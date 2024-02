Innfører nye regler: – Håper de har tenkt

Det ble mange følelser i sving da storbonden Emilie Nereng (28) tidligere denne uken valgte Cato Zahl Pedersen til førstekjempe.

– Det ble en jævla vond følelse da hun sa navnet mitt. Jeg tenkte: «Fy faen. Er dette takken, liksom?». Jeg respekterer det om man velger kynisk, men jeg følte på en urettferdighet. Det ble et sjokk for mange. «Å faen! Cato? Velger hun ham?», uttalte Pedersen til TV 2.



GRÅT: Cato Zahl Pedersen ble trist etter å ha blitt valgt til førstekjempe. Foto: «Farmen kjendis» / TV 2

Mange TV-seere lot seg provosere av valget, og flere skriver i sosiale medier at de mener Pedersens harde arbeidsinnsats på gården burde ha fredet ham – særlig fordi han med funksjonsnedsettelser ikke lar seg stoppe fra å ta i et tak.

Mange har også knyttet stor spenning til rettferdigheten i den kommende tvekampen, der Pedersen velger en motstander – som igjen skal velge hvilken gren de to skal konkurrere i.

– Jævla dårlig gjort

I starten av innspillingen i fjor vår, var Pedersen selv spent på hvordan konkurransen ville foregå.

– Jeg tror og håper det blir rettferdig. At man kanskje enten ikke får velge øksekast eller at de gjør noe med konkurransekonseptet. Det vet jeg ikke noe om. Jeg har ikke vært involvert i noen ting om dette.

65-åringen understreket at han mener det ville blitt feil om hans motstander kunne velge gren fritt.

– Jeg sier bare at jeg blir med, men jeg ville synes det var jævla dårlig gjort hvis man skulle satt meg ut i øksekast. Både fra «arrangørens» side, men også at det skulle være et fritt valg for en deltaker. Så jeg håper at de har tenkt, og at vi kan finne likeverdighet. I hvert fall når jeg konkurrerer.

GAP OPP: Cato Zahl Pedersen trakterer Unni Askeland med en klype jordbær. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Store endringer

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, forteller at det er blitt gjort store endringer i tvekamp-oppsettet etter at det ble innført kjønnsnøytrale kamper.

– Det er nå forskjellig fra gang til gang hvilke tvekamper som kan velges, ut ifra hvem som konkurrerer. Det som har vært viktig for produksjonen og TV 2 er at alle skal ha like gode muligheter for å konkurrere og vinne, og at alle skal kunne stå på startstreken og vite at konkurransen er rettferdig.

– Har dere tatt spesielle hensyn til rettferdighet når Cato Zahl Pedersen skal ut i kamp?

– Ja. Cato, og de som møter Cato til kamp, kan velge mellom kunnskap, tønnesjakk, vagla/balanse og hesteskokast, opplyser Dahl.