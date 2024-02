Halvparten må reise hjem: – Et sjokk

I den nest siste episoden av årets «Farmen kjendis»-sesong, forsvinner 50 prosent av deltakerne fra gården.

Etter at Bahare Viken (30) måtte reise hjem etter tapet i hinderløypa, er det Unni Askeland (61), Björg Thorhallsdottir (49), Emilie Nereng (28), Sander Dale (25), Sondre Nystrøm (28) og Cato Zahl Pedersen (65) som kjemper om en plass blant de tre siste.

Mens Thorhallsdottir gikk rett til semifinalen etter å ha vært mest treffsikker i grenen «Spikeren», fikk Nystrøm plass som hennes konkurrent etter å ha fraktet mest vann i mål med hesten.

Den siste semifinalisten er den som tilbereder det beste frokostmåltidet i en matkonkurranse. Emilie Nereng og Unni Askeland, som begge har kjempet om plassen på kjøkkenet, var soleklare favoritter i forkant.

KJEMPET OM KJØKKENET: Det oppstod gnisninger mellom Unni Askeland og Emilie Nereng, da begge ønsket å være på kjøkkenet i årets sesong. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Nereng sier at det er ekstremt viktig for henne at semiplassen ikke går til Askeland, fordi «hun har sittet så mye på benken og røyket».

– Det hadde føltes urettferdig, sier matinfluenseren.

– Et sjokk

28-åringen var svært nær ved å vinne konkurransen, men dommeren kåret – overraskende nok – Sander Dale til vinneren.

– Jeg klarer ikke å juble engang, for jeg har skyldfølelse. Jeg er helt udugelig på kjøkkenet, og så treffer jeg tydeligvis. Det er så flaks, sier en rystet Dale, som sa unnskyld til Nereng.



SATT UT: Sander Dale synker ned på kne i vantro over at han vant konkurransen. Foto: TV 2

Hun var ikke mindre rystet og overrasket.

– Jeg er ekstremt skuffet. Jeg kommer ikke til å ikke klare å gråte. Jeg er skikkelig lei meg. Jeg ville dette så mye, og at det skal avhenge av noen saltkorn på slutten der, det var ekstremt skuffende, sier Nereng.

Dommer Ole Martin Alfsen (54), som deltok som utfordrer i «Farmen kjendis» i 2022, likte ikke størrelsen på saltkornene i Nerengs salviesmør, men syntes ellers at hun hadde tilberedt en god frokost.

– Jeg var bare så fornøyd med resultatet, så jeg var ganske sikker på at det ville gå min vei. Da er det ekstra bittert når det ikke gjør det. Det er rett og slett et sjokk som ikke har lagt seg. Jeg har ikke skjønt at jeg skal hjem ennå, sier matinfluenseren til TV 2.



SKUFFET: Emilie Nereng tok tapet svært tungt. Foto: TV 2

– Veldig rart

Unni Askeland har vist stor mestringsevne og selvtillit på kjøkkenet inne på Li gård, men under matkonkurransen hindret et litt for lite kokt egg henne i å gå videre.

– Jeg følte egentlig ikke at noe gikk galt i konkurransen for jeg kjørte jo ut et konsept med frokost til barnebarna mine. Den enkle franske frokosten. Og jeg bare … Jeg vet ikke. Jeg trodde det kanskje skulle gå bra, men så visste jeg jo ingenting om egget. For jeg kokte to egg, og det andre var perfekt. Men dette egget her var ikke perfekt. Veldig rart.



Cato Zahl Pedersen sa i forkant av konkurransen at han aldri lager mat hjemme. Det straffet seg, for hans kokkekunnskaper førte ikke til en plass i semifinalen.

KJEMPER OM SEIER: Sondre Nystrøm, Sander Dale og Björg Thorhallsdottir er de tre siste deltakerne igjen på Li gård. Foto: TV 2

– Jeg kjenner veldig godt på å være så nær en semifinale, på en veldig gledelig måte. Ingen sure miner. Jeg er så glad for at jeg kom hit, og fikk med meg disse tre siste konkurransene. Jeg unner hver av de tre som vant den reisen inn i finalen. Jeg klarer meg fint.

Vinneren Sander Dale, som selv sier at han er elendig på kjøkkenet, får gode lykkønskninger av de tre deltakerne som tapte for ham.

– Av alle mennesker jeg kunne gitt plassen min til, så er jeg dritglad for at det er Sander. Jeg elsker han, og er veldig glad på hans vegne, sier Nereng.

«Farmen kjendis»-finalen sendes på TV 2 Direkte og TV 2 Play søndag. Hele sesongen er tilgjengelig på TV 2 Play.