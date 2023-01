Generasjonskonflikt på Farmen kjendis

Flere på gården gir uttrykk for at Ørnulf Høyer (66) pirker på arbeidet de gjør. Han mener også at det er for lav arbeidsinnsats.

Etter tre uker på Steinsjøen gård, begynner deltakerne å frustrere seg over hverandre, da det jobbes tett om oppdragene.

Ett av oppdragene på Farmen kjendis forrige uke var å bygge en steinmur. Derfor måtte forpakterne jobbe hardt for å ferdigstille muren før mentor kom.

Under det tunge arbeidet med skuffing av stein og jord, reagerte flere av deltakerne på Ørnulf Høyer (66) sin lederstil.

Ler av situasjon

Høyer forteller til TV 2 at han lo da hans meddeltakere reagerte, og han ler også av situasjonen i dag.

– Jeg vet at jeg var veldig dedikert, og jeg ble jo også ertet for det. Men det viste seg flere ganger at man måtte være nøye for at konstruksjonene skulle passe sammen.

REAKSJONER: Ørnulf Høyer har fått flere kommentarer i forrige ukes episode rundt hans lederstil. Foto: TV 2

– Da fikk jeg heller stå litt i stormen og ta det med godt humør, forklarer gründeren.

Ishockey-veteran Jan Tore Kjær (54) valgte også å takle situasjonen med en humoristisk distanse.

– Det har litt med alderen min å gjøre – jeg ser litt på det med humor at han er så ivrig. Da kødder jeg og fleiper litt med han, og kommer litt under huden på han, forteller Kjær.

Han forteller også at gründerens væremåte bunner litt i den spesielle situasjonen de forholder seg til.

– Ørnulf er en vinnerskalle som ønsker å lykkes hele tiden, forteller Kjær, og fortsetter:

– Alle egenskapene til Ørnulf er fantastisk bra. Men han er i en situasjon under tidspress, og at man skal levere og gulrota er at vi får mat. Derfor er han rimelig interessert i å lykkes. Da kommer det litt feil ut enkelte ganger.

Variert arbeidsinnsats

TV-profil og gründer Christopher Mørch Husby (33), som har jobbet mye sammen med Høyer under farmen-oppholdet, har i likhet med Kjær samme tanker rundt Høyers mentalitet.

– Alt blir stort der inne, og sånn er det bare. Han er en person som virkelig ønsker å få det til, og det er viktig å ikke glemme. Vi er så opptatt av å gjøre bagateller store, og hans mål er å klare oppdraget, forteller han, og fortsetter:

– Jeg har jo irritert meg litt over det selv. Jeg har nesten kun jobbet med Ørnulf, og da går man oppå hverandre og irriterer seg litt, forteller 33-åringen.

Også TV-profil Aleksander Sæterstøl (27) reagerte under forrige onsdagsepisode.

– Jeg begynner å bli lei den dirigeringen. Man får kjeft, fordi noe står litt skjevt, sa han i episoden.

Høyer mener derimot at det var varierende hvor hardt deltakerne jobbet på gården.

– De aller fleste jobbet hardt og alle måtte nok jobbe hardere enn det de var vant til, forteller Høyer til TV 2 og legger til:

– Samtidig så var det jo åpenbart at noen av oss måtte jobbe ekstra for at ukesoppdraget skulle bli ferdig. Sånn blir det noen ganger, og det handler faktisk bare om at noen er mer stabeiser enn andre, uten at man nødvendigvis behøver å bli sur på andre for det.

Christopher Mørch Husby vil forsvare noen av påstandene til Høyer, om den varierte arbeidsinnsatsen.

– Han ønsket at alle skulle delta. Da folk kom for å hjelpe, varte det i fem minutter. Til hans forsvar, så var det ofte at folk syntes det var noe mer interessant andre steder, enn å sage plank, forteller Husby.

– Dette er teamwork

I forrige ukes onsdags-episode av Farmen kjendis, ble Høyer valgt som førstekjempe av storbonden.

Da Høyer hadde kommet seg ut på førstekjempe-hytta, tok han en video av seg selv, der han reagerer på arbeidsinnsatsen til de yngre på gården.

– Her på Farmen er det forskjell på arbeidsinnsatsen på dem som er over 40 og dem som er under 40 – det er det absolutt ingen tvil om, sa Ørnulf Høyer da han satt ute på kjempehytta.

Han mener også at det er viktig å understreke at det ikke gjelder alle unge. I dag forteller Høyer at arbeidsmengde er veldig individuelt.

– Dessuten kan jo egentlig ikke ungdommen i dag lastes for at det ikke kreves like mye av dem som før, som følge av et samfunn som er lagt opp på en helt annen måte, med blant annet vanvittig mye mer tekniske hjelpemidler.

– Men samtidig må det være lov å si at min generasjon har vokst opp med større krav til å ta i et tak enn det som gjelder nå.

SAMARBEID: Ørnulf Høyer og Christopher Mørch Husby har ofte samarbeidet under ukesoppdragene på Farmen kjendis. Foto: Anton Soggiu

Husby mener derimot at arbeidsinnsatsen baserer seg mer på personlighet enn alder.

– Ørnulf er rå på å jobbe, men jeg er ikke enig i at ingenting hadde vært mulig uten han. Det hadde heller ikke vært mulig uten oss. Dette er teamwork. Det vil alltid være noen som sluntrer unna, men jeg føler ikke at jeg var en av dem.

Ifølge 33-åringen, kan det være én ting som gjør at Høyer får spesielt mange kommentarer rettet sin vei.

– Ørnulf stikker seg mye ut, som betyr at han er en person som er veldig lett å ta. Da er det typisk at man bare hakker på han.

