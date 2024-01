Preget: – Jeg tok til tårene

Den erfarne TV 2-profilen Dorthe Skappel (61) har intervjuet flere av de største stjernene i inn- og utland i nærmere 25 år med «God kveld Norge».

Når hun denne vinteren debuterer som programleder i «Farmen kjendis», er det en helt ny måte å lede et TV-program på.

Likevel tar Skappel med seg det hun kan best, nemlig å møte kjendiser og å få dem til å åpne seg.

– Jeg fant tidlig ut at jeg kan bruke alt jeg har av kunnskap og erfaring til å få fram det beste i deltakerne. Og så må produksjonen plukke ut det beste av det beste.



61-åringen sier at hun og produksjonen har tatt seg god tid til å filme samtaler med gjengen inne på Li gård.

– Vi hadde noe som jeg kalte «klassens time», hvor jeg ba deltakerne om å sette seg ned. Jeg sa: «Okay, hvordan er ståa? Hva har skjedd? Hvorfor gråter du?». Det tok av og til en time, men ut på skjermen kommer det vel maks ett minutt. Men for både deltakerne og meg, så tror jeg at det var viktig.



TETT PÅ: Dorthe Skappel med Cristian Brennhovd og Egil Skurdal under den første tvekampen. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Veldig berørt

Det har ikke vært fritt for dramatikk inne på «Farmen kjendis»-gården.

Mens Anne-Kat. Hærland (51) trakk seg i sinne fordi hun følte at produksjonen ikke tok hensyn til hennes synshemming, valgte Daniel Franck (49) å dra på grunn av indre uro. Cristian Brennhovd (24) fikk Bahare Viken (30) til å bryte sammen, og Emilie Nereng (28) har ikke helt klart å finne sin plass på gården.

Skappel lar seg prege av det som skjer.

– Jeg ble veldig berørt. Jeg tok til tårene flere ganger, for du blir så engasjert i deres ønske om å prestere, om å være likt og å bli forstått.

Programlederen har sett hvordan flere deltakere kommer inn på gården med et forutinntatt bilde av hva deres rolle på gården ville bli.

– I veldig mange tilfeller så stemmer ikke det med virkeligheten. Fordi det da er noen andre som har akkurat samme innstilling, og som kanskje tar den plassen. Særlig i de første ukene, så blir det en frustrasjon og en sorg. For deltakerne får ikke skinne på de arenaene som de er vant til å skinne på.

ERFAREN: Dorthe Skappel tar i bruk sin lange erfaring inne på «Farmen kjendis»-gården. Foto: Erik Edland / TV 2

Tårer og frustrasjon

Skappel sier at det ofte er vanskelig for deltakerne å snakke om det å ikke finne seg til rette i gårdsfellesskapet.

– Det kommer en del tårer og frustrasjon, som vi måtte være med å løse opp i. Jeg synes det er sykt spennende. En sånn psykologisk greie som jeg bare elsker. Jeg kunne sikkert ha blitt psykolog. Nei da, sier hun og ler.

Da Anne-Kat. Hærland raste mot produksjonen fordi en gruppeoppgave var satt til tussmørket, og dermed valgte å trekke seg – var ikke Skappel på gården.

– Jeg er veldig lei meg for at jeg ikke var til stede da alt dette eksploderte, for jeg kjenner henne litt. Det er mulig at jeg legger for mye vekt på min egen styrke, men jeg tror at jeg kunne ha klart å få henne til å roe seg. Jeg håper i alle fall at jeg hadde klart det.



TRIVES: Dorthe Skappel stortrivdes i sin nye rolle som «Farmen kjendis»-programleder. Foto: Anders Myhren / TV 2

Vil ha endring

Hendelsen med Hærland har ført til at Skappel ønsker en endring når den neste sesongen av «Farmen kjendis» skal spilles inn.

– I den neste sesongen, så vil jeg være der 24/7. Jeg behøver ikke å være på gården, eller en kilometer unna. Men jeg skal være akkurat så langt unna at jeg kan være der hvis noe skjer. Jeg vil nok sette andre krav enn det jeg gjorde før denne sesongen.

Gjennom sine mange år i «God kveld Norge» har Skappel tidligere møtt og intervjuet mange av deltakerne hun møter i «Farmen kjendis».

– Min styrke er at det er veldig mange av disse menneskene som kjenner meg fra før. Og jeg kjenner dem. Hvis ikke de kjenner meg fra før, så kjenner de til meg og det jeg har gjort tidligere. Jeg velger å se på det som en styrke.

«Farmen kjendis» sendes på TV 2 Direkte tirsdag, onsdag og søndag, og er tilgjengelig på TV 2 Play.