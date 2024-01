Hevder misforståelse førte til exit

Spoileradvarsel: Ikke les videre hvis du ikke har sett søndagens episode av «Torpet kjendis».

I lang tid har «Torpet kjendis»-trioen Aleksander Sæterstøl (28), Vebjørn Selbekk (54) og Dora Thorhallsdottir (51) levd i harmoni på den lille husmannsplassen.

Tre ble til fire, da Egil Andreas Skurdal (29) ble første deltaker til å forlate «Farmen kjendis». Men «Torpet kjendis» kan kun huse tre deltakere, hvilket betød at to av deltakerne måtte møtes i kamp.

Meldte seg frivillig av kjedsomhet

Skurdal fikk velge konkurransegren, og valgte kunnskap.

De øvrige «Torpet kjendis»-deltakerne, Selbekk, Thorhallsdottir og Sæterstøl måtte selv bli enige om hvem av dem som skulle utfordre Skurdal og samtidig risikere sin egen deltakelse.

Uten å nøle meldte Sæterstøl seg frivillig med ordene: «Jeg kan fint ta en for laget. Det går bra.»

– Jeg gjorde det fordi jeg ville at det skulle skje noe, sier han til TV 2.

– Jeg kjedet meg veldig inne på «Torpet». Det var mye dødtid. Jeg tenkte at jeg måtte ut i en kamp, og at det ikke var verdens undergang hvis jeg røk.

MELDTE SEG FRIVILLIG: Aleksander Sæterstøl kjedet seg såpass mye på «Torpet kjendis» at han meldte seg frivillig til å konkurrere mot Egil Skurdal. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Kunnskapskonkurransen endte uavgjort, 3-3, men i utslagsspørsmålet kapret Skurdal en knepen seier.

Aleksander Sæterstøl, som deltok i fjorårets «Farmen kjendis», måtte derfor reise hjem. Han tok nederlaget med fatning.

– Jeg tenkte da at det skal bli digg å komme hjem og være med kjæresten min, sier Sæterstøl, som understreker at han ikke angrer på at han meldte seg frivillig.

AVSKJEDSKLEM: Egil Skurdal omfavner konkurrenten Aleksander Sæterstøl etter å ha vunnet kunnskapskonkurransen. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Misforstod spørsmål

Ett av spørsmålene i kunnskapskonkurransen var: «Hvilket av disse husdyrene er ikke en drøvtygger?». Svaralternativene var storfe, hest, sau og geit.

Skurdal svarte korrekt, at det er hest, mens Sæterstøl svarte geit. Nå forteller Sæterstøl at han misforstod spørsmålet i kampens hete.

– Jeg var tidligere blitt fortalt at hester ikke er drøvtyggere. Men jeg trodde spørsmålet var hvilke dyr som ikke spiser gress. Og jeg har aldri sett en geit spise gress, så derfor svarte jeg geit.

– Jeg ville ha vunnet over Egil hvis jeg hadde hørt spørsmålet riktig, påstår han.

MISFORSTOD: Aleksander Sæterstøl hevder han feiltolket et av spørsmålene i kunnskapskonkurransen, som gjorde at han tapte og måtte reise hjem. Foto: TV 2

Fornøyd kjæreste

På «Torpet kjendis»-pressedagen i fjor, fortalte Sæterstøl til TV 2 at han hadde lovet kjæresten – influenseren Martine Lunde (27) – at han ikke skulle delta i et langvarig realityprogram igjen, etter «Farmen kjendis»-deltakelsen for omtrent ett år siden.

– Lå dette i tankene dine da du stakk hodet frem og meldte deg frivillig til kamp?

– Nei, nei, nei, det hadde ikke noe med det å gjøre. Det var sommer, fint vær og mye dødtid, og det gjorde at jeg tenkte på hvor mye gøy jeg kunne gjøre hjemme. Det skjedde så lite der inne. Det var noe helt annet å være på «Torpet kjendis» enn «Farmen kjendis».

KJÆRESTER: Aleksander Sæterstøl (28) og Martine Lunde (27) møtte hverandre på «Paradise Hotel» i 2017. Foto: Agnes Mogstad / «God morgen Norge»

Kjæresten Martine Lunde var dog veldig fornøyd med at hun fikk kjæresten tidlig hjem.

– Hun ble veldig glad, hun. Hun brydde seg ikke om at jeg ikke fikk kjempet meg inn på «Farmen kjendis», sier Aleksander Sæterstøl til TV 2.

