Ukjent Farmen-drama: – Hun kalte meg en bitch

Sofie Karlstad hevder det var mange krangler på Farmen-gården som aldri ble vist på TV.

– Jeg har grytelokk som ører, som mamma pleide å si da jeg var liten. Jeg får med meg alt. Så selv om jeg står bak en stubbe eller en hjørnekant, så får jeg med meg hva Marit sier når jeg ikke er der, sier hun til TV 2, og fortsetter:



– Etter et ting (tingplassen er stedet hvor tvekampene foregår, journ. anm.), så snakket hun med Aslak. Da sa hun at jeg var en bitch eller ei kjerring, eller noe sånt.

PÅ GÅRDEN: Andreassen har blitt en sentral figur i årets sesong av Farmen kjendis. Anton Soggiu/TV 2

Skværer opp

Tidligere i vinter omtalte TV 2 en krangel mellom Marit Andreassen og Sofie Karlstad.

De to deltakerne forteller at forholdet ble preget av en krangel de hadde allerede den første uken, hvor de var uenige om hvordan de skulle ta hånd om kattene på gården.

Se kattediskusjonen under:

Denne diskusjonen lå i bunn, og stemningen mellom de to surnet. Dette førte til at de to Farmen kjendis-deltakerne hadde flere diskusjoner de kommende dagene.

Andreassen erkjenner at hun kanskje har vært litt streng med Karlstad, og har tidligere beklaget det.



Andreassen forklarer at hun alltid har synes at Karlstad er «ei skjønn jente», og ikke ment noe vondt med noe hun har sagt.

GLAD I KATTER: Karlstad er svært opptatt av kattene på gården. Foto: Anton Soggiu

I et ferskt TV 2-intervju forteller Sofie Karlstad at det ligger mer bak disse diskusjonene enn TV-seerne vet.

– Det var mye som hadde kommet min vei, som jeg bare hadde skjøvet unna. En dag så ... ikke at det eksploderte, men jeg ville si ifra at hun heller kunne ta det med meg privat. Vi skulle jo være på gården i ganske mange uker, så da var det greit å snakke ut.

Hun hevder at det er den nevnte bitch-kommentaren som ligger til grunn for krangelen i videoen under. Ikke kun kattediskusjonen, som det kan virke som i klippet under:

Mener det aldri ble sagt

Da TV 2 kontakter Marit Andreassen har hun følgende å si om Karlstads påstander:

– Nei, Gud fader! Det kan jeg ikke huske. Det er heller ikke et ord jeg bruker. Jeg har en datter på 16 år, hvor jeg vet at slikt språk blir hyppig brukt. Jeg er heller en sterk motstander av det ordet, svarer Andreassen til TV 2.

– I Nord-Norge kan «kjerring» brukes til så mangt. Men jeg kan ikke huske å ha sagt noe sånt om Sofie, konstaterer skuespilleren.

Andreassen legger til at hun syns det er merkelig av Karlstad å ta dette opp over et halvt år etter innspillingen. 56-åringen forteller at de to deltakerne har møttes ved flere anledninger siden i sommer, og det alltid har vært en god tone mellom dem.

– Om jeg har sagt det, så er jeg selvfølgelig lei meg for det. Men jeg skulle ønske hun heller tok det opp med meg der og da, enn nå, syv måneder senere.

ALDRI SAGT: Marit forteller hun ikke kan tro hun har brukt ordet bitch om meddeltaker Sofie. Foto: Anton Soggiu

Karlstad, som først ble kjent via skandaleprogrammet Paradise Hotel, kommer med en noe kontroversiell mening:

– Farmen er mer dramatisk enn Paradise Hotel. Kranglene på Farmen er reelle. Det er sånne krangler hvor man har lyst til å gjemme seg under en brygge, sier hun, og fortsetter:

– På Paradise Hotel er det mer: «Du stjal partneren min! Du er stygg, teit og dum». På Farmen diskuterte vi rasisme og kjønnsroller. Temaer man ikke kødder med.

