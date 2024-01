Røper ny jobb: – Ikke sett så mange gjort før

Fra start har journalist Bahare Viken (30) vært en sentral rolle i «Farmen kjendis».

Konflikten mellom 30-åringen og realityprofil Cristian Brennhovd (24) startet allerede i den første uken, før det kulminerte i tårer uken etter.

Under pressedagen av «Farmen kjendis» fortalte hun til TV 2 at hun har tenkt mye på gårdslivet og det som hørte med, siden innspillingen var over i fjor sommer.

– Jeg var sånn: «Herregud, hvordan blir dette?». Jeg prøvde å kontrollere det litt i hodet, hva jeg visste kunne komme til å bli vist på TV. Men man kan jo ikke kontrollere det, så man må bare slutte å tenke på det. Jeg kom til slutt til det punktet hvor jeg klarte å slutte å tenke på det.

STORBONDE: Bahare Viken ble storbonde første uken på «Farmen kjendis». Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Men det har tatt veldig lang tid å prosessere og bearbeide det – uten å vite hva som kommer. Så det var på en måte veldig deilig å få se noe av det i dag i hvert fall. Jeg følte at det betrygget meg litt, fortalte hun til TV 2 under pressedagen av «Farmen kjendis».

Sa opp jobb rett før «Farmen kjendis»

Da TV 2 møtte Viken inne på gården, kort tid etter innspillingen gikk i gang i fjor, hadde hun nylig sagt opp jobben sin som journalist i NRK Nyheter ung.

– Det handlet om retningsvalg, som var større enn om jeg ville være i NRK eller ikke – for jeg elsker NRK. Jeg skulle ønske jeg kunne være der for alltid. Men jeg har lyst til å teste noe annet enn kun nyheter.

TEAMARBEID: Bahare Viken og Emilie Nereng ble et godt team i smia. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Tilbudet om deltakelse i «Farmen kjendis» kom derfor beleilig for Viken, som følte det var et godt tidspunkt å dra 100 år tilbake i tid, heller enn å ha, slik hun beskriver selv, kjærlighetssorg over NRK.

– Sa du opp jobben for å bli med på «Farmen kjendis»?

– Jeg hadde jo bestemt meg for å si opp før «Farmen kjendis». Timingmessig klaffa det bra å si opp akkurat da jeg sa opp, for å rekke innspillingen.

Uforventede veier

Når hun møter TV 2 noen måneder senere, under pressedagen til «Farmen kjendis», har hun landet i sin nye hverdag, utenfor NRK.

HARDTARBEIDENDE: Bahare Viken er ikke redd for å ta i et tak. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Jeg har brukt litt tid på å finne min plass utenfor NRK, for det har vært meg og mitt hjem, og har formet meg på veldig mange måter. Det har vært en stor del av livet og hverdagen. Men nå føler jeg at jeg har funnet en liten retning.

Da hun forlot rikskringkasteren i mars i fjor, følte hun seg ferdig med nyheter. Det tok derimot ikke lang tid før det snudde.

– Det tok en måned før jeg kjente et veldig behov for å formidle og jobbe med nyheter igjen, særlig etter at det blusset opp på Gaza. Så det blir faktisk litt mer mot den retningen igjen – på en litt annen måte enn jeg hadde kunnet gjøre i NRK.

– Det blir spennende å utforske en ny retning innenfor nyhetsjournalistikk som jeg ikke har gjort før. Det er noe jeg ikke har sett så mange andre har gjort før, i hvert fall ikke utenfor et stort mediehus. Så det blir gøy. Det gleder jeg meg til.

Prosjekter på gang

I sommer avslørte Viken at hun har signert med Plan B, som er et produksjonsselskap og management med flere av Norges største profiler i stallen.

– Jeg har ulike prosjekter på gang, som kommer ganske snart. Jeg er i Plan B, så det er mye innenfor der som jeg skal gjøre – og som blir veldig gøy og spennende.

NY RETNING: Bahare Viken føler hun har funnet mer ut av hva hun vil drive med, etter hun forlot NRK i fjor. Foto: Anton Soggiu / TV 2

I tillegg til «spennende prosjekter» rett rundt hjørnet, har hun også et par langsiktig bokprosjekter på gang, som hun skriver på.

– Ellers er det foredrag og konferansierjobber med Plan B. Det er jo også et produksjonsselskap, så vi er helt i startfasen av et nytt produkt som kommer ganske snart. Det blir gøy.

«Farmen kjendis»-hunden: – Snakker med oppdretter

Inne på gården knyttet Viken et ekstra bånd til en av deltakernes firbeinte venner, hunden Ivar. Etter innspillingen uttalte hun til flere medier at hun ønsket å kjøpe hunden.

IVAR: «Farmen kjendis»-hunden Ivar er en dansk-svensk gårdshund. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Til TV 2 forteller 30-åringen at hun ennå ikke har kjøpt Ivar.

– Jeg snakker med oppdretter en gang i måneden, bare for å høre hvordan det går, og hva han gjør. Jeg har fått tilbud om å besøke ham, så jeg skal det så fort jeg kjenner på savnet.

– Jeg tenkte at jeg måtte vente til «Farmen» begynte å gå på TV, for jeg kom til å savne han veldig da. Og da passer det bra med et besøk.

På spørsmål om hun fremdeles ønsker å kjøpe «Farmen kjendis»-hunden, svarer hun:

– Jeg tenker fortsatt på å kjøpe Ivar, og vurderer fortsatt om jeg har mulighet til å ha den fast i livet.

GODE VENNER: Bahare Viken knyttet et nært bånd til Ivar på gården. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Samtidig jobber hun med å overtale sin mor til at Ivar kan bli den nye familiehunden. For kort tid siden måtte de nemlig avlive familiens firbeinte venn grunnet alder.

– Det hadde jo passet seg med en liten valp for de, så det hadde vært veldig hyggelig om det var Ivar. Men mamma er fremdeles der at hun ikke vil ha flere dyr, så vi får se om jeg kan smiske litt med dem i løpet av tiden. Kanskje hun også blir forelsket i han når hun ser han på TV – forhåpentligvis.

