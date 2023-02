Tapte siste tvekamp før finalen: – Det verste som kunne skje

I fire uker har ulike deltakere oppholdt seg på Torpet kjendis – med muligheten for å ta turen videre til Steinsjøen gård.

I den siste tvekampen før finalen skal Marit Adeleide Andreassen (56) og Aurora Gude (30) ut i kamp. Det er «presisjon» som står på agendaen, der de skal slå spikre på motsatt side av tre blinker.

Det er til slutt ett poeng som skiller de to deltakerne.

Klar taktikk

Når tvekampen settes i gang, går Andreassen og Gude inn med samme, klare strategi.

På planken foran dem er det tre blinker som skal treffes. Planken snus og det er om å gjøre å memorere nøyaktig hvor disse ligger. Gude og Andreassen plasserer bena på de ytterste blinkene.

Begge treffer flere av blinkene, men ett poeng gjør at Gude taper konkurransen rett før finalen.

JEVNT: Det var kun ett poeng som skilte de to deltakerne. Foto: Anton Soggiu

– Det var det verste som kunne skje. Jeg var så innstilt på at jeg skulle i hvert fall klare å komme til finalen, så jeg kanskje kunne komme inn på Farmen igjen, forteller Gude til TV 2.

– Det var dødskjedelig og sykt bittert. Jeg kan ikke si noe annet, legger hun til.

Trodde ikke hun tapte

Da begge fikk beskjed om å snu plankene sine, visste ikke Gude først at hun var den med færrest poeng.

– Det var sykt irriterende fordi jeg trodde at det var like mange poeng til hver av oss.

Slik var det ikke. Andreassen fikk fire poeng, mens Gude endte opp med tre poeng.

PRESISJON: Marit Andreassen valgte presisjon som tvekampgren. Foto: Anton Soggiu

– Det viste seg at det var en flis i min som lagde en illusjon, så den var ikke på midten likevel. Derfor var det akkurat ett poeng mindre til meg. Det var veldig irriterende når du først blir glad, og så bare: «Å, nei».

Hun forteller at hun likevel klarte å forberede seg på et slikt utfall.

– Jeg klarte å ikke bare bryte sammen. Jeg er en som ofte viser følelser langt utenfor kroppen, så jeg er stolt over at jeg for en gangs skyld ikke gråt en foss.

– Ti ganger verre

Gude kom inn på Farmen kjendis som utfordrer, sammen med Jan Tore Kjær. Hun tapte kunnskapskonkurransen mot ham, og tok derfor turen videre til Torpet.

Flere av de utslåtte deltakerne har gitt uttrykk for at det er lettere å oppholde seg på Torpet. Det synes ikke Gude.

– Jeg synes Torpet var ti ganger verre enn Farmen. Det var så intenst å bare være oppå to til tre andre mennesker hele tiden. Det er veldig smått og trangt, så du får liksom ikke noe luft, forteller realitydeltakeren.

– Jeg er glad i å gjøre noe, og det var lite rom for kreativitet. Mens på gården er det mange oppgaver, du kan variere og det er mange mennesker du kan snakke med.

TAPTE: Aurora Gude måtte forlate Torpet kjendis etter tvekampen mot Marit Andreassen. Foto: Anton Soggiu

Drar inn på Farmen

Etter tvekampen kommer programleder Tiril Sjåstad Christiansen (27) med en gledelig beskjed til de gjenværende deltakerne, Erik Anders Sæter (26), Ingeborg Myhre (47) og Andreassen.

De skal inn på Farmen kjendis, der finalen av Torpet kjendis skal avholdes. Da skal det avgjøres hvem som kan kalle seg vinneren av programmet, og kjempe videre om Farmen kjendis-tittelen.

– For å være ærlig så fikk jeg litte grann panikk. Jeg hadde gledet meg sånn til å være her i kveld og var veldig innstilt på det, sier Andreassen i episoden.

Sæter hadde heller ikke en utelukkende positiv reaksjon.

– Helvete. Jeg hadde ikke sett det her for meg, sier han.

Torpet kjendis-finalen vil foregå foran de andre deltakerne på Farmen kjendis.

