Forsov seg til finalen – fikk svimlende taxi-regning

KOM FOR SENT TIL FINALEDAGEN: Både Cristian Brennhovd og Egil Andreas Skurdal forsov seg til finaledagen i «Farmen kjendis.» Foto: Anton Soggiu / TV 2

I tradisjon tro fikk årets finalister, Björg Thorhallsdottir (49) og Sondre Mulongo Nystrøm (29), besøk av årets deltakere.

En etter en forlot de Li gård – enten etter et tap i tvekamp, eller at de valgte å trekke seg.

Før årets vinner skulle avgjøres, kom deltakerne på besøk for å nyte en bedre lunsj sammen, og «grille» finalistene.

For den observante seer var imidlertid ikke alle deltakerne til stede.

Fikk ikke satt på alarm

Cristian Brennhovd (24) og Egil Andreas Skurdal (29) var ikke å se rundt lunsjbordet.

Søndag formiddag deler Skurdal på Instagrams historiefunksjon hvorfor han og Brennhovd ikke var til stede.

– Jeg forsov meg den dagen, og hvis du forsover deg til «Farmen», så det er ikke «rett rundt hjørnet», sier han og ler.

Skurdal var heller ikke til stede under finalefesten av årets sesong. Denne gangen av helt andre grunner. 29-åringen er nemlig stemmen bak «Love Island Norge», og er dermed på jobb på Gran Canaria.

Innspillingen av finalen, som foregikk i fjor sommer, landet på samme helg som feiringen av Pride.

På telefon forteller Skurdal at han hadde vært på avslutningen for Pride dagen før, og kom seg sent i seng.

– Jeg skulle legge meg nedpå noen timer før jeg dro, men jeg sovnet før jeg rakk å sette på alarm, sier han til TV 2.

Han våknet først da produsenten ringte og lurte på hvor han var. Da var han fortsatt i Oslo, og ikke på Li gård i Stange.

– Jeg er egentlig ikke en fyr som forsover meg mye, men når du legger deg sju, og skal være på Gardermoen klokken halv ni, så sier det seg selv at du har planlagt litt dårlig, sier Skurdal og ler.

Da måtte han handle raskt.

Det var Se og Hør som først omtalte saken.

Svimlende dyr taxitur

HEV SEG I BILEN: Det ble en dyr tur til Li gård for Egil Andreas Skurdal og Cristian Brennhovd, som hadde forsovet seg til finaledagen. Foto: Skjermdump/Instagram

Skurdal hev seg inn i en taxi fra Sagene og kjørte av gårde til Li gård.

Med en kjøretur på nesten to timer, merket Skurdal at taxituren svei litt i lommeboka:

– Det havnet på 4000 kroner. Det er ikke billig, forteller han.

Det var ikke bare Skurdal som hadde forsovet seg. «Farmen kjendis»-deltaker Cristian Brennhovd måtte også ta en taxi til Stange.

De rakk ikke den planlagte lunsjen på gården, men kom heldigvis i tide til å være med på resten av finaledagen.

– Alt gikk bra, og det er ikke første gang noen har forsovet seg, understreker Skurdal.

Komikeren likte ikke tanken på at så mange måtte vente på ham, men var glad for at han fikk vært med på det viktigste under finaledagen.

Cristian Brennhovd har ikke besvart TV 2s forespørsel.

Måtte ta over

Skurdal skulle være ordstyrer under lunsjen med alle deltakerne, men den rollen måtte Sander Austad Dale (25) ta over i stedet.

– Jeg husker at jeg var ekstremt sliten og tenkte at jeg skulle legge meg litt bakpå, nyte finalen og ha litt lav profil. Men så måtte jeg være toastmaster i stedet for Egil, forteller Dale til TV 2.



Han skjønner at Skurdal kunne være uheldig og forsove seg etter en hel dag med Pride-festligheter i fint sommervær, og er ikke sur på ham:

– Folk hadde kommet ut, og var giret på å nyte sommeren litt. Det er forståelig, legger Dale til.

Årets sesong av «Farmen kjendis» og «Torpet kjendis» er tilgjengelig på TV 2 Play.