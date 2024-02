Satset alt: – Hadde ingen back up-plan

Sander Austad Dale (25) var aldri i tvil.

Å drive med Youtube var alltid den store drømmen. I dag lever han den ut til det fulle.

– Jeg hadde ikke noe back up-plan. Det var dette jeg skulle gjøre. Med litt pågangsmot og tro på seg selv, går det som regel greit. Det starter med troa.

SUKSESS: Sander Austad Dale var aldri i tvil om hva han skulle jobbe med. Foto: Anton Soggiu / TV 2

25-åringen har aldri viket fra interessene sine – fotball og gaming. På gutterommet i Skien har Sander brukt timesvis på å bygge opp det som i dag er fulltidsjobben hans – og vel så det.

For skiensgutten har aldri vært redd for å satse. Men da foreldrene så at Youtube ble et altoppslukende prosjekt, trengtes det et spark bak for å fullføre skolen.

– Smått skummelt

– Det er jo veldig nisje, det jeg driver med.

Som 15-åring startet Sander Youtube-kanalen «Randulle», hvor han delte sin lidenskap for fotball. For tre år siden valgte han å splitte opp kanalen i to – «Randulle» og «Dulle» – hvor han dyrker fotball- og gaminginteressen.

SIN EGEN SJEF: I 2018 og 2019 ble Sander Austad Dale kåret til «Årets gamer» under Gullsnutten. Foto: Privat

Til sammen har han over 250.000 abonnementer på kanalene sine.

Publikummet verdsetter han høyt. Sammen med følgerne blir de et «community», slik han beskriver selv.

– Det er en gjeng som vil følge med og virkelig bryr seg, og de som ikke følger med bryr seg ikke.

Med seertall i snitt på nærmere 700.000, takket han dog ja med noe skrekkblandet fryd.

– Det er det som er litt smått skummelt når man skal være med på reality. Da viser man seg for andre som kanskje nødvendigvis ikke har behov for å se deg. Da vil jeg vise meg fram fra en ålreit side.

ARBEIDSHEST: På Li gård fikk Sander Austad Dale testet både psyke og fysikk. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Klovnen

Den spøkefulle og lugne 25-åringen har sjarmert seerne i årets «Farmen kjendis»-sesong. «Klovnete» har han alltid vært.

– Jeg er jo klovnen. Det er ganske klink. Jeg vet ikke om det er en standard-greie med «kidden» i midten, sier han og flirer.

SPØKEFUGL: Sander Austad Dale har ikke vært fjern for litt lek og moro mellom arbeidsøktene. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Sammen med sine to søsken og foreldre vokste han opp i det han beskriver som et A4-liv.

– Mamma har stort sett har vært hjemme med oss barna, og så har pappa vært ute på oljeplattform. Jeg er veldig glad i familien min, og synes alltid det er hyggelig å se dem. Vi driver med hvert vårt, men når vi møtes er det bare god stemning. Veldig privilegert der.

Tok et valg

Med årene vokste interessen for fotball og gaming. Å kombinere Youtube og skole var derimot ikke like lett.

– Jeg var brukbar på skolen, men jeg kunne gjort det bedre. Det handler jo om prioriteringer.



– Det var å sitte, spesielt på videregående, på bakerste rad og klippe litt videoer, istedenfor å følge med på det som skjedde i 1847.

FRA GUTTEROMMET: 25-åringen har lagt ned haugevis av timer til Youtube-lidenskapen. Foto: Privat

På videregående valgte han i utgangspunktet å gå realfag. Etter en tid oppdaget han at det verken var noe han ønsket, eller noe han klarte å kombinere med Youtube-interessen.

– Jeg kjente: «Vet du hva? Det er ikke helt det jeg vil drive med». Da bytta jeg skole, og kunne heller kombinere en allmenn skolegang med Youtube. Da hadde jeg den sikringen.

Byttet av skole førte til at han kunne dyrke det som han en gang ønsket å leve av. På sidelinjen stod mor og far, som på et tidspunkt grep inn.

– Jeg ble pushet av mamma og pappa til å fullføre – en god push. Det var veldig greit å ha den fallskjermen hvis ting skulle gå galt.

Angrer ikke

Som «kidden» i midten har han gått sin egen vei, da både bror og søster valgte å studere videre. Det angrer han ikke et sekund på.

– Vi lever i en tid der vi har muligheten til å ta litt risiko, og satse beinhardt på det man har troa på. Drømmen min var alltid å drive med Youtube, og nå lever jeg den for fullt.



FREMADSTORMENDE: Sander Austad Dale har alltid vært dedikert i det han driver med. Foto: Privat

– De timene jeg har spyttet inn ekstra på ungdomsskole og videregående får jeg igjen for nå. Man kan leve et litt mer etablert Youtube-liv, og kan eksperimentere deretter.



25-åringen har forståelse for at foreldrene kunne rive seg i håret, de gangene han valgte bort skole til fordel for Youtube. Etter å ha fulgt suksessen hans, er han ikke i tvil om at de er stolte.

– De skjønte kanskje ikke så mye av hva Youtube-greiene var, men etter hvert skjønte de at det begynte å rulle inn litt kroner, og at det var mulig å satse.

STØTTE: – De har alltid vært veldig backende. Jeg er utrolig heldig med folk jeg har rundt meg. Foto: Erik Edland / TV 2

– Mamma og pappa er jo stolte av oss på alle mulige måter. De har vel skjønt mer og mer at det er den ruta jeg vil gå, sett i kontrast til søsknene mine. Jeg er jo mer imponert over Bendik og Hedda som står i et studieløp. Jeg vet ikke om jeg hadde klart det.

– Jeg fikk jo karret til meg et vitnemål, men utover det har jeg ikke det å vise til. Da var det gøy å prøve seg på en annen flate.



Pågangsmot er det ingen tvil om at Dale har – det være seg drømmer, jobb, prosjekter og «Farmen kjendis». Til tross for at han opplevde det som skummelt å takke ja, har gårdslivet gitt han en viktig bekreftelse.

Sønn av sin far

Sander har alltid sett opp til sin far – spesielt alt han får til.

– Pappa har alltid vært jækla god på alt jeg ikke er god på. Han kan alt og er så nevedyktig.



Da han så lillebroren Bendik arve de praktiske genene fikk det han til å tenke: «Kan jeg det greiene her? Er det sånn at jeg har det litt i blodet?».

NÆRE: Sander Austad Dale, her sammen med lillebror og far. Foto: Privat

– Det ble jo egentlig prosjektet mitt på gården. Å legge fra meg alt som var en trygghet – å redigere og showe litt på Youtube. Jeg har holdt på med dette siden før jeg kom i stemmeskiftet. Det har vært meg. Da er det første gang en måte uttrykke seg litt annerledes.



– Jeg synes det var utrolig deilig å kjenne på at jeg var sønnen hans. Jeg vet jo at han er stolt av meg, og synes jeg har blitt en ålreit fyr, men jeg ville liksom kjenne litt på at jeg ikke er adoptert, sier han og flirer.



FAR OG SØNN: Sander Austad Dale gjorde det nærmest til en prosjekt å lete frem ferdighetene han har arvet av sin far. Foto: Privat

Fra sofakroken har familien vært ivrige seere.

– De ser meg sjeldent fra den siden her, så de synes det var stas å se meg i en sånn type kontekst. De er veldig «backende», uavhengig av hva jeg gjør.

KAN HVIS HAN VIL: – Nå vet jeg at jeg kan hvis jeg vil. Jobben min er veldig altoppslukende, så det er sjeldent at jeg får muligheten til å utfolde meg på den måten. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Har to kjærester

Med sitt vinnende vesen og smittsomme latter har Sander sjarmert mang en seer. Innboksen har vært oversvømt av nærmest utelukkende gode tilbakemeldinger.

– Jeg har blitt bortskjemt med fine ord. Det er veldig hyggelig. Det eneste negative jeg har fått, er at jeg uttaler Emma feil, visstnok, sier han og ler.

25-åringen har vært singel en god stund, men merker at romantiske meldinger har økt den siste tiden.

– Det har vært god kok på det ene og det andre. Det har vært overveldende, men jeg sitter lugnt der. Jeg er singel, og er veldig i den fasen. Jeg prioriterer jobb og meg selv.

– Jeg har to kjærester. Det er nesten litt for lidenskapelig. Jeg lever i et polyamorøst forhold med kanalene «Randulle» og «Dulle» – og de krever mye kjærlighet, sier han og flirer.

Flørte-ryktene har svirret, både med Bahare Viken (30), Emma Ellingsen (22) og Unni Askeland (61). Selv om Dale synes det er hyggelig å kobles med kvinnene, bekrefter han at det ikke er annet enn gode vennskap.

GODE VENNER: Sander Austad Dale og Unni Askeland ble gode venner på Li gård. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Tilbake i 2022, da han deltok i den første sesongen av «Forræder», oppstod samme rykteflom. Da med deltaker Tonje Frigstad (25).

– Det er jo noe hele tiden. Tabloidene er jo blodkåte på de greiene der, så de skal få lov til å synse. Klart det blir litt mye for både meg og sikkert lesere, men man legger jo bra opp til det selv, sier han og ler.

– Jeg er jo tydeligvis et veldig flørtende vesen, og det kan jeg leve med. Jeg synes jo det er gøy å mjaue litt, men det er uskyldig mjauing.

SPEKULASJONER: 25-åringen synes det er artig at det oppstår romanse-spekulasjoner. Her med Bahare Viken. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Ville adoptere ham

Blant lovord og flørtende meldinger er det derimot noe helt annet som stikker seg ut i innboksen.

– Jeg har fått forespørsel om å bli adoptert. En ekte forespørsel rundt det, slik jeg tolket det. Det er jo hyggelig, men jeg er veldig glad i mor og far, så jeg takket pent nei.

At noen ønsket å ha ham som sønnen sin setter 25-åringen stor pris på.

– Da har jeg gjort noe riktig, så det er ålreit.

Finalen av «Farmen kjendis» sendes på TV 2 Direkte og TV 2 Play søndag.