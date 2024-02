Reagerer på nekt av hårbørste: – Som en sekt

Årets sesong av «Farmen kjendis» har så langt bydd på dramatikk, regelbrudd og heftige krangler.

I sosiale medier diskuterer TV-seerne både hendelsene og deltakerne på Li gård, og en av årets store snakkiser er håret til kunstneren Unni Askeland (61).

«Får de ikke lov å ta med seg kam eller hårbørste inn på Farmen? Klør i fingra mine … Har mange børster …», skriver en på Facebook.



«Er det ingen der som kan låne bort hårbørsten sin til hu?», spør en annen bruker på «Farmen»-siden på Facebook.



FLOKETE: Kunstneren blonde hår ble etter hvert preget av oppholdet på gården. Foto: «Farmen kjendis» / TV 2

– Hulder

Askeland, som hadde både solbriller og rød leppestift da «Farmen kjendis»-innspillingen startet i fjor sommer, forteller at hun mer enn gjerne skulle hatt hjelpemidler for å gre håret sitt inne på gården.

– Altså, det at man ikke kan ha hårbørste; «What the fuck»! Det skjønner ikke jeg. Starten av 1920-tallet var jo tidsepoken for «The Great Gatsby», liksom. Det er leppestifter og munnstykker, dresser, sminke – det er alt!

Kunstnerens knallrøde lepper forsvant raskt inne på Li gård. Hun ble nemlig fratatt leppestiften. At hun heller ikke fikk gre seg, gjør at Askeland gremmes over hvordan hun ser ut på TV.

– Gudene vet, jeg ser ut som en hulder, sier hun.



SEG SELV: I dag er Unni Askeland glad for å ha håret og sin røde leppestift tilbake. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Mistet mye hår

61-åringen mener TV 2 har vært for strenge når det kommer til hvilke tidsriktige goder de har tillatt på gården.

– Jeg vet ikke helt hva TV 2 driver med, jeg. Det føltes litt som at vi var i en sekt oppe i skauen der. Samtidig visste vi jo alle at dette var noe vi var med på en kort stund.

Selv om «Farmen kjendis»-innspillingen ikke varer mer enn noen uker, hadde fraværet av hårbørste satt sitt tydelig preg på den blonde kunstneren.

– Det tok over en uke å børste ut håret mitt. Det var så vondt, jeg mistet så mye hår.

UGREIT: Unni Askeland slet med håret etter TV-innspillingen. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, svarer om hvorfor Askeland ikke fikk tilgang på hårbørste eller kam inne på Li gård.

– På «Farmen» prøver vi å gi deltakerne en mest mulig autentisk opplevelse av hvordan livet var på en gård for 100 år siden. En del av denne opplevelsen er å kjenne på kroppen hvordan det er å ha tilgang på begrensede ressurser, og å måtte ta vare på det man har tilgang på. Dette er bakgrunnen for at vi har generelle regler for hva deltakerne har tilgang til på gården, opplyser Dahl.

«Farmen kjendis» sendes på TV 2 Direkte tirsdag, onsdag og søndag, og er tilgjengelig på TV 2 Play.