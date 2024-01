Slått ut av bakterie – raste ned i vekt

OBS: Artikkelen inneholder spoiler om hva som skjer i tirsdagens episode av Farmen kjendis.

Forrige uke ankom årets «Farmen kjendis»-utfordrere Li gård, TV-personlighet Mayoo Indiran (33) og influenser og samfunnsdebattant Kristin Gjelsvik (37).

Utfordrerne var fredet fra å bli valgt i tvekamp, noe som sikret dem inn i den tredje uken av kampen for tilværelsen.

For Indiran ble ikke oppholdet helt som han hadde sett for seg. Allerede fra ankomst ble han sengeliggende, og klarte ikke å få i seg verken mat eller drikke.

SYK: Mayoo Indiran ble sengeliggende omtrent hele oppholdet i «Farmen kjendis». Foto: TV 2

– Jeg var ikke på bedringens vei, og ble bare dårligere og dårligere. I omstendighetene der inne lot det seg ikke gjøre å bli friskere, forklarer Indiran til TV 2.

33-åringen ønsket å bidra, lære og få en god opplevelse på gården. Da han merket at formen ikke ville bedre seg, valgte han å trekke seg fra konkurransen, og gi plassen sin til Gjelsvik.

– Jeg tenkte at jeg måtte komme meg hjem å bli friskere.



Syk etter reality-deltakelse

Det skulle ta omtrent en uke før Indiran kom seg til hektene igjen.

Etter at han forlot innspillingen, dro han rett til legen. Der viste det seg at han hadde fått salmonella.

– Jeg visste ikke det, da jeg var der inne. Det var fint å få svar på hva som var grunnen.

BAKTERIE: I etterkant av «Farmen kjendis» fikk Mayoo Indiran vite at han var smittet av salmonella. Foto: TV 2

33-åringen har tidligere fortalt til TV 2 at «Farmen kjendis» stod høyt på ønskelisten over program å delta i. Kort tid før han dro inn på gården, hadde han nettopp deltatt i den andre sesongen av realitykonkurransen «Good Luck Guys».

Sesongen ble spilt inn i Thailand. Indiran antar at han fikk bakterieinfeksjonen der, før han dro tilbake til Norge.

– Etter at vi var ferdige med innspillingen var vi veldig sultne. Vi hadde ikke spist så mye. Så spiste jeg vel noe som ikke var godt nok stekt, kylling kanskje, forklarer han.

Indiran grublet lenge på om han skulle gi fra seg plassen sin til Gjelsvik. Underveis hadde han også dialog med helsepersonell på gården, og fikk Paracet mot smertene.

– Ingenting hjalp. Det var skikkelig nedtur. Man merket for hver dag som gikk at man hadde ikke sjans. Det ble ikke bedre. Jeg hadde ikke energi til å konkurrere. Jeg gikk jo glipp av ting også, så jeg tenkte det var på sin plass å trekke seg.

Realityprofilen roser produksjonen for god oppfølging, særlig da han bestemte seg for å trekke seg fra konkurransen.

– De kom og så hvordan det stod til med meg hver dag. De gjorde en god jobb, og viste forståelse når jeg måtte trekke meg. Da sa det var et valg jeg måtte ta, men at de ikke ønsket det. Men jeg ble ikke bedre. Jeg hadde ikke sjans til å konkurrere mot Kristin om å bli der.

FIKK PLASS: Kristin Gjelsvik ble en av deltakerne, etter Mayoo Indiran måtte trekke seg. Foto: TV 2

Raste ned i vekt

Selv om oppholdet ble kortvarig for Indiran, merket han fort at kroppen endret seg. Det stresset ham.

– Jeg raste ned i vekt. Kroppen klarte ikke å holde på mat og drikke. Jeg ser det veldig tydelig i episodene, at jeg er mye tynnere. Jeg følte meg syltynn.

– Det ble jeg så stressa for. Jeg har brukt mange år på å bygge den kroppen og selvbildet mitt med trening. Når jeg så meg selv i speilet, så jeg meg selv om 18-19 år.

SÅ FORSKJELL: Mayoo Indiran forklarer at han merket vekttap mens han var på gården. Foto: TV 2

Tross en stresset Indiran gikk det ikke lang tid før han nærmet seg normalvekt igjen.

– Kroppen min holder på mye vann, og den var helt tømt for vann der inne. Noen dager senere var jeg nær normalvekta, etter å ha spist i noen dager.

Indiran beskriver det som kjempetrist å forlate gjengen og gården. Likevel står han trygt i avgjørelsen om å forlate innspillingen.

– Jeg er veldig glad for at jeg tok beslutningen i etterkant. Jeg hadde ikke klart det. Jeg var veldig glad for å hvile i stedet.

TOK FARVEL: 33-åringen er glad for beslutningen han tok om å trekke seg fra «Farmen kjendis». Foto: TV 2

