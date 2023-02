Reagerer på ordbruk: – Snart på dødsleiet

Gude kom inn på Farmen kjendis som utfordrer. Hun måtte dog forlate gården etter tapet mot Jan Tore Kjær (54) i årets utfordrerkamp.

Videre gikk veien til Torpet kjendis. Der vant hun tvekampen mot Eli Kari Gjengedal (51), og ble dermed en del av Torpet kjendis-trioen.

I løpet av årets sesong av både Farmen kjendis og Torpet kjendis er det flere som har merket hvordan Gude omtaler de eldre på.

«Snart på dødsleiet»

Flere ganger har Gude omtalt de andre deltakerne for «gammel», og kommet med kommentarer som: «Hun er ekstremt gammel, og er på en måte snart på dødsleiet».

Kommentaren hennes var ment for Gjengedal, som selv tror det er et forsøk på humor.

– Man kan ikke gjøre noe annet enn å le. Jeg føler meg ikke gammel, og jeg er i hvert fall ikke på dødsleiet, sier Gjengedal lattermildt.

Se høydepunktene fra Gude sine uttalelser i videoen under.

Vært gjennom krigen

Da Gude tapte utfordrerkampen mot Kjær kom hun med et stikk til motstanderen.

– Jeg er så lei av middelaldrende menn som slår meg ut i dustete ting fordi de har mer livskunnskap. De har jo vært gjennom gamle dager og krig, sa Gude da hun forlot gården.

Kjær forteller at han tar det med humor, men at han ikke aner hvilken krig Gude referer til.

– Hun bruker mest sannsynlig slike ord som unnskyldning når ting ikke går hennes vei. Jeg vil jo si at man bør kunne stå på egne bein i en alder av 30, uten å skylde på at man er ung, sier Kjær til TV 2.

I løpet av sesongen har Gude kommet med flere uttalelser hvor hun blant annet tror at kjendiskokk Trond Moi (51) er 70-80 år. Selv tar kokken det hele med et smil, men forteller til TV 2 at han ikke så den komme.

– Den yngre generasjonen har kanskje større utfordringer med å lese alderen til folk, sier Moi.

UTFORDRERKAMP: Etter ulike konkurranser var det til slutt Jan Tore Kjær som stakk av med seieren i utfordrerkampen. Foto: TV 2

I sosiale medier florerer det av kommentarer om Gude sine uttalelser:

– Og mannfolka der ser vel ikke ut som 70-80-åringer? Ingen av de har vært med i krigen!, skriver en Facebook-bruker.

– Han levde ikke akkurat i gamle dager som dere er inne på Farmen, altså 100 år tilbake i tid, skriver en annen.

Tar til tårene etter tvekamp

Totalt forskjellige

Ingeborg Myhre (48) er en av dem som har tilbragt mye tid med Gude inne på Torpet kjendis. Hun kan røpe at flere har stoppet henne på gaten for å kommentere ordbruken.

– Kanskje hun tror vi er eldgamle og at vi har vært gjennom krigen. Jeg synes jo det er morsomt, men det er vel ingen som liker å bli kalt gammel, sier Myhre til TV 2.

Inne på Torpet har Myhre tidligere irritert seg kraftig over Gude da hun ankom gården og ikke ville dele vin.

– Hele hun er en forundringspakke, og jeg kjenner meg ikke igjen i noe av henne. Vi er så totalt forskjellige, forteller Myhre.

Dårlig samvittighet

Gude forteller at det hele er hennes forsøk på humor. Hun sliter selv med aldersskam, og forteller at hun i lang tid har tullet med alderen til folk.

– Jeg sliter med å bli eldre, så det er hardt å tenke på at jeg en dag blir 50 år, sier Gude til TV 2.

HESTER: Gude tok ekstra godt vare på hestene under oppholdet på Farmen og Torpet. Foto: TV 2

Under oppholdet ble hun veldig glad i kjendiskokken Moi, som ofte tilrettela maten ettersom Gude er kresen i matveien.

– Den eneste jeg har dårlig samvittighet for er da jeg sa at Moi var 70-80 år. Vi har enda ikke snakket om hendelsen, ettersom jeg var usikker om det kom med i episoden, sier Gude.

Den siste tiden har 30-åringen mottatt flere meldinger fra folk som har lagt merke til kommentarene hennes.

– Det er mange over 50 år som sender meldinger om at jeg må ha respekt for de eldre, og at jeg ikke er så ung selv, forteller Gude.

Realityprofilen forteller også at hun får positive tilbakemeldinger, hvor folk forstår at alt bare er humor.

– Jeg er ekstremt dårlig på alder, men de som kjenner meg vet at dette bare er mitt forsøk på å være morsom, sier Gude.

Se Torpet kjendis mandag, torsdag, fredag og søndag på TV 2 Play.

Farmen kjendis kan du se på TV 2 Direkte og TV 2 Play tirsdager, onsdager, og søndager.