Reddet Eli Kari fra porno-nachspiel

DELTAKERE SAMMEN: De gode venninnene Ingeborg Myhre og Eli Kari Gjengedal er deltakere sammen i Torpet kjendis 2023. Her er de på premierefesten til programmet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Lotto-programlederen Ingeborg Myhre (47) og værankeret Eli Kari Gjengedal (51) har vært bestevenner i mange år.

Sammen har de en podkast og er nå deltakere i årets Torpet kjendis. Duoen har i tillegg vært på flere utenlandsturer sammen, og der har de opplevd litt av hvert.

Duoen avslører den gangen de havnet i en spesiell og skummel situasjon. Gjengedal forteller nemlig at de havnet i en «pornobule».

– Reddet livet ditt

De to venninnene er kryptiske rundt deres andre felles historier, men de kan avsløre at Myhre har «reddet livet» til Gjengedal flere ganger.

AVTALE: Ingeborg Myhre og Eli Kari Gjengedal lagde en plan sammen for Torpet kjendis. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Det sier værankeret seg enig i.

– Spesielt den gangen da jeg reddet livet til Eli Kari på et litt skummelt nachspiel, sier Myhre til TV 2.

Hendelsen fant sted for flere år siden i Boston i USA.

– Det var rett og slett en pornobule, for å kalle en spade for en spade. Det var en stor, svart seng i midten av rommet og en gigantisk skjerm der det ble vist masse porno. Og det var en dørvakt der med kjempedyre briller, legger Gjengedal til.

Var rasende

Mens 51-åringen syntes dette virket spennende i starten, var Myhre rasende.

– Jeg prøvde å avverge alt jeg kunne for å bli med på nachspielet. Jeg kunne ikke la Eli Kari gå alene, så jeg måtte bli med henne. Så jeg var den sure venninnen, forteller hun.

Det gikk bra til slutt, men det var én spesiell ting som ble løsningen.

– Vi var der en liten stund, og så gikk det stille og rolig opp for meg at dette ikke var bra, sier Gjengedal.

Det var til slutt Gjengedal sin bartender-fortid som fikk dem ut av situasjonen.

– Det som var utgangen, var at de som arrangerte nachspielet skulle servere oss cognac. Jeg er jo tidligere bartender og har full kontroll på alt slikt. Så ser jeg at det ikke er cognac. Det var amerikansk brandy, sier Gjengedal.

– Da ble Eli Kari sur, så da gikk vi, ler Myhre.

Kysset gulvteppet

Etter at venninnene hadde kommet seg ut av den spesielle situasjonen, hoppet de inn i en taxi for å komme seg hjem. De ble dog overrasket over én ting.

– Vi trodde vi var langt av gårde. Og så kjørte taxien rundt hjørnet, for det viste seg at vi var på nachspiel rundt hjørnet fra der vi bodde, ler Myhre.

De kan avsløre at lykken var så stor for å ha kommet seg hjem, at Myhre kysset gulvteppet der de bodde.

– Jeg var så lykkelig, sier 47-åringen.

