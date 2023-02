Kan vinne premie verdt 600.000 kroner – må punge ut

I seks uker har Farmen kjendis-deltakerne kjempet iherdig om å komme seg helt til topps. Av tolv kjente fjes, blir det kun ett av disse som til slutt stikker av med den gjeve førsteplassen.

Det er Sofie Karlstad (25), Trond Moi (53) og Ørnulf Høyer (66) som nå står i semifinalen. To av disse kommer videre til finalen og har muligheten til å kjempe om vinnerpremien.

Denne består av en bil til en verdi av 616.000 kroner. Det derimot ikke alle vet, er at premien kommer med en bismak.

Må betale selv

Vinneren av Farmen kjendis får nemlig ikke en splitter ny Skoda uten videre – denne må skattes av.

På Skatteetatens nettsider blir det nemlig opplyst at gevinster og premier som vinnes av kjendiser i realityprogram, konkurranser eller lignende, vil som hovedregel være skattepliktige som lønn eller virksomhetsinntekt.

Det vil i praksis si at vinneren av «vanlige» Farmen ikke er nødt til å skatte av premien, men det må vinneren av Farmen kjendis.

Seksjonssjef i Skatteetaten, Lene Marie Ringså, forklarer hvorfor det er en slik forskjell:

– Det gjelder et skattefritak for gevinster/premier i forbindelse med «offentlig tilgjengelige tiltak arrangert av massemedier», f.eks. vunnet ved deltakelse i radio- og fjernsynsprogrammer, aviser og tidsskrifter. Premier til deltakere som er valgt ut i sin egenskap av å være kjente personer, er imidlertid ikke omfattet av dette skattefritaket og premien vil normalt være skattepliktig som lønn. Dersom den som mottar premien driver næringsvirksomhet, kan premien også kunne bli skattepliktig som virksomhetsinntekt.

Med det sagt, er det ikke alle Farmen kjendis-deltakere som er interesserte i premier. Christopher Mørch Husby (33) sier han var mer opptatt av Pepsi Max enn bilpremien. Se hvorfor i videoen under:

Må skatte selv om bilen gis bort

Ringså forklarer at lønn, honorar eller erstatning for tapt inntekt som utbetales for selve deltakelsen i et program også vil være skattepliktig på vanlig måte.

– Hvordan beregnes skatten av en bilpremie verdt 616.000 kroner?

– Verdien av en premie man mottar som er skattepliktig, vil enten skattlegges som lønnsinntekt eller næringsinntekt. Den faktiske skattesatsen vil avhenge av en persons øvrige inntekter og fradrag, svarer Ringså.

Dersom Farmen-vinneren velger å selge premien umiddelbart etter å ha mottatt den, hjelper det lite for beskatningen.

– Personer som mottar en skattepliktig premie blir skattepliktig for den på tidspunktet de mottar den. Dette er uavhengig av om de beholder premien selv, gir den bort eller selger den, forklarer Ringså.

BEHOLDT IKKE PREMIEN: Norges tøffeste kjendis ble kåret i 2022, og det var Vegard Ylvisåker som gikk helt til topps i konkurransen. Bilpremien benyttet han seg ikke av. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Ikke råd til å betale

Som følge av denne skatteregelen, har det vært tilfeller der vinnere ikke har hatt råd til å beholde premien.

I høst gikk realityprogrammet 71 grader nord - Norges tøffeste kjendis på lufta, der Vegard Ylvisåker (43) stakk av med førsteplassen.

Med det vant han en bil til en verdi av 450.000 kroner. Denne fikk han derimot ikke muligheten til å få gleden av.

– Det er litt kjedelig, fordi sannheten er at jeg ikke har råd til å ta imot en bil, fordi jeg må skatte av den. Det får det bli en løsning på, sa Ylvisåker til God kveld Norge i høst.

Søndag avgjøres det hvem som blir vinneren av Farmen kjendis. Se finalen på TV 2 Direkte og TV 2 Play.