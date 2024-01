Legger seg flat etter sinneutbrudd: – Flaut

Etter forrige ukes isfront mellom storbonden Bahare Viken (30) og Cristian Brennhovd (24), fant de to tonen da han kjempet seg tilbake til «Farmen kjendis»-gården etter seieren i den første tvekampen.

Influenseren og den tidligere NRK-profilen trente hunden Ivar sammen, og Viken pustet lettet ut over at Brennhovd nå var hyggeligere mot henne.

– Forholdet mellom meg og Cristian har endret seg totalt. Jeg føler at vi fikk en ny Cristian etter tvekampen, sier 30-åringen i episoden.

Til TV 2 forklarer Viken at hun hadde gledet seg til å bli kjent med Brennhovd inne på Li gård, og at hun var klar for å starte en ny relasjon etter den foregående ukens konflikter.

– Så jeg prøvde å slappe av litt rundt situasjonen, og rundt ham. Jeg klarte det kanskje ikke 100 prosent, men 80 prosent – sammenlignet med uken før. Men så ble jeg tatt på senga da det plutselig skar seg igjen mellom oss. Da kom det enda mer uventet enn første gang.



ANSPENT: Bahare Viken kjente på en anspent stemning inne på Li gård. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Drittlei og irritert

Det er når deltakerne diskuterer en høne som er blitt utstøtt og hakket på av de andre, at det virkelig skjærer seg. Brennhovd mener høna bør avlives, mens Viken oppfordrer ham til å vise mer følsomhet.

– Bahare begynte med sånn moralprat. Da kjente jeg at jeg var drittlei og irritert. Så da «dro jeg en Ex on the Beach», som jeg kaller det. Jeg bare moste på med det jeg kunne si som jeg visste at ville såre, sier Brennhovd.

«Du kan holde kjeft, for du har ingen personlighet. Du er den personen jeg har møtt med minst personlighet i hele mitt liv. Det går én vei. Det er helt tomt når jeg snakker til deg», sier han til en rystet Viken.

BRYTER SAMMEN: Bahare Viken måtte bli trøstet av de andre deltakerne. Foto: TV 2

30-åringen sier at hun ikke forstår hva som skjer, går ut på tunet og gråter.

– Det kom som et stort sjokk, og et enda større sjokk enn da han gikk ut mot meg uken før. Dette var mer personlig rettet. Det gikk ikke på min lederrolle. Den kan man gjerne være uenig i. Det er helt greit å ha ulike meninger om hvordan man leder og hvordan man jobber. Men når det går på personangrep, så reagerer man jo sterkere på det, sier hun.

– Overraskende lei meg

Viken sier at hun gikk inn i seg selv etter å ha blitt skjelt ut av influenseren.

– Jeg tror aldri at jeg har kranglet med en venn i hele mitt liv. For Cristians del, så tror jeg at det oppleves som en litt mindre greie enn det gjør for meg. For dette er første gang jeg opplever at noen jeg kjenner angriper meg på den måten. At de går på personligheten min, og er ufin på den måten – det har jeg ikke opplevd før i livet.



– Hvordan hadde du det på innsiden da dette skjedde?

– Jeg ble veldig lei meg. Overraskende lei meg. Jeg trodde ikke at jeg var en sånn person. Jeg gråter veldig sjeldent ellers, og synes det er veldig teit med dem som griner på TV. Plutselig var jeg en av dem selv.

Mens Viken gråter og blir omfavnet av andre deltakere, sier Brennhovd i episoden at han står 100 prosent for det han sa. Han mener at hun fortjente det.

– Jeg har ingen planer om å skvære opp med henne. Jeg bryr meg ikke, sier han i «Farmen kjendis»-episoden.

GIKK HARDT UT: Cristian Brennhovd ser annerledes på situasjonen i dag, omtrent åtte måneder etter innspillingen. Foto: Erik Edland / TV 2

Angrer

Når TV 2 møter 24-åringen i januar, mer enn et halvt år etter innspillingen, har pipa fått en annen lyd.

– Faen, det er flaut, altså! I ettertid tenker jeg at jeg helt fint kunne ha spart meg for den kommentaren der. Til vanlig pleier jeg ikke å irritere meg over noen ting i det hele tatt, men akkurat inne på «Farmen» ble jeg bare så irritert, sier Brennhovd.

– Det var veldig dårlig gjort av meg. Jeg burde ha vært voksen nok til å droppe det. Jeg tror ikke jeg tenkte så klart der inne. Jeg har sagt unnskyld til Bahare nå, etter «Farmen kjendis». Jeg hadde aldri blitt sur på henne her, utenfor gården. Jeg tror bare det var noe med stemningen der inne. Jeg var sliten og lei, så det ble veldig ampert. Så smalt det bare, plutselig.



SINT: Cristian Brennhovd tror at lite mat var en av årsakene til hans krasse oppførsel. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Etter pressevisningen av «Farmen kjendis» den første uken i januar, var Viken og Brennhovd sammen både i en middag og i lystig lag ute på byen.

– Hvordan er din relasjon med Cristian i dag, Bahare?

– Det er ikke noe dårlig stemning nå. Det er ikke sånn at vi unngår hverandre, føler jeg, men vi oppsøker ikke hverandre heller. Det er liksom helt greit. Det er veldig mange andre jeg har blitt veldig gode venn med. Man blir jo ikke bestevenn med alle.

«Farmen kjendis» sendes på TV 2 Direkte tirsdag, onsdag og søndag, og er tilgjengelig på TV 2 Play.