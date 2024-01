Full isfront: – Ukomfortabelt

Da deltakerne i årets «Farmen kjendis» skulle velge sin første storbonde, meldte Bahare Viken (30) seg frivillig.

– Jeg har hatt såpass mye ledererfaring at jeg tenkte at det er en rolle jeg kan være litt komfortabel med å ta. Jeg ville gjerne være leder i den første uken, når man finner litt ut av ting sammen og at alt er nytt for alle, sier Viken.



Journalisten og programlederen har tidligere vært redaksjonssjef i NRK Nyheter Ung. Å lede kjendisene inne på Li gård, viste seg derimot å bli noe helt annet.



– Grinete

Storbonden møtte nemlig mye motstand fra influenser og TV-personlighet Cristian Brennhovd (24). Han er tydelig negativ til Viken, og sier i onsdagens episode at han har problemer med henne.

– Jeg tror jeg hadde lyst til å være storbonde selv. Jeg burde ha trådt fram og meldt meg, men jeg tok ikke det valget. Det angret jeg på. I tillegg var jeg allerede da veldig sulten, så jeg begynte å bli grinete. Bahare og jeg kom bare ikke overens. Energien vår klikket ikke godt, sier Brennhovd til TV 2.

TØFF START: På grunn av lite mat, syntes Cristian Brennhovd det ble svært tøft inne på Li gård. Foto: Anders Myhren / TV 2

– Ukomfortabelt

Viken syntes oppførselen hans var frustrerende.

– Det kom veldig brått og uventet. Idet vi fikk ukesoppdraget, så var det plutselig litt motstand å kjenne på. Det var ukomfortabelt. Jeg hadde ikke forventet det, fordi jeg følte at alle hadde en god tone, sier den tidligere NRK-profilen.



Viken tror isfronten dem imellom oppsto fordi Brennhovd ikke respekterte henne som leder.

– Som Cristian selv sier, så er han ikke så god på å ta ordre eller beskjeder fra noen jevngamle. Kanskje spesielt ikke fra en ung jente, sier hun.

– Cristian kjenner ikke meg som leder. Jeg tror at førsteinntrykket av meg, for veldig mange, er at jeg ikke er så autoritær. At jeg ikke er en ledertype. Jeg kan tenke det om meg selv også. Alle lederstillingene jeg har hatt, har jeg blitt spurt om og fått tildelt. Så jeg har aldri oppsøkt en lederrolle – faktisk helt fram til storbonderollen på «Farmen kjendis».



TRIST: Bahare Viken ble satt ut og lei seg av motstanden fra Cristian Brennhovd. Foto: «Farmen kjendis» / TV 2

– Mistet respekten

Til TV 2 sier Brennhovd at gnisningene mellom han og Viken ikke var forårsaket av mangel på respekt for henne som ung, kvinnelig leder.

– Det er ikke riktig. Det jeg har problemer med er autoriteter som er i samme alder som meg. Det går ikke i hop hos meg. Du må være voksen mann eller dame, og så må du bestemme. Da er du sjef. Hvis du ser ut som at du er like gammel som meg, får jeg et problem.

Brennhovd beskriver det å bli ledet av en jevnaldrende som en slags søskenkrangel.

– Jeg ville ikke at Bahare skulle styre det jeg skulle gjøre, så mistet jeg litt respekten og glemte at hun var sjef. Vi hadde bare ikke så mye med hverandre å gjøre, men holdt oss heller litt unna hverandre.

IRRITERT: En lettere amper Cristian Brennhovd inne på gården. Foto: «Farmen kjendis» / TV 2

Viken sier til TV 2 at hun har gruet seg til å se konflikten med Brennhovd på skjermen.

– Jeg merker jo at det er noen følelser som blusser opp igjen nå, på godt og vondt. Frustrasjon og alt på en gang.

– Dette er situasjoner jeg ikke er vant til å stå i når det kommer til hverdagen min ellers. Jeg har jo satt meg selv litt i den posisjonen, ved å melde meg som storbonde den første uken. Da er man jo litt ekstra utsatt for kritikk og uenigheter. Det må man bare takle og stå i, men det er også de tingene jeg har gruet meg mest til å se på TV.

«Farmen kjendis» sendes på TV 2 Direkte tirsdag, onsdag og søndag, og er tilgjengelig på TV 2 Play.