette kunne vært en mann for henne, og at hun trivdes godt i hans selskap.

På finalefesten for «Farmen kjendis» fortalte hun at de skal møtes igjen.

Så den ikke komme

Askeland har nemlig gitt mentor en rolle i sin kommende utstilling på Tangen i mars.

– Jeg var der oppe og skulle ha et møte om utstillingen. De sa at kultursjefen kunne åpne, men da sa jeg: «Nei. Jeg vil ha Gotmar, jeg vil ha mentor», sier Askeland til TV 2.

Mentor Rustad sier han ble «overrasket» over forespørselen om å åpne arrangementet – som han takket ja til.

– Nå gleder jeg meg som en unge til den åpningen, kommenterer Askeland.



– Unni er en trivelig dame, og jeg har kunst av henne også, men dette hadde jeg ikke sett komme. Artig å bli spurt, sier Rustad.



Godt gift

Selv om det tilsynelatende var god stemning mellom Askeland og mentor, svarer Rustad at relasjonen var mer platonisk enn hva han har sett av skriverier om «romanse».

– Men det er klart vi har hatt et godt forhold, som jeg har hatt til alle storbøndene, synes jeg. Vi ble ganske godt kjent, fordi både det å avlevere og bedømme ukesoppdrag tar en drøy time. Da var det tid innimellom til å prate sammen.



At kunstneren brukte litt av tiden som storbonde til å flørte med mentor har han ingenting imot.

– Det skulle bare mangle, sier han smilende.



Men noe mer enn uskyldig skjerm-flørt blir det ikke. Rustad har vært gift i 45 år.

– Jeg bruker å si at jeg har vært like glad i alle de årene. Jeg er godt gift og stortrives med det, avslutter mentoren.