Klikker av alkoholfordelingen: – Ble lynforbanna

TV-profil Aurora Gude (30) kom inn som utfordrer på Farmen kjendis i forrige uke. I gårsdagens episode ble hun slått ut av den andre utfordreren Jan Tore Kjær (54).

Turen gikk derfor videre til Torpet kjendis.

Inn ankom Gude småbruket til den allerede etablerte gjengen, bestående av programleder Ingeborg Myhre (47), værmelder Eli Kari Gjengedal (51) og TV-profil Erik Sæter (26).

TORPET: Helt fra start har Eli Kari Gjengedal, Erik Sæter og Ingeborg Myhre danket ut alle utslåtte deltakere fra Torpet. Foto: Anton Soggiu

Da Gude forlot Farmen kjendis, fikk hun med seg en pose med øl, sjokolade og hvitvin, som hun selv kunne velge hvordan hun ville fordele.

Denne fordelingen fikk Myhre til å reagere.

– Jeg blir rett og slett lynforbanna, sier Myhre i episoden.

«Fy faen i svarte helvete»

I mange uker har trioen på Torpet stått sammen og danket ut én etter én av forpakterne fra Steinsjøen gård.

– Det er alltid hyggelig å få inn noen nye på gården. Vi er en litt dysfunksjonell familie, vil jeg si, så det var kjempestas å få inn Aurora, forteller Myhre til TV 2.

Da Gude ankom småbruket og hilste på de andre, klirret det godt i posen hun hadde med seg. Disse klirrene skulle vise seg å skape mer dramatikk enn man kunne vente seg.

– Det er et høydepunkt – alle har jo med seg noe, forteller Myhre om forpakterne som kommer fra Steinsjøen gård.

Gude delte ut én øl hver til de tre andre deltakerne. Deretter ble hun spurt om hva mer som var i posen. Da trakk hun fram en flaske med vin. Vinflasken hadde 30-åringen dog ikke veldig lyst til å dele, da hun selv ikke er så glad i øl.

Alkoholfordelingen skapte en meget amper stemning, da Myhre ble i dårlig humør.

– Jeg ble jo veldig barnslig, sier Myhre om hendelsen, og fortsetter:

– Jeg gikk ut til Erik og sa: «Fy faen i svarte helvete».

Etter en liten utblåsning fra Myhre, endte de opp med å få litt av vinen fra Gude.

– Da helte Aurora et kjempeglass til seg selv, også fikk vi en liten «shot» med vin – da ble jeg snurt igjen.

Når Myhre ser tilbake på hendelsen i dag, synes hun det bare er gøy og hun gleder seg til å se episoden.

– Det med vinen er jo bare gøy nå. Ting som betyr alt der inne, betyr jo absolutt ingen ting ellers, sier hun.

– Litt dramatisk

Ifølge Gude var hun både motløs og utslitt da hun hun ankom Torpet kjendis etter utfordrerkonkurransen mot Jan Tore Kjær.

– Jeg måtte jobbe litt med meg selv for å være klar for å møte noen andre, og at det skulle bli hyggelig, forteller Gude når TV 2 tar kontakt.

– De var veldig hyggelige, men jeg tror nok de ble litt satt ut av at jeg var så preget.

UTSLÅTT: Da Aurora Gude ankom Torpet kjendis, hadde hun nettopp blitt utslått av Jan Tore Kjær i en utfordrerkamp på Steinsjøen gård. Foto: TV 2

TV-profilen husker at hun forsøkte å spare litt på vinen, men ble overrasket over reaksjonen til Myhre.

– Jeg synes det er litt dramatisk å bli sur for at jeg holdt igjen litt på vinen – det endte jo med at de fikk. For det andre var jeg kjempelei meg, og så frem til å drikke den. Om man ikke kan forstå at jeg hadde lyst på et ekstra glass med vin, synes jeg det er litt dumt, sier Gude.

Til tross for at reaksjonen til Myhre skjedde uten at Gude fikk høre det, la hun likevel merke til noe misnøye.

– Jeg leste på henne at her er det bare å dele ut – kroppsspråk sier jo ofte mye. Jeg så det på uttrykket hennes og hvor desperat hun var på om det var noe mer i posen.

– Hvis du hadde vært i bedre humør da du kom inn, tror du situasjonen hadde utspilt seg annerledes?

– Da tror jeg at jeg hadde vært kjempeglad da jeg kom. Det hadde vært noe helt annet selvfølgelig. Jeg hadde nok mye selvmedlidenhet på daværende tidspunkt, konstaterer hun.

