Tapte jevn tvekamp – røper smertetrøbbel

Deltakerne legger bak seg en dramatisk uke på «Farmen kjendis», hvor både komiker Anne-Kat. Hærland (51) og snowboarder og kunstner Daniel Franck (49) valgte å trekke seg.

Etter amper stemning mellom realityprofil Cristian Brennhovd (24) og journalist Bahare Viken (30), så det ut til at relasjonen ville bli bedre etter Brennhovd kom tilbake til gården etter den første tvekampen.

Den gode tonen ble kortvarig, da det plutselig smalt fra Brennhovd.

– Du kan holde kjeft, for du har ingen personlighet. Du er den personen jeg har møtt med minst personlighet i hele mitt liv. Det går én vei. Det er helt tomt når jeg snakker til deg», sier han til en rystet Viken i onsdagens episode.

Oppførselen til Brennhovd førte til at han nok en gang ble valgt som førstekjempe. Storbonde Sander Austad Dale (25) mente slik oppførsel måtte straffes.

I sin andre tvekamp valgte den tidligere «Ex on the Beach»-deltakeren å møte nettopp Viken i konkurranse. De to konkurrerte i et jevnt slag med tønnesjakk. Viken klarte til slutt å dra seieren i land.

TAPTE: Cristian Brennhovd tapte i tønnesjakk mot Bahare Viken. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Brennhovd beskriver tapet som overraskende til TV 2.

– Jeg trodde ikke det skulle være så intenst og spennende.

Å bli valgt som førstekjempe nok en gang var ventet. Etter sin første tur ut på kjempehytta bet han seg i merke at det var nok av mat å få.

– Så jeg har hatt litt godsaker på slutten av uken. Jeg kommer meg jo med en gang jeg får proteiner, pølser, egg og sånne ting. Det var veldig, veldig hyggelig å få litt fritid fra Farmen også. Komme seg litt bort og tenke litt.

TØFT: – Oppholdet har vært tøffere enn forventet. Det har vært mindre mat enn jeg trodde, og egentlig bare tøft. Mye, mye tøffere enn jeg trodde. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Kronisk vondt

Da TV 2 møtte Brennhovd idet innspillingen gikk i gang i fjor sommer var 24-åringen skeptisk til matfordelingen.

Etter to uker på gården ble han temmelig lei byggryn og poteter til omtrent alle måltider.

– Jeg har gått rundt og hatt kronisk vondt i magen på grunn av poteter, melk, fløte og alt jeg ikke er vant til å spise hjemme. Men jeg snek til meg mat hele tiden. Tok et par egg innimellom, og drakk de rå. Jeg tok veldig mye sukker. Når de andre var ferdig med å spise frokost, så gikk jeg og forsynte meg med litt ekstra sukker.

24-åringen forteller at han var en hyppig gjest på gårdens utedo.

– Jeg tålte ikke noe av maten, så alt kom ut en halvtime etterpå. Så da satt jeg der på toalettet, hver dag. Det var mye. Det var slitsomt.

Ettersom Brennhovd konstant var sulten, fant han raskt ut at det lønte seg å plassere seg selv på kjøkkenet, sammen med damene, Unni Askeland (61) og Anne-Kat. Hærland (51).



– Det var veldig strategisk. Jeg stod egentlig bare og gapte på kjøkkenet når jeg ble matet av damene. Det var veldig smart. Jeg har egentlig spist ganske mye. Jeg tror jeg er den på Farmen som har spist mest noensinne.

ANGRER IKKE: – Det er egentlig ingenting jeg angrer på. Jeg har moret meg mens jeg har holdt på her inne. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Tøffere enn jeg trodde

Med et blendahvitt smil til 89.000 kroner og dyp brunfarge er det ingen hemmelighet at Brennhovd liker å se bra ut. Det primitive livet har vært tøft å leve i for bærumsgutten, som er vant til en noe høyere standard.

– Det var litt tøffere enn jeg trodde. Det har virkelig gått innpå meg. Det er ikke speil eller noen ting. Jeg har gått og prøvd å speile meg i vinduene og i vannet, men vannet var så brunt så det kunne jeg ikke gjøre. Personlig ble jeg litt irritert av det ikke var dusj eller noen ting. Jeg så liksom for meg at det bak et forheng ville være en vaskemaskin eller et eller annet, sier han og ler.

– Men alt i alt – veldig, veldig fornøyd. Det har vært veldig spennende å få ta del i et sånt prosjekt.

AVSKJED: Cristian Brennhovd fikk en god klem av Cato Zahl Pedersen etter han tapte tvekampen. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Håper på gjenforening

Tidligere denne uken besøkte «Torpet kjendis»-gjengen Li gård som en del av ukesoppdraget. Blant dem var Brennhovds venn, Aleksander Sæterstøl (28). Brennhovd håper det blir en gjenforening på den lille husmannsplassen.

– Jeg gleder meg. Jeg håper Aleksander er der inne. Vi fikk jo møte dem, så det blir gøy.

Selv om 24-åringen ikke vet helt hva som venter ham, gleder han seg til å finne på sprell og moro med resten av gjengen.

– Jeg har ikke fulgt med i timen, jeg vet ikke noen ting. Hver gang jeg skal på et eller annet, så blir liksom alt en overraskelse. Det er litt gøy å få være med på to programmer.

– Jeg har fått med en goodiebag. Jeg håper ikke det går fra sulting til sulting. Får se hvordan det går.

«Farmen kjendis» sendes på TV 2 Direkte tirsdag, onsdag og søndag, og er tilgjengelig på TV 2 Play.