Stiller med handikap: – Det ville vært jævla dårlig gjort

Forrige uke flyttet 12 kjendiser inn på Li gård i Stange for å spille inn den neste sesongen av «Farmen kjendis».

To av deltakerne, Anne-Kat. Hærland (51) og Cato Zahl Pedersen (64), har hver sin funksjonsnedsettelse som vil kunne sette preg på både gårdsoppgavene og selve konkurransen.

Zahl Pedersen fikk amputert hele venstre og halve høyre arm etter en ulykke i en høyspentmast i 1973, og har siden vunnet gull i Paralympics.

Med kun én klo, satser 64-åringen på å også hevde seg i kampen for tilværelsen inne på «Farmen kjendis»-gården.

– Jeg tror og håper det blir rettferdig. At man enten ikke får velge øksekast eller at de gjør noe med selve konkurranse-konseptet, sier han til TV 2.

NY GJENG: Disse 12 kjendisene flyttet forrige uke inn på Li gård i Stange. Foto: Anders Myhren/ TV 2

– Jeg vil synes det ville vært jævla dårlig gjort hvis man skulle satt meg ut i øksekast. Både fra «arrangørens» side, men også at det skal være et fritt valg for en deltaker. Så jeg håper at de har tenkt, og at vi kan finne likeverdighet. I hvert fall når jeg konkurrerer, fortsetter Zahl Pedersen.

– Meg det er problematisk for

Komiker Anne-Kat. Hærland har hatt øyesykdommen Retinitis pigmentosa siden hun var 22 år gammel. Sykdommen gjør at hun ikke har sidesyn, og at hun gradvis blir blind.

– Jeg kan flytte hodet, så jeg får jo med meg ting. Jeg sa til de andre deltakerne at: «Dette er ikke vanskelig for dere. Det er meg det er problematisk for. Jeg skal ikke drive og si at dere må forholde dere til masse regler. Bare si ifra hvis dere setter noe midt på gulvet og jeg ikke har sett det. Ellers tror ikke jeg at det er noe der, og går på trynet», forteller hun til TV 2.

ØYESYKDOM: Anne-Kat. Hærland var bare 22 år gammel da hun fikk påvist øyesykdommen Retinitis pigmentosa. Foto: Anders Myhren/ TV 2

– Hvilke begrensninger har du når det kommer til tvekampene?

– Kunnskapskategorien burde gå greit. Det er ikke noe grunn til at jeg ikke kan kaste en øks, for det er bare rett fram. Jeg kan sage og spikre. Jeg sa bare ifra om at det å løpe fort i en hinderløype, det er jeg ikke i stand til. Det blir bare kjipt. Da må man eventuelt finne på noe annet. Vi vet ingenting om hva slags konsept-endringer de eventuelt innfører, sier Hærland.

Blir rettferdig

Dorthe Skappel (60), som er ny programleder i «Farmen kjendis», hinter om at produksjonen vil innføre endringer i årets tvekamper.

– Det er klart at alle lurer på hvordan dette kommer til å bli i forhold til tvekampene, for det er jo hensyn å ta. Det jeg kan si om det, er at uansett så kommer det til å være rettferdig, sier Skappel.

VIKTIG STEMME: Cato Zahl Pedersen har i årevis vært en viktig stemme for personer med funksjonsnedsettelse. Foto: Anders Myhren/ TV 2

Helt siden Cato Zahl Pedersen vant gull i 1980, har han vært en viktig stemme for handikappede i Norge. Med «Farmen kjendis»-deltakelsen håper han å inspirere enda flere.

– Jeg har villet bevise at det er mulig. «Å, kan du kjøre bil?», sier folk. «Ikke tull», svarer jeg da. «Ja, jeg kan kjøre bil. Jeg har gjort det i årevis». Jeg kan være med å drive en gård, men jeg kan ikke gjøre alle oppgavene. Men det er viktig å snakke om innenforskap og at vi alle kan mye mer til sammen.

Zahl Pedersen mener vi har en utfordring når det kommer til organiseringen av de 380.000 arbeidsuføre menneskene i Norge.

– Det er ikke sånn at alle er udyktige. De kunne ha bidratt, men vi måtte ha organisert og tenkt annerledes. På «Farmen kjendis»-gården må vi også tenke annerledes. Jeg kan være med å stelle dyr. Jeg kan ikke ta hovedansvar, gå ned i fjøset og gjøre alt selv. Men sammen med andre kan jeg gjøre mitt, sier han.

Isolerer seg selv

Anne-Kat. Hærland sier at mange med funksjonsnedsettelse unngår å bevege seg ut i offentligheten.

– Det er absolutt lettest å bli sittende hjemme, for der merker du ikke at du ser dårlig. Der vet du hvor alt er, så du tenker ikke over at du ikke kan se det.

Da komikeren startet i ny jobb i Aller Media i fjor, merket hun at øyesykdommen ble vanskeligere å takle.

– Det var helt grusomt, selv i god belysning. For jeg var ikke vant til at det sto tre sofaer i knehøyde, hvor kaffemaskinen og printeren var. Det syntes jeg var fryktelig tøft i starten. Det tar litt tid på nye steder. Her på gården, derimot, er det veldig lite ting. Det er lettere å gå rundt her på gården enn på et kontor eller i byen. Pluss at det er den beste tiden på året. Dette er min tid, for det er lyst til klokka 23.

PÅ PLASS PÅ GÅRDEN: Dorthe Skappel er den nye programlederen i «Farmen kjendis». Foto: Anders Myhren/ TV 2

«Farmen kjendis»-programlederen tror Hærland og Zahl Pedersens deltakelse i TV 2-programmet kan være til inspirasjon for andre med funksjonsnedsettelse.



– Det vil nok si noe om at det bare er å kaste seg ut i ting, uansett hvilket handikap du har – om det er synlig eller usynlig. Dette er forhåpentligvis et bevis på at det går. Og så er det klart at jeg er veldig spent på om Cato kommer til å melke. Det kan jo bli kjempegøy. Han har sagt at han har lyst til å prøve, sier Dorthe Skappel.

«Farmen kjendis» har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play i 2024.