Sparte på hønsefjær fra Farmen kjendis – dukket opp i helt spesiell kreasjon

Mandag var det duket for premierefest av Farmen kjendis. På den røde løperen var kjendisene samlet.

Én av deltakerne hadde spart en helt spesiell kreasjon for anledningen.

Gjenbruksdronningen Ingrid Vik Lysne (31) hadde nemlig tatt med seg noe helt spesielt fra gården.

– Jeg ser potensial til å lage ting av omtrent alt jeg ser, hvor enn jeg går. Men jeg hadde ikke noe spesielle tanker, da jeg kom inn, forteller hun til TV 2.

Kunne ikke la sjansen gå til spille

Da deltakerne ankom gården, fikk de en oppgave hun lot seg inspirere av.

– Første dagen vi kom fikk vi i oppgave å ribbe høner. Jeg tenkte at jeg ikke kunne la den sjansen gå fra meg til å gjøre noe med fjærene, sier hun, og fortsetter:

– Jeg har en eller annen forkjærlighet for det som er litt grotesk. Det som er helt i grenseland av hva som er ekkelt og hva som er fint. Da jeg så de fjærene tenkte jeg at det her... Jeg kan ikke la det gå til spille. Jeg må få lage noe av det.

BH AV FJÆR: Ingrid Vik Lysne dukket opp i en BH lagd av hønsefjær fra Farmen kjendis. Foto: Ditlev Eidsmo/TV 2

Tidspresset på gården gjorde at hun ikke fikk tid til å sette seg ned med fjærene. Derfor tok hun dem med seg hjem.

– De har ligget inne i en pose i stua mi, og nå har jeg altså laget en fjær-BH av hønene på Farmen, sier hun.

Kuleste prosjektet

Vik Lysne jobber blant annet i Fæbrik, hvor hun til daglig syr om klær. Hun syntes det var gøy å se hvordan deltakerne hadde ulike syn på gjenbruket på gården.

– Trond kom jo inn med en gang og tenkte hvordan vi kan utnytte hele dyret matmessig. Han tenkte jo at vi bare skulle kaste fjærene. Jeg ser ikke alle mulighetene innen mat, men jeg tenker: Fjær, wow! Det der kan jo bli noe.

31-åringen har fremdeles noe fjær igjen som hun har tatt vare på.

– Jeg er nødt til å behandle det ordentlig, med tanke på bakterier og slikt. Men kanskje det kan bli fyll i en pute? Jeg hater jo å kaste ting. Dette er det aller kuleste gjenbruksprosjektet jeg har hatt.

Fæbrik-kollegaene, Jenny Skavlan (36), Ingrid Bergtun (32), Mari Nordén (32) var i ekstase da Vik Lysne sendte bilde av prosjektet til dem.

– Det var mye hurra-rop i chatten vår da, men de har ikke fått se det i virkeligheten enda. Jeg må nok komme med dette, kanskje det blir på jobb i morgen?

Fordommer knust

Vik Lysne legger ikke skjul på at hun gru-gleder seg til at sesongen skal gå i gang.

– Jeg har vært mye snill jente, men jeg har kranglet litt også. Jeg er veldig spent på hvordan det blir, sier hun.

Uten å avsløre for mye, hinter hun om mye kos, litt krangling og uventede vennskap i gjengen.

– Jeg synes vi har vært flinke til å løse opp i konfliktene som kom underveis. Litt konflikter har det vært, men aller mest kos, fastslår hun.

Selv om hun hadde et visst overblikk over hvem hun skulle drifte gården sammen med, gikk hun inn med et åpent sinn.

– Jeg visste at vi kom til å være en gjeng med helt forskjellige folk. Jeg vil si jeg har fått veldig mange av fordommene mine knust.

Uventede vennskap

Selv fikk hun en nær relasjon til influenser Sofie Karlstad (25) og skuespiller og manusforfatter Aslak Maurstad (30).

NÆRE VENNER: Ingrid Vik Lysne og Sofie Karlstad ble gode venner under Farmen kjendis-innspillingen som foregikk i fjor. Foto: Ditlev Eidsmo/TV 2

– Vi ble raskt veldig gode venner. Vi holdt sammen i tykt og tynt der inne. For mange var det kanskje et litt uventet vennskap. Utad fremstiller vi oss veldig forskjellig, men jeg fant virkelig en god venn i Sofie der inne, sier hun.

– Aslak hadde jeg ikke fått med meg, men vi ble veldig raskt veldig gode venner. Jeg tror både jeg og Aslak har litt nørde-gen som jeg følte vi båndet veldig på. Han har blitt en skikkelig god venn.

UVENTET VENNSKAP: Ingrid Vik Lysne tror nerde-genene førte til en god relasjon med Aslak Maurstad. Foto: Ditlev Eidsmo/TV 2

Farmen kjendis har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play tirsdag 10. januar.