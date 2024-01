Trekker seg i sinne: – Ikke akseptabelt

Det blir langt ifra harmonisk gårdsidyll i onsdagens episode av «Farmen kjendis».

Handlingen fortsetter der den slapp i tirsdagens episode, nemlig ved at «Torpet kjendis»-gjengen er på besøk.

Flere av de sultne og slitne deltakerne er både sinte og frustrerte over å ha stått i flere timer for å diske opp med et måltid som Dora Thorhallsdottir (51), Aleksander Sæterstøl (28) og Vebjørn Selbekk (54) mesker seg med.

PROTESTERTE: Anne-Kat. Hærland, Unni Askeland, Cristian Brennhovd og Daniel Franck valgte å trekke seg bort fra gården under oppdraget med «Torpet kjendis»-gjestene. Foto: TV 2

Fikk panikk

For Anne-Kat. Hærlands (51) del, ble stemningen dårlig allerede under forberedelsene til måltidet.

På grunn av sin kraftige synshemming, er hun avhengig av å vite hvor alle gjenstander befinner seg. Da hun trodde at kjøttet var borte fra spiskammerset, fikk hun panikk og ble rasende.

– Å få den panikken på at man tror at enda mer av den sansen er borte ... Jeg tror ikke du fatter hva det der gjør med en person. Jeg ble redd og urolig. Når jeg tenker på de tingene, så føles det ut som om jeg holder på å drukne, sa hun i tirsdagens episode.



Hun uttrykte også at hun var spent på seansen med åndeutdrivelse som «Torpet kjendis»-gjengen hadde kommet inn for å utføre. Dette er fordi hun har ekstra vanskelig for å se når det ikke er dagslys.

– Det er vanskelig for andre å vite hvor mye jeg ser, og det er innmari avhengig av belysning, har hun tidligere uttalt til TV 2.



SYKDOM: Anne-Kat. Hærland har begrenset syn som følge av øyesykdommen Retinitis pigmentosa. Foto: TV 2

– Ikke akseptabelt

I onsdagens episode forklarer Dora Thorhallsdottir til deltakerne at ritualet skal gjennomføres i skumringen.

Det finner ikke Hærland seg i.

– Jeg drar. Jeg stikker. Jeg finner meg ikke i at de legger opp aktiviteter som … Altså, det er som å plassere en lam person foran en trapp, de greiene her. Det er ikke akseptabelt i det hele tatt, sier hun i episoden.



Hun fortsetter med å si at dette er den andre gangen i løpet av en dag at en negativ hendelse inntraff som følge av hennes syn, og at grensen er nådd.

– Med en gang solen går ned, når det er skumring, så er det mye mørkere for meg enn det er for dere. Det er egne celler på netthinnen som er for mørkesynet ditt, og hos meg så er de døde.

Hun fortsetter:

– Og så venter man til det blir mørkt, og sier sånn: «Ja men, du kan vel se litt?». Vet du hva, det er så fornærmende at jeg har ikke ord.

RASENDE: Anne-Kat. Hærland ble sint og skuffet over at produksjonen la en fellesoppgave til skumringen. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Jævlig kjipt

Hærland valgte dermed å trekke seg fra «Farmen kjendis».

– Jeg kan ikke kontrollere andre mennesker. Jeg kan bare kontrollere meg selv. Og jeg måtte bare ta meg selv vekk fra hele denne situasjonen, sier 51-åringen.



Da TV 2 var til stede under finaleinnspillingen i fjor sommer, fortalte Hærland at hun syntes det var trist å forlate gården på den måten hun gjorde.

– Jeg følte ikke på inkludering. Jeg gjorde det tydelig for produksjonen at jeg ikke kunne gjøre ting når det er mørkt, og synes det er helt drøyt at det likevel ble lagt opp til det. Jeg føler meg oversett og ikke inkludert, og var trist da jeg kom hjem, sa hun under innspillingen.



TRIST AVSKJED: Komikeren tok et tårevått farvel med de andre inne på Li gård. Foto: TV 2

At den legendariske komikeren, forfatteren og TV-personligheten valgte å reise fra Li gård i sinne, gjorde at hun etterlot seg en rar stemning.

– Det ble jævlig kjipt med en gang Anne-Kat. forsvant. Jeg forsto og støttet henne 100 prosent. Det blir antageligvis ekstremt slitsomt å slite med synet i en sånn setting, sier Unni Askeland (61) til TV 2.

DUO: Unni Askeland og Anne-Kat. Hærland hang sammen som erteris inne på Li gård. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Cristian Brennhovd (24) har forståelse for at Hærland fikk nok og eksploderte.

– Når det gang på gang er ting hun ikke kan være med på, forstår jeg at hun blir irritert til slutt, sier influenseren.



Daniel Franck (49) tok det svært tungt at Hærland valgte å forlate gården.

– Det vi skulle gjort, var å dra henne bak låven, vekk fra kameraet, og sagt at: «Du får ikke lov til å dra. Svelg denne, nå tar vi en pause. Dette går over». Men det ble så intenst, og det var mye som foregikk. Det var jævlig synd.

GODE VENNER: Daniel Franck og Cristian Brennhovd var blant Hærlands nærmeste inne på gården. Foto: Anton Soggiu / TV 2

TV 2 beklager

«Farmen kjendis»-programleder Dorthe Skappel (61) var ikke til stede på gården da Hærland valgte å dra. Til TV 2 sier hun at det gikk innpå henne at komikeren ikke følte at produksjonen tok hensyn til hennes handikap.

– Jeg tror at det største problemet for oss andre når det gjelder Anne-Kat., er at hennes sykdom eller usynlig. Uansett hvor mye du forsøker å forstå og hjelpe, så klarer du ikke å forstå det 100 prosent.

Skappel mener at produksjonen ikke ønsket å trosse hensynet til komikeren.

– Ja, det er forståelig at hun ikke ser i tussmørket, men i en TV-produksjon er det 1000 ting å tenke på. Det er vanskelig, og jeg vet at de prøvde å gjøre dette så godt de kunne.



TRIST: Dorthe Skappel er lei seg for at Anne-Kat. Hærland dro fra gården. Foto: Anton Soggiu / TV 2

TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl sier at produksjonen i forkant av innspillingen hadde møter med Anne-Kat. Hærland, der hun forklarte hva som var vanskelig i dagliglivet, og hvilke hjelpemidler og tilrettelegginger hun trengte.

– Disse ønskene ble hensyntatt og innfridd. I tillegg ble tvekampene og konkurransene tilpasset slik at hun skulle ha mulighet til å konkurrere og vinne på like premisser som de andre deltakerne. I ettertid ser vi likevel at vi ikke var i stand til å forutse alle situasjoner som kunne bli vanskelige for Anne-Kat. grunnet synshemmingen. En av disse situasjonene var seansen som skulle foregå etter at solen var gått ned.

Dahl understreker at TV 2 og produksjonen tar til seg kritikken fra Hærland.

– Produksjonen hadde ikke forstått fullt ut hvor vanskelig det var for Anne-Kat. å være med på denne typen opptak etter at det var blitt mørkt, og vi har stor forståelse for at det opplevdes ekskluderende for henne. Det er vi veldig lei oss for. Vi klarte åpenbart ikke å tilrettelegge bra nok for Anne-Kat med tanke på sykdommen hun har, og det beklager vi og tar lærdom av.

NB! Nok en deltaker trekker seg i onsdagens «Farmen kjendis», som nå er tilgjengelig på TV 2 Play.