Trekker seg fra Torpet kjendis: – Jeg var ferdig

Det ble et kort opphold på Torpet kjendis for én av deltakerne.

VILLE HJEM: Det ble et kort opphold på gården for Torpet kjendis-deltakeren. Foto: Anton Soggiu

På søndag havnet Espen PA Lervaag (45) og Aleksander Sæterstøl (26) i tvekamp på Farmen kjendis. Det var til slutt Lervaag som måtte pakke baggen og forlate gården.

Istedenfor å dra hjem fikk han muligheten til å ha et opphold på Torpet kjendis, og med det muligheten til å kjempe seg tilbake.

Det ble dog kun én natt på gården sammen med Erik Sæter (26), Eli Kari Gjengedal (51) og Ingeborg Myhre (47). Lervaag ville hjem.

Mentalt innstilt på hjemkomst

Når TV 2 møter komikeren etter exiten er han klar på at det var motivasjonen som ikke sto til forventningene.

– Jeg fikk ikke fyr på bøtta igjen. Da jeg var ferdig og hadde gjort tvekampen inne på Farmen-gården, så var jeg mentalt innstilt på at jeg skulle hjem, sier Lervaag.

Da han kom inn på Torpet, kom han ikke ordentlig i gang før han valgte å dra hjem. Dette til tross for at han beskriver deltakerne som fine folk, og at det var hyggelig å være der.

– Det er et slags sted for Farmen-deltakere hvor du kan komme og finne deg selv igjen. Noen vil ha god nytte av det, men jeg var ganske ferdig, sier han.

Konkurranseinstinktet var borte

– Så du klarte ikke å finne deg selv?

– Nei, eller kanskje det var det jeg gjorde og da følte jeg at jeg måtte komme meg hjem, sier Lervaag.

DELTAKER: Espen PA Lervaag var først deltaker på Farmen kjendis, og dro deretter videre inn på Torpet kjendis. Foto: Espen Solli

Komikeren forteller at han ble tatt godt vare på av de andre, og han koste seg under det korte oppholdet. Det var derimot én avgjørende ting som manglet hos ham for å ville bli lenger.

– Konkurranseinstinktet var borte, og jeg ville egentlig bare komme meg hjem så raskt som mulig.

– Glad i å kose seg

Lervaag forteller at Sæter, Gjengedal og Myhre var en livlig gjeng, som var glad i å kose seg.

– Jeg har aldri vært på et sted hvor folk har klart å kose seg med så lite ting. Så at de har det fint, er jeg helt sikker på, påpeker han og legger til:

– Det var jo som å komme til en gjeng som har bodd sammen i 40 år. De var sammensveiset, og de hadde ikke jobbet noe. De hadde bare nytt livet. I tillegg var det litt tøft. Jeg er avhengig av å jobbe for å få dagene til å gå.

Han skjønte etter hvert at det ikke ville bli slik.

– Da jeg skjønte det, tenkte jeg: «Her blir det lange dager».

I dag er Lervaag tydelig på at han ikke angrer på valget.

Se Torpet kjendis mandag, torsdag, fredag og søndag på TV 2 Play.