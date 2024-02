Forsvarer kjæresten: – Stygg oppførsel

FINALEFEST: Emilie Nereng hadde med kjæresten, Michael Hansson, under «Farmen kjendis»-finalefesten søndag. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Emilie Nereng (28) kom sammen med forloveden Michael Hansson (34) på finalefesten til «Farmen kjendis» på Månefisken i Oslo.

Det er ikke bare hun som har fått oppmerksomhet etter å ha vært med på TV 2-programmet. Hansson skapte nemlig overskrifter da han tok kontakt med Ole Martin Alfsen (54), som var dommer i matkonkurransen der Nereng røk ut.

Gårdsoppholdet ble nemlig annerledes enn slik Nereng hadde sett det for seg i forkant.

– Min største støttespiller



Matinfluenseren hadde håpet å stå på kjøkkenet, men slapp ikke til fordi Unni Askeland (61) dominerte ved grytene.

– Jeg ble veldig lei meg. Den eneste måten for meg å få utløp for sånne følelser, var å gråte. Så jeg gikk mye for meg selv og gråt, har hun tidligere uttalt til TV 2.

Da 28-åringen var storbonde, valgte hun Cato Zahl Pedersen (65) til førstekjempe, noe han syntes var «jævla urettferdig».

I etterkant fikk Nereng mye hets i sosiale medier for valget.

– Folk har trukket så utrolig mange konklusjoner rundt hvordan jeg er som person, og skriver ganske vonde ting, sa Nereng mens hetsen pågikk.

Under finalefesten forteller Nereng at hun var glad for at hun hadde kjæresten, Michael Hansson, da det stormet som verst:

– Han er min største støttespiller og har vært en jeg kan sparre med om alt, sier matinfluenseren til TV 2.



– Vi har sett hver episode sammen og debrifet litt, men når vi har sett reaksjonene i etterkant, så synes jeg det har vært så fint at han har hatt ryggen min der også. Han har vært et skikkelig fjell for meg hele denne perioden her.

TAKKNEMLIG FOR KJÆRESTEN: Emilie Nereng fikk stor støtte av kjæresten sin da hun mottok hets som følge av valg hun tok på «Farmen»-gården. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Riktig å engasjere seg



Michael Hansson, som for mange er kjent som skuespiller fra «Johnny og Johanna», tok med Nereng på date 19. september 2022 – og det ble full klaff mellom de to.

Ett år senere, i fjor høst, gikk Hansson ned på kne, og spurte Nereng om hun ville gifte seg med ham. Svaret ble ja.

Hansson sier til TV 2 at det føltes riktig for ham å engasjere seg da kommentarene haglet mot hans bedre halvdel.

– Når jeg opplever at det er mye stygg oppførsel mot min kjæreste, som jeg er veldig glad i, så synes jeg det både er veldig lett å engasjere seg – og riktig å engasjere seg, forteller han under finalefesten.

Nylig startet kjæresteparet podkasten «Hvem er jeg?» sammen, der kjendiser får møte samfunnets oppfattelser av dem.

Dette temaet opplevde paret at ble ekstra aktuelt etter at Nereng selv fikk erfare å bli dømt basert på noe hun hadde gjort på TV.

– Vår visjon er å skape en mindre avstand mellom det som faktisk er mennesket, og slik de oppfattes, sier Hansson.

Programlederens råd

Programleder Dorthe Skappel synes det er urettferdig at noen mottar hets på grunn av valg de tar inne på Farmen-gården.

UNNGÅ KOMMENTARFELT: Programleder Dorthe Skappels råd er å ikke lese kommentarfelt i sosiale medier om seg selv. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

I tilfellet der Nereng valgte Zahl Pedersen til førstekjempe, forteller hun at han ristet det av seg rimelig fort etterpå.

– Jeg tror publikum er mer indignert og såret, enn det han var, sier Skappel.



Da programlederen selv deltok i «Farmen kjendis» i 2022, opplevde også hun å få mye pepper for valg hun tok på gården.

– Det var sårt. Det var vondt å få de tilbakemeldingene, men jeg valgte å ikke se noe særlig på det. Så går det over av seg selv, sier hun.



Skappel forteller at mange deltakere, akkurat som henne selv, gruet seg til at noen episoder skulle komme på lufta. Årsaken var at de skulle se seg selv på godt og vondt, og at folk var veldig engasjert.

– Jeg vet at å stå i en slik storm for Emilie, og Cato i og for seg, er ikke noe morsomt. Men da må man bare ikke lese kommentarer. Det er mitt beste råd, understreker programlederen.