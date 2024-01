Hetset: – Å ønske meg død er langt over streken

I starten av desember gjennomførte realityprofilen Cristian Brennhovd (24) en omfattende operasjon og flere kosmetiske inngrep i Thailand.

Følgerne hans har kunnet se store deler av prosessen i sosiale medier, fra før han lå på operasjonsbenken, underveis og til etter at han hadde operert nesen og fettsugd magen, ryggen og haken.

Når TV 2 møter Brennhovd på pressetreffet til den nye sesongen av «Farmen kjendis», har operasjonssårene grodd og han kan posere for kameraene med ny nese og en slankere figur.

– Den siste tiden har vært litt opp og ned, men i dag føler jeg meg tipp topp. Jeg kan drikke, og kan begynne å trene igjen denne uken. Det føles veldig deilig nå.

DELTE: Følgerne til Brennhovd har kunnet følge hele prosessen med inngrep og operasjoner i sosiale medier. Foto: Instagram/ @cristianbrennhovd

– Slemme

Influenseren og TV-profilen har lagt bak seg en måned med mange fysiske plager og begrensninger.

– Jeg har vært smått invalid. Det har vært vondt å bevege seg og vondt å stå opp av sengen. Jeg går fortsatt med en støttedrakt og har teipet nesen litt fortsatt. Ellers er jeg «good».

Like etter operasjonen, den 2. desember, liggende i sykesengen, medtatt og med teip over nesen, oppfordret Brennhovd sine følgere i sosiale medier til å tenke over hva de skrev til ham.

– Jeg gikk veldig hardt ut mot noen som skrev veldig slemme ting til meg. Det var noen som skrev: «Jeg håper du dør under operasjonen». Jeg synes det er ganske sykt at folk skriver det. Jeg forstår at enkelte er sure på at jeg tar operasjoner, men å ønske meg død er langt over streken.

OPPFORDRING: Brennhovd mener han tåler mye, men oppfordrer folk til å tenke seg om før de sprer hat. Foto: Erik Edland / TV 2

24-åringen oppfordrer folk til å tenke seg om en ekstra gang før de ytrer hatefulle meninger overfor andre.

Selv mener han at han klarer å ta avstand fra nettrollene.

– Jeg bryr meg veldig lite om hva andre folk sier. Jeg lever mitt liv sånn som jeg har lyst til å leve det. Jeg fatter at det kan være provoserende for mange, men om jeg skulle ha brydd meg om alt folk skriver så ville jeg gått i kjelleren og blitt deprimert. Det orker jeg ikke. Det har jeg ikke tid til.

Sammen med eksen

I slutten av november bekreftet Brennhovd til TV 2 at han har funnet tilbake til ekskjæresten Paulina «Paow» Danielsson (30).

Den svenske influenseren har vært å se ved Brennhovds side under hele oppholdet i Thailand.

FANT TILBAKE TIL HVERANDRE: Cristian Brennhovd og Paulina Danielsson er kjærester igjen. Foto: Instagram / @cristianbrennhovd

– Paulina har vært veldig fin å ha med meg. Vi har vært litt «off and on», hit og dit og har vært et problematisk par. Men vi har funnet tonen igjen, og vi er sammen og har det veldig hyggelig.

– Hvordan klarte dere å finne tilbake til hverandre?

– Jeg tror at to gale personer passer godt sammen. Vi har veldig mye til felles. Vi liker å reise og gjøre de samme tingene. Vi har snakket om alt som har skjedd og skal prøve å gjøre ting bedre denne gangen.

«Farmen kjendis» har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play tirsdag 9. januar.