Reagerer: – Jævla urettferdig

Kampen for tilværelsen inne på Li gård begynner å tilspisse seg i den fjerde uken. Når storbonden Emilie Nereng (28) velger førstekjempe, sitter flere av deltakerne med hodet i hendene og er tydelig rystet.

Matinfluenseren forklarer at valget ikke er basert på arbeidsmoral, men på hvem hun anser som en stor konkurrent – og at personen er den hun har blitt minst nær inne på «Farmen kjendis».

– Jeg er ordentlig lei meg for det, men dessverre så føler jeg ikke at jeg kjenner deg like godt som noen av de andre, sier Nereng like etter at hun har annonsert sin beslutning om å sende Cato Zahl Pedersen (65) ut i kamp.

Gullvinneren, som har jobbet som en helt på gården til tross for at han mangler armer, mottar beskjeden med tårer i øynene.

– Jeg har ikke lyst til å si noe mer akkurat nå, sier en beveget Zahl Pedersen rundt langbordet.



TRIST: Cato Zahl Pedersen ble satt ut og lei seg etter å ha blitt valgt som førstekjempe. Foto: «Farmen kjendis» / TV 2

– Ble et sjokk

Da TV 2 møtte 65-åringen på pressedagen til «Farmen kjendis», hadde han derimot mye å si om det tunge øyeblikket.

– Det ble en jævla vond følelse da hun sa navnet mitt. Jeg tenkte: «Fy faen. Er dette takken, liksom?». Jeg respekterer det om man velger kynisk, men jeg følte på en urettferdighet. Det ble et sjokk for mange. «Å faen! Cato? Velger hun ham?».



PREGET: Da Cato Zahl Pedersen møtte TV 2 på pressedagen i starten av januar, åpnet han om det tøffe øyeblikket inne på gården. Foto: Erik Edland / TV 2

Nereng mente at Zahl Pedersen var en spesielt stor konkurrent i kunnskap. Det tviler han på at var den egentlige årsaken.

– Emilie sa at hun valgte meg fordi jeg var hennes største trussel, med kunnskapen min. Da tenkte jeg: «Ja ja. Er det sikkert at det er kunnskap som blir avgjørende?». Jeg lurte på om det virkelig var derfor jeg ble valgt, eller om det var av en annen grunn. For når jeg så hvem som egentlig bidro på gården, så …



Han fortsetter:

– Det handlet ikke om kunnskap. Jeg kunne ikke så mye, egentlig. Alt vi kunne bli testet på av kunnskap, sto i gårdsboka, og jeg var ikke noen mester i å lese den boka. Jeg kunne noen tommer og noe fot, men jeg er mer en praktiker. Jeg husker ikke hva alle geitene heter, eller hva det nå var man kunne bli spurt om.



TØFT VALG: Emilie Nereng fikk den krevende oppgaven å velge ut en av de andre til kamp. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Sterke følelser i sving

I onsdagens «Farmen kjendis»-episode kan man se Zahl Pedersen gråte etter å ha blitt valgt til førstekjempe.

– Jeg reagerte på det med argumentasjonen, som jeg kjente at ble litt irrasjonelt. Jeg følte at det var jævla urettferdig. Jeg sto i det, og respekterte det, men jeg mener hun kunne ha sagt det med rene ord for penga, sier han til TV 2.

Nereng var tydelig ukomfortabel før storbondevalget, men fikk støtte av sine hjelpere Sander Dale (25) og Bahare Viken (30).

Fordi deltakerne var inne i sin siste ordinære uke, før finaleuken stod på trappene, føltes det naturlig for henne å tenke konkurranse.

– Det var det ene hovedhensynet. Det andre var hvem jeg hadde fått best kontakt med der inne. Jeg hadde fått grei kontakt med alle, men Cato var en av de jeg ikke hadde jobbet noe med på ukesoppdragene, eller blitt så godt kjent med – og som jeg anså som en sterk konkurrent, forteller Nereng til TV 2.

Selv er hun overrasket over at Zahl Pedersen ikke anså seg selv på samme måte som hun gjorde.

– Cato er en jo vinnerskalle som har vunnet mange gullmedaljer opp gjennom. Han er en fysisk sterk kar, og en som kan mye om gårdslivet, driften og alle ukesoppdragene vi hadde der inne. Rett og slett en imponerende fyr som jeg så på som en likeverdig deltaker, og en stor konkurrent i en litt annerledes finaleuke.



LEI SEG: Emilie Nereng tok Cato Zahl Pedersens reaksjon tungt. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Tøft å se

28-åringen forstår at valget preget både Zahl Pedersen og de andre deltakerne.

– Jeg vet at i alle andre situasjoner i livet mitt tar jeg valg basert på mitt moralske kompass, men i denne beslutningen valgte jeg å tenke egoistisk og strategisk ved å vektlegge konkurranseaspektet. Det har jeg vært lei meg for i etterkant. Jeg synes det er tøft å se på TV, og å gjøre intervjuer om det, sier hun preget.

Nereng har forståelse for reaksjonene på valget. Hun var dog ikke forberedt på hvordan 65-åringen reagerte.

TENKTE SPILL: Emilie Nereng forklarer hvorfor hun tok det sjokkerende valget. Foto: Erik Edland / TV 2

– Jeg er kjempelei meg for at Cato blir så lei seg, jeg visste ikke at han ville reagere på den måten. Men jeg forstår at han, og seere, kan oppleve valget som urettferdig. Spesielt fordi jeg hittil på «Farmen» har vist at jeg verdsetter høy arbeidsmoral. Så for meg å da velge en som står på, og som har en sterk arbeidsmoral, forstår jeg at kan oppleves som urettferdig.

– Så jeg forstår godt reaksjonene, men så håper jeg man også klarer å tenke at personlige relasjoner er veldig avgjørende i en slik setting, og at en finaleuke var rett rundt hjørnet, avslutter hun.

«Farmen kjendis» sendes på TV 2 Direkte tirsdag, onsdag og søndag, og er tilgjengelig på TV 2 Play.