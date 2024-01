Langer ut mot konkurrenten: – Hva gjør du her?

Første uke på «Farmen kjendis» er over, hvilket betyr at første deltaker måtte forlate gården.

Realityprofil Cristian Brennhovd (24) valgte å møte komiker og musiker Egil Andreas Skurdal (29) i tvekamp. Det ble en jevn øksekastkonkurranse, men til slutt måtte Skurdal se seg slått av den tidligere «Ex on the Beach»-deltakeren.

– Det er bare så kjipt. Det å ikke få dele gården med gjengen, men man får ikke gjort noe med det. Tida går, man må ta noen valg, og det er ikke alltid man treffer. I dag traff det ikke helt for meg.

TRIST: Egil Skurdal tapte tvekampen, og ble den første deltakeren som måtte forlate gården. Foto: Anton Soggiu

– Jeg tror ikke det har gått helt innpå meg hvor kjipt det er. Jeg hadde lyst til å være med lenge. Kjempe, jobbe, få TV-tid, gå ned i vekt og alt jeg hadde planlagt. Men sånn ble det ikke, og det er mange i verden som har det verre enn meg, forteller Skurdal til TV 2.

– Burde tatt det til meg

Til TV 2 forteller Brennhovd at han var svært konsentrert under øksekastingen. Ønsket om å komme tilbake var sterkt.

– Jeg var veldig konsentrert under øksekastingen, for jeg var veldig gira på å komme tilbake. Jeg skulle i hvert fall ikke ryke ut først, for det er det kjipeste.



FOKUSERT: Cristian Brennhovd hadde et sterkt ønske om å komme inn igjen på gården. Foto: Anton Soggiu

Skurdal sier han er overrasket over hvor god Brennhovd var i øksekast.

– Det var jeg ikke klar over. I utgangspunktet synes jeg at fysikken hans ikke gagner ham i en sånn type situasjon. Her går det mye på teknikk og det å beholde roen. Der slo han meg på målstreken. Cristian var en skummel konkurrent, for han er så uforutsigbar.

OVERRASKET: Egil Skurdal ble overrasket over hvor god Cristian Brennhovd var i øksekast. Foto: Anton Soggiu

Skulle han gjort noe annerledes, ville 29-åringen heller valgt kunnskap som gren.

– Cristian sier at han suger i det, og det burde jeg ha tatt til meg. Jeg mener at det er 50/50, og da hadde det vært lettere med en kunnskapskamp. For jeg kan jo mye mer enn Cristian, men det kommer an på hva spørsmålene hadde vært. Hvis det ikke hadde gått, hadde jeg nok angret på at jeg ikke tok en fysisk kamp, utdyper han, og understreker at han ikke angrer på valg av gren.

GOD GJENG: Egil Skurdal er takknemlig for deltakerne han fikk dele gården med: – På avskjeden var det veldig hyggelig å se at folk kom til å savne meg. Det var stas å høre at jeg har satt et inntrykk som folk kommer til å savne. Det er ikke hver dag man får høre det. Foto: Anton Soggiu

Selv trodde Skurdal at Brennhovd skulle velge influenser Emma Ellingsen (22) som andrekjempe. De to hadde derimot inngått en pakt om å ikke velge hverandre.

Spår urolig tid

29-åringen tror deltakerne kommer til å slite med å ha Brennhovd inne på gården fremover.

– Han har et veldig problem med å respektere flere folk der inne. Bahare sa at Cristian ble valgt fordi hun ikke ble godt nok kjent med ham. I mine øyne er det bare tull. Det var Cristian som sa den første dagen, da vi fikk ukesoppdraget: Jeg skal hvert fall ikke sy, for der jobber jeg ikke. Det får heller damene gjøre.

– Og han fulgte opp med å si dagen etter: «Det er helt uaktuelt for meg å melke, for jeg hater dyr». Da blir jeg sånn: Hva gjør du her da? Jeg tror folk fortsatt skal få slite med å finne seg kjempekomfortable i hans sosiale nærvær – i de nærmeste dagene hvert fall.

PÅ VEI: Deltakerne på vei opp til tvekampen. Foto: Anton Soggiu

Tross en oppførsel som overrasket Skurdal, mener han Brennhovd har spilt kortene sine godt for tiden fremover på gården.

– Nå kommer en ny tid der han nesten er fredet fra å bli valgt igjen de første ukene. Så han har spilt kortene sine bra. Han var litt drittsekk de første dagene. Han sov lenge og klaget over at vi sto opp for tidlig, men etter hvert har han begynt å ta i et tak og skjønt at han faktisk må jobbe for «poengene». Hvis han skulle vinne bil og hele bøtteballetten, så har han på en måte fortjent det, ut ifra hvordan det har vært den første uka.

Løp ut på nattetid

Da ukesoppdraget ble fordelt, brukte Skurdal mye tid oppe i smia. Mer tid enn hva de fleste var klar over.

Mens deltakerne gjorde seg klare for kvelden og hoppet under dyna, løp Skurdal ut i smia for ekstra arbeid. Dette har han holdt skjult – fram til nå.

– Det eneste jeg ikke har delt så mye, er at jeg har løpt litt bort i smia etter at vi var ferdige for kvelden. Jeg rettet opp i ting som jeg ikke var fornøyd med at de andre hadde gjort litt i hu og hast.

ANSVAR: Egil Skurdal jobbet mye i smia for å ferdigstille ukesoppdraget. Foto: TV 2

– Det er ikke alle som har fått det med seg, men jeg tror ikke det fra smia hadde blitt like rett i kantene hvis jeg ikke hadde gått og gjort om igjen litt arbeid. Det er fordi jeg syntes at folk ikke var nøye nok. Også er jeg veldig petimeter. Det var vel egentlig der det lå, forteller han.

Håper på artist-møte på «Torpet kjendis»

Nå venter «Torpet kjendis» på den livlige 29-åringen. Selv har han ingen anelse om hva han har i vente.

Men hvem han håper å møte er han klokkeklar på:

– Gabrielle kanskje. Hun hadde vært hyggelig å møte på «Torpet». Sissel Kyrkjebø! Jeg vil alltid møte Sissel Kyrkjebø. Det kommer nok til å ta noen dager å venne seg til nye rutiner og nye folk.

– Men det hadde vært veldig gøy å få muligheten til å se Li gård igjen i sin skjønne prakt og møte folkene – utsultet og spinkle – om noen uker.

