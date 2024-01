Trekker seg fra «Torpet kjendis»: – Blir dårlig gjort

Det gikk ikke lange tiden før tre ble til fire på den lille husmannsplassen.

Etter TV-personlighet Aleksander Sæterstøl (28) tapte i kunnskap mot komiker og musiker Egil Andreas Skurdal (29), kom det raskt et nytt tilskudd til «Torpet kjendis».

TAPTE: Aleksander Sæterstøl tapte kunnskapskonkurransen mot Egil Skurdal, og ble den første som måtte forlate «Torpet kjendis». Foto: Anton Soggiu / TV 2

Realityprofil Cristian Brennhovd (24) tapte nemlig tvekampen inne på «Farmen kjendis» mot journalist Bahare Viken (30). Selv om han visste lite om hva som ventet ham, var han motivert for å lage litt moro.

Kort tid etter Brennhovd ankom den lille husmannsplassen fikk deltakerne beskjed om at en ny kamp ventet. Fordi Skurdal var i kamp sist, var han fredet. Det betød at redaktør Vebjørn Selbekk (54) komiker og terapeut Dora Thorhallsdottir (51) måtte avgjøre hvem som skulle møte Brennhovd.

I episoden forteller Brennhovd at han er klar for kamp, og synes kniven ser gøy ut. Både Selbekk og Thorhallsdottir ser overrasket ut over at han ønsker en kamp, og forsøker å fortelle ham hvor mye deltakelsen betyr for dem.

Etter å ha hørt nærmest forsvarstalene til deltakerne, bryter Brennhovd ut:

– Og jeg har bare lyst til å si at jeg tuller. Jeg trekker meg.

TREKKER SEG: Cristian Brennhovd valgte å trekke seg fra «Torpet kjendis». Foto: TV 2

– Har ikke sjans

Da Brennhovd ankom den lille husmannsplassen forklarer han at han hadde motivasjon for å fortsette på gården, samtidig som han ønsket å se «Torpet kjendis».

– Å komme til «Torpet» er veldig deilig. Mye roligere. Hyggeligere mennesker også. Veldig deilig, avslappet Enten så er jeg der og har vunnet, eller så er jeg har og føler fortsatt at jeg har vunnet, forteller han i episoden.

AVSLAPPET: Cristian Brennhovd fant seg fort til rette på den lille husmannsplassen. Foto: TV 2

Etter å ha tilbragt omtrent et døgn med gjengen, innså han at motivasjonen hans ikke kunne måle seg med de andre.

– Jeg må jo veie min motivasjon mot deres, og jeg merker at jeg har jo ikke sjans. Når du hører hvor gira de er på å være her, så har jeg ikke lyst til å slå de ut. Det blir dårlig gjort om jeg slår de ut, også har jeg lyst til å dra hjem om en uke igjen, utdyper han i episoden.

FIN GJENG: Cristian Brennhovd likte seg godt på «Torpet kjendis». Foto: TV 2

Som å møte en annen person

Inne på Li gård følte Skurdal at det var utfordrende å bli kjent med Brennhovd. Da de to møttes på den lille husmannsplassen, forteller Skurdal at det var som å møte en annen person.

– Jeg kjenner han ikke igjen. Det virket som han hadde lyst til å hilse på meg. Det er to vidt forskjellige ting, forteller han i episoden.

GOD RELASJON: Egil Skurdal ble overrasket over at han og Cristian Brennhovd fikk en god relasjon på «Torpet kjendis», etter tvekampen. Foto: TV 2

Mot nattens fall har Skurdal og Brennhovd en hyggelig samtale langs elvekanten av Mjøsa, noe komikeren aldri hadde sett for seg.

– Jeg trodde ikke at jeg og Cristian Brennhovd skulle sitte å snakke sammen i en solnedgang i Stange. Han lytter og stiller gode spørsmål tilbake. Jeg tror det var godt for oss begge, egentlig. Få en closure etter tvekampstriden.

