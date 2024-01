Gråt og kjente på vonde følelser: – Følte meg kuet

De siste årene har Emilie Nereng (28) bygget seg opp en solid følgerskare som matinfluenser. Den ernæringsfysiolog-utdannede jenta hadde dermed sett for seg at kjøkkenet skulle bli hennes domene inne på «Farmen kjendis»-gården.

Slik ble det imidlertid ikke.

Fra første stund var det nemlig Anne-Kat. Hærland (51) og Unni Askeland (61) som regjerte over grytene.

– Matlaging hadde vært et trygt sted for meg. Men så var det både Unni og Anne-Kat. som hadde lyst til å være på kjøkkenet, og de hadde ikke helt lyst på min hjelp. Det var litt sårt, og jeg klarte heller ikke å si imot dem, sier Nereng.



INNFRIDDE IKKE: Før hun dro inn på gården, hadde Emilie Nereng en forventning om at hun skulle stå mye på kjøkkenet. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Alltid klaging

28-åringen er tydelig frustrert og lei seg over situasjonen i «Farmen kjendis». Når Hærland trekker seg i uke to, øyner Nereng et håp om å slippe til på kjøkkenet. Men den gang ei.

– Hvis jeg først lagde mat, så var det alltid klaging. Over at jeg hadde rotet i systemet eller noe sånt, selv om jeg visste at det systemet egentlig ikke var eksisterende. Jeg visste at jeg ikke hadde rotet det til der heller, så det var litt sånne utakknemlige kommentarer.



Hun fortsetter:

– Når jeg merket at jeg følte meg kuet av sterke personligheter, og ikke klarte å gjøre noe med det, så var det ikke noen god følelse. Jeg følte meg svak.



SJEFSKOKKA: Unni Askeland dominerte på kjøkkenet i årets «Farmen kjendis». Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Stått på kjøkkenet i 40 år

Unni Askeland forstår ikke helt kritikken til Nereng.

– Vi trengte ikke flere kokker på kjøkkenet. Jo flere kokker, jo mer søl. Matinfluenser eller ikke, det spiller jo egentlig ingen rolle. Jeg er mor, mormor og farmor, og har stått på kjøkkenet i 40 år. Jeg har lært å lage tradisjonsmat. Og der inne syntes jeg at det trengtes.



28-åringen sier til TV 2 at hun ikke fant plassen sin inne på gården, og at hun – i motsetning til hjemme – havnet i bakgrunnen.

– Da trakk jeg meg litt tilbake. Det var en ganske annerledes erfaring å få, hvordan jeg da ikke klarte å ta den plassen som jeg vanligvis ville gjort. Jeg fikk kjenne mye mer på vonde følelser knyttet til det sosiale enn jeg noensinne har kjent på. Det var overraskende hvordan det påvirket meg så sterkt, sier Nereng.



– Jeg ble veldig lei meg. Den eneste måten for meg å få utløp for sånne følelser, var å gråte. Så jeg gikk mye for meg selv og gråt, legger hun til.



GRÅT: Emilie Nereng var mye lei seg inne på «Farmen kjendis». Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Hva tenker du om at Emilie ble så lei seg over ikke å bli inkludert på kjøkkenet, Unni?

– Ble hun så lei seg? Nei, jeg vet ikke. Jeg visste ikke at hun ble så veldig lei seg, jeg. Jeg trodde at hun koste seg veldig, jeg. Hun er jo overalt, jo. Når du ser på «Farmen» så ser du henne overalt. Hun smiler og koser seg.

– Veldig forskjellige personer

Askeland understreker også at de andre deltakerne var svært fornøyde med hennes kokkekunster.

– Det kan godt hende at det hadde vært like bra med Emilie på kjøkkenet, men det var ikke like bra da de lagde mat. Helt ærlig, det var ikke det. Det var miksmakseri og fiksfakseri, en blanding av 10.000 ting oppi og alt mulig rart.

IKKE IMPONERT: Unni Askeland står ved at hun gjorde den beste jobben på kjøkkenet. Foto: Anton Soggiu / TV 2

I dag er Nereng glad for at kjøkken-nekten førte til at hun fikk lære seg nye ting inne på gården, som å smi og snekre.

– Det handlet nok aller mest om at Unni og jeg bare er veldig forskjellige personer. Hun står nok mye mer opp for hva hun mener og hva hun vil gjøre, enn det jeg gjør. Jeg finner meg mye lettere i ting, men blir likevel lei meg av det, sier 28-åringen.

– Jeg kan bli veldig sur og frustrert over de som ikke bidrar like sterkt til det som må gjøres. Mens Unni blir frustrert over at folk – som meg – blir frustrert over det. Der krasjet vi, rett og slett.



Nereng er glad for å være tilbake i 2024, der hun selv kan kokkelere og briljere på kjøkkenet – og ellers i hverdagen.

– Jeg er så glad for at jeg i 2024 stort sett kan bestemme hvilke personer jeg skal omgås med fra dag til dag. Det er et privilegium. Jeg har funnet ut at jeg føler meg mest vel når jeg får ha de menneskene rundt meg som jeg er trygg på, sier matinfluenseren til TV 2.



«Farmen kjendis» sendes på TV 2 Direkte tirsdag, onsdag og søndag, og er tilgjengelig på TV 2 Play.