– Plutselig satt jeg der uten venner

– Jeg har hatt flaks. Vært heldig. På rett sted til riktig tid.

Sondre Mulongo Nystrøm (28) spiser frokost i det gule lyset fra kjøkkenlampen hjemme i blokka på Rødtvet i Groruddalen.

Det er tidlig morgen og mørkt ute, men Sondre har allerede vært og trent en eksplosiv styrkeøkt på SATS for å få dagen i gang.

MORGENSTUND: Etter en tidlig treningsøkt, spiser Sondre frokost hjemme. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2 Les mer PUGGER: – Hjemme sitter jeg ofte og pugger manus i bakhodet mens jeg holder på med andre ting. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2 Les mer

Etter at han i fjor sommer gikk ned 13 kilo under hardkjøret inne på Li gård, har han jobbet hardt og målrettet for å få musklene tilbake.

Nå vurderer han også å gi kjøkkenet han sitter i et ansiktsløft, for pengene han vant da han stakk av med seieren i «Farmen kjendis 2024».

– Jeg har bodd her i sju år. Oi, tenk det! Shit!

Tanken får ham til å sperre opp øynene.

– Jeg kjøpte denne leiligheten i 2017. Kjøkkenet kan ha godt av å bli pusset opp nå, sier 29-åringen.

VIL PUSSE OPP: Sondre vurderer å pusse opp kjøkkenet for pengene han vant i «Farmen kjendis». Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Satt naken på badegulvet og gråt

Den enkelt innredede og minimalistiske leiligheten står i sterk kontrast til hvordan Sondre og de andre kjendisene levde inne på «Farmen kjendis».

– Mot slutten så gården ut som et narkoreir. Det var hundebæsj på gulvet, kaos og rot, sier han og rister på hodet.

Å komme hjem til Oslo ble en befrielse, i alle fall når det kom til hygiene og komfort.

GJØR SEG KLAR: Sondre før han drar hjemmefra og til teaterprøver. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Jeg husker at jeg satt kliss naken på baderomsgulvet og gråt. Jeg var helt ferdig. Jeg kan ikke glemme den følelsen. Det var som om jeg fikk vasket av meg all dritten.

– Ikke bare utenpå, men også innvendig.

Sondre forteller at det skjedde noe helt spesielt med han inne på Li gård, noe som endret ham som menneske.

– Jeg ble mer ærlig der inne.

STOR OVERGANG: – Jeg følte meg som en amish-person som skulle bryte ut av familien for å leve i det normale samfunnet. Det ble en liten overgang, faktisk. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Artisten mener fraværet av mobiler, å observere andres negative oppførsel – og de mange gode samtalene med hans nære venn Björg Thorhallsdottir (49), bidro til at han begynte å se annerledes på sitt eget liv.

– Jeg fikk mange «aha-opplevelser». Fordi folk og konflikter inne på gården minnet meg om relasjoner jeg hadde utenfor.

Når Sondre ikke jobbet med de harde oppdragene på gården, snek han seg ofte ned til tjernet og mediterte i stillhet.

– Jeg tenkte over hvem og hva jeg skulle kutte ut når jeg kom ut derifra. Det slo meg at: «Jeg gidder ikke å ha dette «Farmen»-styret med krangler og drama i det vanlige livet mitt».

TRAVEL HVERDAG: – Hele dagen er pakka. Jeg har egentlig ikke tid til å gjøre noe sosialt, sier Sondre. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Ryddet opp i vennskap

29-åringen beskriver tiden etter at han kom ut av «Farmen kjendis»-gården som en «emosjonell dugnad».

– Jeg ryddet opp i vennskap som ikke var sunne. Relasjoner som var veldig tette og som hadde betydd en del, men som jeg innså at: «Det her var ikke så bra som det skulle ha vært».

Han begynte å ytre sine ærlige meninger overfor mennesker han følte at hadde utnyttet ham.

– Jeg måtte bare få det ut. Det gjorde vondt akkurat da, men det var likevel til det beste for meg selv.

BYGDEGUTT: – Jeg flyttet til Oslo rett etter videregående, da jeg var 19 år. Det var en overgang å gå fra å være bygdegutt til å havne midt inne i byen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Sondre tar på seg vinterjakka og går ut i sprengkulden. Han passerer de mange blokkene for å gå ned til T-banen. Herfra skal han videre til Nydalen og prøver på Riksteatrets oppsetning «Bonnie & Clyde».

Siden han i 2019 landet en rolle i musikalen «West Side Story» på Chateau Neuf, har han jobbet som skuespiller ved siden av artistkarrieren.



Det var gjennom TV 2-programmet «The Stream» i 2016 at han for første gang ble et kjent ansikt for det norske folk.

Oppmerksomheten førte til at det var mange som ville bli kjent med den talentfulle gutten fra Øyer i Gudbrandsdalen.

– Jeg hadde 40 venner på det tidspunktet, men jeg innså at ingen av dem egentlig var venner. De var der fordi jeg hadde dukket opp på TV, og fordi de syntes at jeg derfor så ut som en interessant person.

Da programmet var avsluttet, og oppmerksomheten stilnet, ble det samtidig færre og færre i omgangskretsen som tok kontakt med Sondre.

– Plutselig satt jeg der uten venner. Det gikk en lang stund der jeg hadde noen relasjoner her og der, men ingen gode venner.



ÅPNET DØRER: Etter «Stjernekamp» fikk Sondre en rolle i «West Side Story». Det åpnet døren inn til skuespillerverdenen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– En hard periode

Høsten 2016 hadde Sondre kommet inn på medisinstudiet etter å ha tatt opp fag for å få det karaktersnittet han trengte.

Samtidig oppnådde han drømmen i «The Stream», der han ble én av ni deltakere som ble plukket ut til å få platekontrakt.

– Jeg kjente at: «Det her er det jeg har drømt om hele livet mitt. Jeg må følge drømmen». Det endte opp med at jeg sa fra meg plassen på medisinstudiet.



Han trekker pusten og sukker.

– Mamma og pappa ble ikke så blide da jeg fortalte dem det. Det ble en hard periode. Jeg ble droppet fra plateselskapet. Da hadde jeg ingen inntekt, ingen studieplass og ingen nære venner.



Heldigvis hadde eksponeringen i «The Stream» gjort at mange hadde fått øynene opp for artisten Sondrey.

Et eventselskap ringte en dag og tilbudte ham flere lukrative spillejobber.

– Jeg fikk helt sjokk. Plutselig hadde jeg stabil inntekt og kunne kjøpe meg leiligheten på Rødtvet, i en alder av 22.

ENDRET KURS: – Da jeg innså at jeg ikke kom til å bli Usain Bolt, ble det musikk. Derfra var det kort vei over til musikal. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

I teaterbygget i Nydalen lyser skuespillerkollegene opp når Sondre kommer gående inn. Her møter han mennesker av begge kjønn, i forskjellige aldre og av ulike etnisiteter – som alle lever frie og kreative liv.

– Det er i skuespillermiljøet jeg fant mine nære venner. Det er noe med uttrykket «like barn leker best». Nå er det bare flyt.

Han fester den trådløse mikrofonen ved ørene, går ut i spotlighten og forvandles fra Sondre til hovedrollen «Clyde».

– Ingen så ut som meg

I den store salen er alle setene tomme. På scenen spiller Sondre den ene halvdelen av det beryktede paret som på begynnelsen av 1930-tallet reiste rundt i USA og ranet banker.

Bonnie Parker og Clyde Barrow levde i en tid der raseskillet herjet i Amerika, da mennesker som så ut som Sondre for det meste ville ha vært atskilt fra den hvite delen av befolkningen.

29-åringen mener at det er viktig for representasjonens del at han som svart kan gestalte en hvit person på teaterscenen.

BONNIE & CLYDE: Sondre i aksjon med kollega Siri Black. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Jeg tror det er veldig viktig og sunt. Spesielt for ung minoritetsungdom som vokser opp litt i utkanten, på bygda. For meg var det deilig å komme til byen. Her trenger jeg ikke lenger å tenke på at jeg er den eneste som ser ut som meg.

Sondre har tidligere snakket åpent om hvordan han i oppveksten fikk slengt rasistiske ord etter seg.

Han tror at rasismen og fremmedfrykten var forårsaket blant annet av mangelen på mennesker som så ut som ham i norsk offentlighet.

– Da jeg vokste opp var den eneste som kunne ligne litt på meg, John Carew. Jeg spurte en kompis, som er halvt nigeriansk og halvt norsk: «Hvor mange kjente personer er det vi har som ser ut som oss?». «Jo, du har John Carew, Nate Kahungu og …».

– Så ble det stille. Da tenkte jeg: «Oi! Så vi har ikke kommet lenger?».

Han er fullt klar over at hans seier i «Farmen kjendis» kan bety mye for andre med minoritetsbakgrunn.

– Jeg vil si at seieren er et slag i den retning av at det er fullt mulig. Man kan hete Muhammed, Sondre eller «what ever» – og du kan fortsatt vinne «Farmen».

– Det er viktig, for man vil kjenne seg igjen i dem man ser på TV og i offentligheten.

– Kunne spart meg mange tårer

Sondre har flere ganger fortalt om hvordan han og tvillingsøsteren som spedbarn ble lagt for å dø i en jordhytte i Mount Elgon i Kenya.

De nyfødte tvillingene ble tullet inn i noen møkkete klær og ble tatt med til et gatesenter i den nærmeste landsbyen – der spedbarna ble introdusert til det norske misjonærparet som i dag er hans foreldre.

Etter seks år i Kenya, flyttet Sondre og familien til Norge.

– Jeg driver og skriver en biografi om mitt tidlige liv i Kenya og om hvordan det var å flytte til Norge.

FORBILDE: – Jeg vil absolutt si at det betyr noe at en som ser ut som meg vinner «Farmen». Men det er litt skremmende også – for da blir du et forbilde, og det er ikke vanskelig å rive ned forbilder. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Boka skal gis ut på Aschehoug forlag. Sondre ønsker at den vil gi andre adopterte eller med minoritetsbakgrunn en følelse av tilhørighet.

– Jeg tror det viktigste for meg å få fram i boka vil være å vise at jeg er «et barn fra den tredje verden», som står i to verdener. Du får høre fra begge verdener at du ikke hører til noen av dem, så du blir stående midt imellom.

– Hva har vært det mest utfordrende med å vokse opp som adoptert fra Afrika?

– At jeg har gitt så mye makt til andre for at de skal være med på å bestemme hva som er min identitet, hva jeg er. Istedenfor at jeg bare har valgt å stole på at den jeg er, er bra nok.

STORT PUBLIKUM: – Du kan ikke ta inn nervøsiteten før det er ferdig. Da er det akkurat som at du har hatt blackout. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Da vi reiste til Kenya da jeg var 16, fikk jeg høre av en kar på gata i Nairobi at: «Du går som en hvit mann. Du er ikke herfra». Da tenkte jeg: «Hvis ikke jeg er herfra heller, hvor er jeg fra da?».

I boka vil Sondre komme med verktøy for selvaksept som han mener at han selv hadde hatt nytte av som barn.



– Jeg kunne spart meg mange tårer da. Jeg har hatt mange kvelder der jeg har vært lei meg og skulle ønske at jeg så hvit ut i huden.

– Da har det gått for langt.



HAR BLITT URBAN: – Jeg vet ikke om jeg kunne tenke meg å flytte tilbake til Gudbrandsdalen, altså. Jeg har jobbet hardt for at Oslo skal bli hjemme, og her er det mer som skjer, sier Sondre. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Aldri fri

Øvingen på teatret er over, men arbeidsdagen fortsetter. Sondre hiver seg på banen østover, drar hjem og spiser – før han jobber med musikken i hjemmestudioet i stua.

– Det er deilig at det er kort vei til senga etterpå, for det blir ofte lange kvelder. Jeg har ikke hatt helgefølelse siden oktober. Jeg har jobbet hver eneste dag.

– Det har ikke vært noe fri.

REISER ALENE: – I mai reiser jeg til Thailand alene i tre uker, for livet er kort og du vet aldri når det skal ta slutt, sier Sondre. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

I nesten tre måneder skal Sondre spille 62 forestillinger av «Bonnie & Clyde» rundt om i Norge. Det gleder han seg til.

– Når vi skal på turné begynner det å bli noe som ligner på helgefølelse, på dagtid. Da kan jeg slappe av før forestillingene på kveldstid.

Den lille gutten som ble etterlatt for å dø i Kenya, han som ifølge seg selv har vært heldig og «på rett sted til riktig tid», føler at livet har ført ham fram til et godt sted.

– Jeg har funnet min plass i livet. Samtidig foregår det hele tiden en aktiv søken – for livet går jo i bølgedaler.

Han er av den rastløse og eventyrlystne typen.

BRYDDE SEG IKKE: – Før hadde jeg ingen interesse av hvor jeg hadde røttene mine fra. Da tenkte jeg: «Det driter jeg i. Jeg er Sondre og er oppvokst i Øyer». Det var det som betydde noe. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Nå tenker jeg at det kunne vært interessant å ha et sted å dra til i Kenya, for eksempel i Mombasa. Prøvd å se om jeg kunne ha lært meg litt av språket. Sånn tenkte jeg aldri før.

– Med alderen har jeg skjønt at hvis jeg benekter røttene mine så benekter jeg også halvparten av meg selv.

En dag vil den travle artisten og skuespilleren virkelig slå rot.

NÆRE: – Relasjoner og bånd betyr mer og mer, så man vil dyrke relasjonene mer og passe på at de får nok næring. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Men det er ingen kjæreste i Sondres liv for øyeblikket. Det har han ikke tid til, mener han.

Først vil «Farmen kjendis»-vinneren erobre verden.

– Jeg startet med musikk fordi jeg hadde lyst til å fylle kjempestore konserthaller og scener. Men jeg drømmer også om noe som er større enn meg selv; å en dag ha en fin familie.

– At jeg kan se på kona mi og si: «Dette her fikk vi til».