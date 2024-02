Raste ned i vekt: – Litt vemmelig

Å leve 100 år tilbake i tid inne på «Farmen kjendis», innebærer både å jobbe hardt for maten – og at måltidene er færre og magrere enn vi er vant til i vårt moderne samfunn.

Særlig de deltakerne som blir med helt til den siste uken, opplever at det fysiske hardkjøret og mat-begrensningen gir et tydelig utslag på kroppen.

– Ikke koselig

Sondre Mulongo Nystrøm (28) var en av dem som jobbet mest inne på Li gård. Likevel opplevde han at muskelmassen forsvant mer og mer.

– Jeg gikk ned kjempemasse. Jeg veide 82 kilo da jeg gikk inn på «Farmen», og så veide jeg 69 da jeg kom ut. Mamma sa bare: «Du ser jo ut som du gjorde da du var 17 år». Det er ikke koselig å høre, når du er en vanlig kar på 1,80.

– Da tenkte jeg: «Okay, vi må få på oss kjøtt på beina igjen», sier artisten og skuespilleren.



BLE TUNGT: Sondre Nystrøm slet med å få i seg mat etter «Farmen kjendis». Foto: Anton Soggiu / TV 2

28-åringen opplevde en tung overgang til hverdagen etter TV 2-innspillingen etter å ha gått ned 13 kilo.

– Jeg greide nesten ikke å spise. Kroppen var vant til å spise lite, så jeg greide ikke å holde så godt på maten. Jeg måtte tvinge meg selv til å spise mer enn jeg orket. Det var veldig tungt å begynne å trene igjen. Jeg har aldri hatt det så tungt før, har alltid vært lett-trent.

FORNØYD: Björg Thorhallsdottir likte resultatet av å være inne på Li gård i mange uker. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Björg Thorhallsdottir har ikke tallet på hvor mange kilo hun gikk ned.



– Det aner jeg ikke, for jeg går aldri på vekten. Men jeg ser at jeg sakte blir brunere og brunere og slankere og slankere, så jeg burde kanskje ha vært litt lenger på «Farmen», sier hun og ler.



– Fått tilbake ræva

Unni Askeland (61) har fått mye kritikk for å være for lat inne på gården. Selv om hun for det meste har stått ved grytene, raste hun kraftig ned i vekt under oppholdet.

– Jeg gikk ned så ekstremt mange kilo, 15–20. Det var litt vemmelig, på den måten at det gikk så fort, sier kunstneren til TV 2.



TRIVES: Unni Askeland liker best å ha litt kjøtt på kroppen. Foto: Anton Soggiu / TV 2

61-åringen hadde, i motsetning til mange, ikke noe ønske om å bli tynnere.

– Jeg ville ikke gå ned i vekt. De fleste vil jo det, men ikke jeg. Eller, om jeg hadde gått ned 10 kilo så hadde ikke det gjort noe. Men jeg er jo ikke 25 år lenger. Det ble sånn at når underhudsfettet forsvant, så ble det en sånn slunken kropp. Jeg likte det ikke.



Etter innspillingen i fjor sommer har Askeland spist seg opp igjen.

– Nå har jeg fått tilbake ræva og puppene, så nå er jeg fornøyd. Jeg vil heller være rund og god, sier hun og smiler.



– Utrolig matthet

Cato Zahl Pedersen (65) ble gårdens usynlige arbeidshest, slik han tidligere har beskrevet seg selv. Selv om han ikke kunne bidra like mye i hvert ukesoppdrag, gjorde han andre oppgaver som er nødvendig for å drive en gård.

– Jeg gikk ned 5-6 kilo. Kroppen var generelt bra etter «Farmen». Jeg var vesentlig sterkere i armen, samtidig som det var noe belastningsstrekk i overarmen, sier idrettsutøveren til TV 2.

ARBEIDSJERN: Cato Zahl Pedersen tok ansvar for mange av de daglige gjøremålene på Li gård. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Selv om kroppen føltes bra, merket han derimot at hodet var en større utfordring.

– Jeg følte en utrolig matthet kom innover meg når jeg kom hjem. Jeg hadde minimalt med initiativ og overskudd. Det var godt det var ferie og tid til restitusjon.

Mener vekta gikk opp

For de fleste deltakerne raste kiloene av. Sander Austad Dale (25) er derimot usikker på om det ble gjeldende for ham.

– Jeg er så i tvil. Jeg eier ikke en vekt, og var rett og slett ikke på vekta. Det irriterer meg, for jeg tror kanskje jeg er historiens første «Farmen»-deltaker som gikk opp i vekt, sier Dale til TV 2.

I hverdagen holder han seg gjerne til ett større måltid om dagen. På Li gård fikk han servert tre måltider til dagen, før det bar tilbake til det fysiske arbeidet.

MAT OG FYSISK ARBEID: De daglige måltidene var nødvendige når deltakerne skulle ta fatt på tunge ukesoppdrag. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Jeg vil skryte på meg at jeg gikk opp i vekt. Jeg følte det ble litt muskler på guttungen. Jeg liker å tro det hvert fall. Jeg hadde ikke så mye å gå ned på, da jeg kom inn der, så jeg vet ikke.

– Om man har vedlikeholdt det velger jeg å holde privat, sier han og ler.

Etter flere uker med tungt arbeid, følte 25-åringen at kroppen aldri hadde vært bedre.



– Jeg tror jeg aldri har hatt det bedre. Det er vel kanskje det jeg burde tatt med meg videre – de vanene. Jeg kjente at jeg var i veldig god form. Jeg burde egentlig fortsatt den gode flyten, så man får se om man finner tilbake igjen til det.

«Farmen kjendis» sendes på TV 2 Direkte tirsdag, onsdag og søndag, og er tilgjengelig på TV 2 Play.