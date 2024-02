Røk ut rett før finaleuka: – En utrolig glede

Denne uken ankom «Torpet kjendis»-trioen Li gård. Komiker og familieterapeut Dora Thorhallsdottir (51) ble en fullverdig deltaker på gården, da hun slo komiker og musiker Egil Andreas Skurdal (29) i finalen av «Torpet kjendis».

Som fullverdig deltaker stilte hun på lik linje som de andre deltakerne til å bli valgt som førstekjempe. Storbonde Unni Askeland (61) valgte Thorhallsdottir, noe hun var forberedt på.

51-åringen valgte å møte idrettsutøver Cato Zahl Pedersen (65) i tvekamp. Deltakerne kjempet i vagla, hvor balansen skulle settes på prøve.

Til slutt var det Thorhallsdottir som falt først av balanseplanken, og måtte forlate gården.

VAGLA: Dora Thorhallsdottir falt først av balanseplanken, og måtte forlate gården. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Til TV 2 tar 51-åringen tapet med knusende ro.

– Jeg vet det høres litt rart ut, men jeg kjenner faktisk på litt glede fordi jeg skal hjem. Jeg har vært her i fire uker og én dag. Det er mye lenger enn jeg forventet. Jeg har hatt det helt fantastisk. Dette har bare vært et eventyr.

Da innspillingen foregikk i fjor sommer, var det nemlig kun noen dager etter oppholdet at Thorhallsdottir skulle gifte seg.

– Jeg kjenner på en utrolig glede. Jeg skal jo ikke hjem til noe som er kjipt eller vanskelig – jeg skal hjem til noe som er så fint. Nå kjenner jeg på en spenning og en pur lykke i hele kroppen på å dra tilbake til min vanlige sivilisasjon. Spise den maten jeg vil, være sammen med de jeg ønsker, og få litt påfyll av underholdning kanskje.

Fikk blod på tann

Etter å ha vunnet «Torpet kjendis»-finalen, fikk Thorhallsdottir blod på tann.

Til vanlig har hun nemlig ikke et distinkt konkurranseinstinkt, men seieren ga henne mersmak. Med en finaleuke rett rundt hjørnet, fristet det stort å delta i den.

SONEN: Dora Thorhallsdottir var dypt inne i sonen sin, da hun balanserte på vagla. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Når jeg har kommet så langt, så er det ikke på grunn av mitt fantastiske konkurranseinstinkt som har slått ut fra starten av. Jeg mangler jo konkurranseinstinkt hele veien. Jeg har tilbudt meg å være med i fire kamper, men samtlige ble jo ikke noe av.

– Hver uke har jeg hele tiden vært klar for å reise hjem. Og så kommer jeg til «Farmen», vinner «Torpet»-finalen, og ved å vinne den så fikk jeg altså så kick og lyst til å være med videre, for det var så moro å vinne den.

Grunnen til at hun valgte å konkurrere mot Zahl Pedersen, var fordi det var færre grener å velge mellom.

FÆRRE GRENER: I årets sesong kan man velge mellom ulike grener, ut ifra hvem man møter i tvekamp. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Da ville jeg ikke gi fra meg sjansen til å være med i finaleuka, når det var så tett på. Det konkurranseinstinktet eksisterte i to dager. Det slukna fort igjen, sier hun og flirer.

– Nådeløst

Å leve 100 år tilbake i tid har gitt Thorhallsdottir en forståelse av hvordan generasjonene før henne måtte overleve.

Mens hun var på «Torpet kjendis», tenkte hun ofte på sin egen bestemor som vokste opp på Island.

TANKEFULL: Oppholdet på «Torpet kjendis» og «Farmen kjendis» fikk Dora Thorhallsdottir til å tenke mye på sin bestemor. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Farmoren vår er født i 1914. Hun hadde vært ti år i 1924. Jeg skjønner hvor tøft det må ha vært, uttalte hun gråtkvalt i mandagens «Torpet kjendis»-episode.

Sammen med sin far og tre søstre vokste bestemoren opp på en gård på nordvestlandet på Island. Moren og fire søsken døde av tuberkulose, da hun var barn.

– Så det var et veldig hardt liv. Hun hadde et hellig forhold til potet. Da hun var på besøk, så kysset hun ofte poteten før hun spiste den, fordi takket være potet så overlevde hun barndommen sin. Så er jeg på denne gården og lever av potet. Det bare slår meg nå: «Herregud, dette var jo livet hennes». Og det er to generasjoner siden, fortalte hun i episoden.



Til TV 2 forklarer Thorhallsdottir at hun sitter igjen med en enorm respekt for livet hun har levd i omtrent fem uker.

– Jeg har med hele meg fått en enorm respekt og ydmykhet overfor den eldre generasjonen som levde på denne måten. Da tenker jeg på besteforeldregenerasjonen til oss som er voksne, og oldeforeldrene.

HARDT ARBEID: Dora Thorhallsdottir dro inn på «Torpet kjendis» sammen med Vebjørn Selbekk og Aleksander Sæterstøl. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Hvordan de faktisk har levd. Hvordan livsvilkårene var, hvor tungvint alt var, hvor hardt det var, hvor nådeløst på mange måter. Alle måtte stå på for at de skulle overleve. Det har jeg kjent på kroppen.

– Jeg vet det høres litt pompøst ut, men jeg har virkelig fått enorm respekt for de som levde før, i mye større grad enn før.

