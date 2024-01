Reagerer på særbehandling: – Det er ikke lov

Tolv nye deltakere er klare for å leve 100 år tilbake i tid i «Farmen kjendis».

Når TV 2 møter årets gjeng ett døgn etter at de flyttet inn på Li gård, er det flere som allerede kjenner på at de har gitt avkall på det moderne livets goder.

– Så langt har jeg hatt problemer med at jeg ikke fikk lov til å ta med noen toalettsaker og sånne ting inn hit, sier den utseendebevisste realityprofilen Cristian Brennhovd (24).

Influenser Emilie Nereng (28) forteller at produksjonen har vært strenge på absolutt alt av hva som er lov til å ta med seg inn på gården.

– Jeg så seriøst for meg at de kom til å kroppsvisitere oss. Da turte jeg ikke å ha med noe som helst. Men jeg kjenner at jeg skulle ønske at jeg hadde med meg lepomade, barberhøvel og ansiktskrem, sier hun.

SLITER: Uten noen toalettartikler, merker Emma Ellingsen allerede at gårdslivet tærer på. Foto: Anders Myhren / TV 2

Modell og influenser Emma Ellingsen (22) savner aller mest lepomade.

– Jeg har så sykt tørre lepper nå at jeg tror jeg dør. Jeg har tatt matolje på, solkrem – alt sammen. Men nå tror jeg at jeg skal gå og snike til meg litt sånn ku-greier fra der man melker, for å smøre på leppene, sier Ellingsen.

– Det er ikke lov, men

Mens de fleste kjendisene trasker rundt på gårdstunet relativt uflidde og helt uten sminke, er det én deltaker som skiller seg vesentlig ut fra resten av gruppa.

Kunstneren Unni Askelands (61) lepper nærmest lyser opp med signalrød farge – og øynene er dekket av moderne solbriller.

– Fikk du lov til å ta med deg leppestift inn på gården, Unni?

– Det er jo varemerket mitt. Det er ikke lov, men jeg tror jeg har fått litt «slækk» på det. Også på solbrillene. Jeg er veldig fornøyd med det.

– Var det et krav du stilte for å delta i «Farmen kjendis»?

– Solbrillene var hovedkravet. Ellers går jeg bare rundt og myser og griner. Jeg er så vant til det. Jeg kan til og med finne på å legge med om kvelden med solbrillene på meg, sier hun.

RØD TRUTMUNN: Unni Askeland skiller seg markant ut fra resten av gjengen på Li gård. Foto: Anders Myhren/ TV 2

Inne på gårdstunet registrerer TV 2 at også en annen deltaker ser ut til å ha fått friere tøyler enn andre. I tidligere sesonger har det vært strengt forbudt med tobakk, men komiker Anne-Kat. Hærland (51) fyrer opp en sigarett midt under intervjuet.

– Ja, jeg har med «sigg». Jeg bare forholder meg til hva som var funnet opp i 1924, og i 1924 røykte alle.

– Vi er nødt til å kutte ned på både sukker og koffein og alt digitalt. Jeg kan ikke ta nikotin på toppen av det igjen. Det er jo ikke en «rehab» dette her, sier Hærland.

FYRER LØS: Anne-Kat. Hærland fyrte opp en sigarett mens hun fyrte løs mot det tradisjonelle reglementet om tobakksnekt i «Farmen kjendis». Foto: Stine Solli Ødegård / TV 2

– Var sigarettene et krav for at du skulle bli med i programmet?

– Jeg sa: «Jeg er med på Farmen, ikke et røykeslutt-program», svarer Hærland kontant.

– Jeg har ikke lyst til å slutte å røyke. Jeg kan bare si det nå: «It ain´t gonna happen». Da ville jeg ikke sagt «ja». Jeg kan ikke si at det var et krav, men dette programmet handler om å melke den kua og kaste den øksen. Det handler ikke om at fem stykker skal bo på en gård og stumpe røyken. Det er et annet konsept.

Særbehandling

TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl bekrefter at Askeland og Hærland har fått særbehandling.

– Vi har en del generelle regler for hva deltakerne kan ha med seg inn på gården. Noen ganger innfrir vi imidlertid enkelte ønsker for å dekke deltakeres behov mens de er med på «Farmen kjendis».

Dahl går ikke nærmere inn på hvilke ting de har nektet noen å ta med inn på gården, og hvilke goder andre har fått tillatelse til – men understreker at de innfridde ønskene ikke bryter med selve konseptet.

– De unntakene vi har gjort denne sesongen har ikke noe å si for opplevelsen av å drive en gård slik den ble drevet for 100 år siden, og ga heller ikke deltakerne det gjelder noen fordeler i konkurransene.



SAVNER LEPOMADE: Emilie Nereng angrer på at hun ikke smuglet med seg mer inn på «Farmen kjendis»-gården. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Blir sjalu

Flere av deltakerne i «Farmen kjendis» reagerer på at kunstneren og komikeren har fått friere tøyler enn resten av gruppa.

– Jeg blir sjalu når jeg ser at de har med seg ting – samtidig som jeg ser på typene. De får viljen sin, ikke sant? Dette er damer som har lang fartstid i bransjen. Du kødder ikke med Anne-Kat. eller Unni, sier Emilie Nereng

– Synes du det er urettferdig?

– Altså, urettferdig? Hva er egentlig solbriller og en rød leppestift? Det er ikke en «game changer» her inne. Så det er ikke det som skal vippe meg av pinnen, at jeg ikke har barberhøvel eller lepomade.

– Jeg føler at det er helt «fair» at de har klart å stå på sitt. Hvis det er en forutsetning for at de er med, da skal de få lov til det, fortsetter hun.

VARIERT GJENG: Det er tolv svært forskjellige kjendiser som skal drive Li gård sammen. Foto: Anders Myhren / TV 2

Tidligere NRK-programleder Bahare Viken (30) mener man kunne sett på det som urettferdig, men at hun heller fokuserer på at opplevelsen av å leve 100 år tilbake i tid blir enda sterkere uten moderne artikler.

– Men jeg merker at jeg har lyst til å se Unni uten solbriller og rød leppestift. Jeg får lyst til – både på hennes og våre vegne – at man ikke skal ha med seg sånt inn hit. Istedenfor at jeg tenker at tenker at alle burde få hatt med seg noe inn.

– Jeg skjønner hvorfor vi ikke får lov, og selv har jeg lyst til å gå «all in», sier Viken.