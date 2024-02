Tapte finale – overrasket etter oppholdet

«Torpet kjendis»-trioen dro denne uken inn på Li gård. Her skulle finalen av «Torpet kjendis» avgjøres.

Kort tid etter komiker og familieterapeut Dora Thorhallsdottir (51), komiker og musiker Egil Andreas Skurdal (29) og redaktør Vebjørn Selbekk (54) ankom «Farmen kjendis»-gården, valgte Selbekk å forlate 1924-tilværelsen.

– Da jeg trakk meg var konklusjonen at: «Det er ikke forsvarlig å fortsette». Det er tross alt noe som er viktigere enn «Farmen» – nemlig kjærligheten, forteller Selbekk til TV 2.

Dermed stod det mellom Thorhallsdottir og Skurdal. Vinneren ble en fullverdig deltaker på gården, mens taperen måtte reise hjem.

I en kunnskapskonkurranse ble det til slutt Thorhallsdottir som vant, og fikk bli igjen.

VANT: Dora Thorhallsdottir vant kunnskapskonkurransen, og fikk bli igjen på gården. Foto: TV 2

Skurdal tapte den første tvekampen på «Farmen kjendis», men klamret seg fast på den lille husmannsplassen frem til finalen av «Torpet kjendis».

Tross et tårevått farvel, forteller han til TV 2 at han sitter igjen med tidenes opplevelse.

– Vet du hva? Jeg har det veldig bra, altså. Jeg kommer ut som en mye bedre versjon av meg selv, i alle fall på innsiden. Målet mitt var aldri å vinne verken bil eller halve kongeriket. Målet var å ha tidenes opplevelse, og det har jeg hatt.

– Jeg er overrasket over at jeg står i uke fem på «Farmen» med bare harmoni og gode venner inne på gården. Det er ikke noe annet å si enn at det er magisk.

Like verdig «Farmen kjendis»-vinner

Selv om Thorhallsdottir har tilbragt sin tid på «Torpet kjendis», mener Skurdal det er vel fortjent at 51-åringen får sjansen inne på gården.

– Dora har holdt ut like lenge i dette universet. Hun har kjempet seg opp, stått på, vært positiv og har laget vanvittig god mat. Jeg mener at Dora har vært en like verdig vinner.

VERDIG: Egil Andreas Skurdal mener Dora Thorhallsdottir er en like verdig vinner som resten av deltakerne på «Farmen kjendis»-gården. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Det var «Torpet», men hun har kjempet seg inn. For min del er Dora er en like verdig vinner av «Torpet», og en like herlig og verdig vinner av «Farmen kjendis». hun har vært en av motivatorene mine for å komme inn igjen på «Farmen». For min del er Dora en utrolig verdig vinner av Torept, og jeg håper at hun kommer et lite stykke på «Farmen» også, virkelig.

TRIO BESTOD: Vebjørn Selbekk, Egil Andreas Skurdal og Dora Thorhallsdottir tilbragte nærmest hele oppholdet sammen på «Torpet kjendis». Foto: Anton Soggiu / TV 2

Funnet glede

Skurdal har tidligere fortalt om tunge år, særlig på grunn av hørselsproblemer, overfor TV 2. Etter å ha levd i 1924 trer han tilbake i den moderne verdenen som en ny person.

– Jeg føler at jeg har hatt tid til å være meg selv igjen. Jeg har funnet tilbake til mye musikkglede, funnet tilbake nysgjerrighet etter å lære nye ting. Det har vært helt fantastisk, og noe jeg virkelig skal ta med meg videre. Det er veldig gøy å bli utfordret, og det føler jeg at jeg har blitt her inne.

OVERRASKET: – Det som har overrasket meg mest er kanskje at folk mener jeg kler skjegg. Det skulle ingen trudd! Også har jeg begynte å lære meg trekkspill – det visste jeg heller ikke at jeg skulle gjøre på forhånd. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Selv om 29-åringen føler seg som et nytt menneske etter «Farmen kjendis»-deltakelsen, og oppholdet på «Torpet kjendis», er han usikker på om de rundt ham vil se det.

– Men jeg føler meg veldig ny på innsiden. Jeg gleder meg til å prøve ut 1924-Egil i 2024. Jeg vet ikke om de på utsiden vil føle på det samme, men jeg føler meg veldig ny på innsiden. Jeg føler meg som en ny person med ny giv.

