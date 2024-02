Seerne i harnisk: – Urettferdig

Nettet koker etter at Unni Askeland (61) gikk videre i «Farmen kjendis» med et grep som ikke ble annonsert som regler. TV 2 svarer på kritikken.

I finaleukens første dag ble det Bahare Viken (30) som måtte forlate Li gård etter å ha kommet dårligst ut av hinderløypa og kunnskapskonkurransen.

Kommentarfelt i sosiale medier koker etter «Farmen kjendis»-episoden, der flere stusser over reglene.

«Dette er urettferdig», skriver flere sinte seere i kommentarfeltet til «Farmen»-siden på Facebook.



EGNE VEIER: Unni Askeland er ikke akkurat kjent for å følge strømmen. Foto: Anton Soggiu / TV 2

To veier til å unngå tap

Før konkurransen forklarte programleder Dorthe Skappel (61) at de fem deltakerne skulle komme seg over hinderløypa i vannet raskest mulig, og at de på den andre siden skulle sette riktig navn på fire gjenstander.

– Dere kan selv bestemme om dere vil bevege dere over hinderløypa eller ta båten over. Velger dere båten, så er dere ikke med og konkurrerer om beste tid. Da kan dere ta dere god tid på å komme dere over, og fokusere på å svare på kunnskapsoppgavene, sier Skappel i episoden.



Hun forklarer videre at to av deltakerne går videre basert på tid, og at de to andre får fortsette på grunnlag av kunnskapskonkurransen.

Bjötrg Thorhallsdottir (49) og Emilie Nereng (28) hadde gått videre på andre konkurranser, og trengte dermed ikke å delta i hinderløypa.

De resterende deltakerne: Bahare Viken, Cato Zahl Pedersen (65), Sander Dale (25), Sondre Mulongo Nystrøm (28) løp, balanserte og slet over tømmerstokkene og flyteelementene i hinderløypa.

Det gjorde ikke Unni Askeland (61).

KLARE FOR KAMP: Dorthe Skappel annonserer reglene for konkurransen. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Nøt et forfriskende bad

«And the queen is in the building», sier programleder Skappel når det er Askelands tur. Kunstneren sier at hun ikke vil skade seg, trekker av seg klærne og viser at hun har på seg en leopardmønstret badedrakt.



– Da jeg fant ut at jeg bare måtte komme meg over vannet, på en eller annen måte – så tok jo jeg med meg leopard-badedrakten min. Jeg hadde den i sekken, og tenkte: «Okay, dette blir litt gøy, for da svømmer jeg fram og tilbake», sier hun i episoden.

Askeland, som av flere har blitt beskyldt for å være lat, koser seg med det forfriskende badet.

– Det er deilig. Helt vidunderlig, sier hun fornøyd.

BADELØVE: Unni Askeland badet mye inne på gården, både med og uten klær. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Beskyldes for juks

Mange TV-seere reagerer nå på situasjonen, og mener det ser ut til at årets selverklærte «Farmen»-diva får gjøre akkurat som hun selv vil.

«Var det lov å svømme over? Det var vel enten hinderløype eller båt, som det ble sagt på forhånd», skriver en Facebook-bruker.

«Her ble det presentert to muligheter. Hvordan kunne mulighet tre dukke opp av intet? Unner alle å vinne, men da skal likt være likt», mener en annen.



TØFT: De resterende deltakerne, som Cato Zahl Pedersen, valgte å manøvrere seg gjennom den krevende hinderløypa. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Andre skryter av Askeland og kaller henne en morsom og annerledes deltaker. Men de fleste mener at kunstneren nok en gang er den som gir minst innsats.

«Svømmedronninga slapp vel litt for billig unna igjen», skriver en seer.

«Feil person som måtte ut. Unni juksa med å svømme over. Feig avgjørelse».



«Blir feil at Unni får svømme over mens hun leker badeland, der resten må streve i hinderløypa», ytrer en Facebook-bruker.



Askeland selv sier at stuntet ble møtt med smil og entusiasme.

– Jeg fikk høre av produksjonen at det var et episk øyeblikk at jeg svømte over i leopard-badedrakten istedenfor å gå hinderløypa. Egentlig viste jeg jo fingeren til hele opplegget. Det er jo egentlig det som skjer.

EPISK: Unni Askeland synes svømmingen ble et morsomt TV-øyeblikk. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Svarer på kritikken

TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl forklarer at det er blitt gjort en endring med årets hinderløype slik at det er to måter å vinne på – nemlig hurtighet eller kunnskap.

– For å kunne delta og vinne på hurtighet, måtte de løpe gjennom hele hinderløypa. Dersom de valgte å droppe hurtighetsdelen og kun delta i kunnskap, var det likegyldig hvordan de kom seg fram og tilbake til kunnskapsdelen. Deltakerne hadde mulighet til å benytte seg av en robåt, eller de kunne svømme over, som Unni valgte. De fleste deltakerne valgte å prøve seg på begge grenene, både å gjennomføre hinderløypa og å svare på spørsmålene, sier Dahl.

GIKK VIDERE: Unni Askeland kom seg videre i «Farmen kjendis». Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Hvorfor ble ikke svømming annonsert som en mulighet i forkant av konkurransen?

– Det ble annonsert at man kunne velge å konkurrere i enten hurtighet gjennom hinderløypa eller kunnskap, eller å gjennomføre begge deler. De fleste deltakerne valgte å prøve seg på begge grenene, både å gjennomføre hinderløypa og å svare på spørsmålene.

– Hvem foreslo å svømme over; Unni eller produksjonen?

– Det var Unni selv som ønsket å stå over hurtighetsdelen og kun fokusere på kunnskap. Hun valgte derfor å svømme over, noe som utelukket henne fra hurtighetsdelen av konkurransen.

TO DRONNINGER: TV-dronninga Dorthe Skappel med «Farmen»-dronninga Unni Askeland. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Hva tenker TV 2 om at seerne raser og mener at det er urettferdig at Unni fikk særbehandling?

– Vi er alltid glade for at «Farmen kjendis» engasjerer seerne, men det stemmer ikke at Unni fikk særbehandling. Det ble annonsert fra programleder at man kunne velge å kun delta i kunnskapsdelen, og dermed droppe hinderløypa – eller motsatt. Unni valgte å droppe å konkurrere i hurtighet, og valgte da samtidig bort muligheten for å vinne den grenen. Da var det også likegyldig hvordan hun kom seg frem og tilbake til den andre siden hvor spørsmålene befant seg.

«Farmen kjendis» sendes på TV 2 Direkte tirsdag, onsdag og søndag, og er tilgjengelig på TV 2 Play.