Forklarer sjokk-exiten: – Mye indre uro

URO: Gården ble raskt svært liten for Daniel Franck: – Det ble ensformig, og da får jeg veldig dårlig tid. Da tenkte jeg: «Jeg er kjempefornøyd. Da takker jeg for meg, mens humøret er på topp». Foto: TV 2

Det ble dramatisk da komiker Anne-Kat. Hærland (51) valgte å forlate gården i sinne i onsdagens «Farmen kjendis»-episode.

Ikke lenge etter at Hærland forlot gården, besluttet nok en deltaker å følge i hennes fotspor – dog noe mer lavmælt.

– Jeg hadde vel en litt annen exit enn noen noen gang har hatt i «Farmen kjendis», for jeg var jo så fornøyd, forteller Daniel Franck (49) til TV 2 og ler.



DRO HJEM: – Jeg følte ikke at jeg trakk meg, jeg dro bare hjem. Jeg var kjempefornøyd. Foto: TV 2

– For å gjennomføre «Farmen kjendis» må man ha en indre motivasjon, og det var den jeg mistet. Jeg kjente veldig på det de siste dagene. Jeg tok vel bare ansvar for min egen del, eget liv. Jeg synes det var kjipt, for jeg hadde egentlig lyst til å være der. Etter hvert følte jeg ikke at jeg hadde et stort behov for å være der lenger. Jeg følte meg ferdig, og var kjempetakknemlig. Det var en perfekt måte å ta en exit på.

Indre uro

Franck har tidligere fortalt til TV 2 om sine lange løpeturer utenfor gården. 49-åringen var langt utenfor områdene hvor deltakerne fikk lov til å oppholde seg, men fordi gården fort føltes liten, trengte han å kjenne på en følelse av frihet.

Behovet for å få utløp for energien sin var noe Franck tenkte mye på, før han dro 100 år tilbake i tid i fjor sommer.

– Litt av utfordringen, som jeg sa innledningsvis til produksjonen, var at jeg er et litt usikkert kort fordi jeg har mye indre uro. Det var det jeg var redd for.

AVHENGIG: – Jeg er avhengig av og liker alenetid. Da føler jeg at jeg blir en bedre versjon av meg selv. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Franck har trivdes med å følge med på programmet gjennom årene, særlig fordi det er noe mange kan kjenne seg igjen i. Derfor hadde han selv lyst til å delta.

– «Back to basic». Det er ufattelig interessant hvor fort hodet og kroppen venner seg til å være uten strøm, innlagt vann, internett – ingenting. Det var fascinerende å legge seg sulten til tider. Alt det er veldig sunt. Man blir dratt ut av en ganske bortskjemt verden. Det lærte meg veldig mye på veldig kort tid. Jeg var der i 14 dager, og det var jeg veldig takknemlig for.

– Men jeg merker at jeg aldri har vært flink til å sitte i ro. Jeg er et lite endorfinvrak. Det er klart at når jeg ikke får utløp for det, så blir jeg ekstremt rastløs.

BRA GJENG: Daniel Franck har kost seg med gjengen han tilbragte ukene med på «Farmen kjendis». Her fra den aller første tvekampen. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Fikk ikke lov å leke sammen

I løpet av ukene har seerne fått se en leken og spretten Franck. Slik har han vært allerede fra tidlig alder.

– Jeg tror jeg alltid har vært sånn. Det var mange barn i gata hvor jeg bodde som ikke fikk lov til å leke med meg, fordi jeg fant på så mye sprell.



Når TV 2 snakker med Franck, har han innlosjert seg på en hytte uten særlig dekning. Oppe i fjellene gjør han akkurat det han gjorde, da han var 14 år – leker.

– Jeg gjør egentlig de samme tingene som da. Seneste i går hoppet jeg ned fra hyttetaket i snøen. Vi måkte taket, som man gjorde da man var liten. På med brettet, ta noen bilder. Så hopper vi. Kjempegøy.

– Man må bare leke. Lek er noe veldig mange mister etter hvert, og det er kanskje noe av det viktigste du skal beholde når du blir voksen. Det gir meg så mye, det er så moro. Så blir jeg sikkert litt mye til tider når jeg får skikkelig raptus.

LIVSFORLENGENDE: – Barnsligheten er noe av det man må bevare. Jeg tror barnsligheten er livsforlengende. Da ender det opp med at du undrer deg mer. Stiller mer spørsmål. Bevarer nysgjerrigheten. Foto: Anton Soggiu/TV 2

For enkelte kan det trolig virke slitsomt å søke etter adrenalin og spenning nærmest døgnet rundt. For Franck er det derimot pur lykke.

– Jeg jager det ikke. Det er det som er det fine. Da blir det heller ikke slitsomt. Det føles bare veldig behagelig og naturlig – mer befriende. Det er ikke slitsomt. Jeg går ikke på noen medisiner. Jeg ikke kjenner bare ikke til noe annet, forteller han.

HØYDEPUNKTER: – Jeg søker hele tiden etter høydepunkter. Bare sånn små drypp. Trenger ikke legge lista så høyt. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Som kunstner, snowboarder, ektemann og far følger livet også med seg forpliktelser. Det er viktig for Franck, samtidig som han leker seg gjennom dagene.

– Man holder det kontinuerlig gående. Da mister du det ikke. Så er det selvsagt slitsomt til tider. Det er noe med å holde tempo. Finne overskuddet. Ikke bare når det passer. Du rydder tid i din egen tid for å gjøre ulike ting. Da blir alt det andre så mye bedre. Lek – det er jeg ekstremt opptatt av. Ikke for at jeg skal underholde folk, men for å underholde meg selv. Hvis du står alene og får latterkrampe alene, da er du på riktig sted i livet. Det har skjedd.



DYREGLAD: Tross allergi brukte Daniel Franck mye tid med dyrene. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Det er ikke så farlig. Man må ikke ta livet så jævlig seriøst. Ta det seriøst når det er nødvendig, men bortsett fra det, ser jeg på livet som en lek.

Ikke overrasket

Idet Franck besluttet å forlate gården, forteller han at produksjonen fryktet han ville angre seg.

– Produksjonen sa at det er mange som angrer hvis det er noen som trekker seg i en situasjon, men det gjorde jeg ikke overhodet. Det var det indre tempoet som slapp taket. Jeg fikk dårlig tid, og ingen indre motivasjon.



– Jeg er en sånn fyr som enten er av eller på. Det er ingen mellomting. Er jeg på, da er jeg ganske ustoppelig. Det går jo ikke an å bruke det der inne.



PAUSE: – Jeg hadde behov for å være borte for å ta en pause fra livet. For meg var det ingen konkurranse, det var for opplevelsen, jeg ville lære meg ting. Det gjorde jeg. Dessverre gikk det litt fort tomt. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Å vende tilbake til hverdagen i 2024 beskriver han som litt rart, men med tiden har han aldri sett seg tilbake på avgjørelsen.

I forkant av deltakelsen uttalte kona, skuespiller Ulrikke Hansen Døvigen (51), at hun var spent på ektemannens «tidvise mangel på impulskontroll» inne på gården.

– Ble kona di overrasket over at du forlot «Farmen kjendis»?



– Hun var ikke sånn kjempeoverrasket. Det snakket vi også om. Jeg tenkte på det. Det var den utfordringen som i verste fall kunne skje, at jeg ble veldig rastløs. Får jeg ikke den dosen endorfiner, er ikke den indre motivasjonen der. Jeg har nok innsett selv at jeg er et endorfinvrak. Jeg er en fyr som er livredd for å miste tempoet.

SPENT: Daniel Francks kone, Ulrikke Hansen Døvigen, var spent på hvordan ektemannen ville klare seg på gården. Foto: TV 2

I tillegg til å kjenne på rastløshet, fryktet han også at mat kunne bli en utfordring på gården. Da han gikk på vekten, så han at kroppen hadde latt seg prege av det ensformige kostholdet.

– Jeg gikk faktisk ned noen kilo. Tydelig. Nærmere fire kilo. Det går veldig fort. Vi hadde omtrent ingen basisvarer. Kroppen min funker ikke uten protein. En ting er å gå sulten, det går fint for meg, men når du ikke har te, kaffe eller andre varme drikker ... Til slutt var det svært lite av absolutt alt.

IKKE PROBLEMATISK: Å snu om på kostholdet kan være en overgang for kroppen. Det gikk heldigvis problemfritt for Daniel Franck: – Jeg gikk ikke så fort opp i vekt. Det tok noen uker, men det var ikke noe problem. Foto: TV 2

Etter «Farmen kjendis»-tilværelsen sitter Franck igjen med mye lærdom og takknemlighet.

– Jeg er veldig glad i det livet jeg lever, og føler meg veldig privilegert. Jeg har formet livet mitt slik at jeg lever veldig fritt. I perioder jobber jeg veldig intenst , så har jeg lengre perioder hvor jeg kan dyrke mine egne hobbyer og hovedinteresser. Jeg har alltid hatt hobbyen som yrke. Da er man privilegert. Jeg har ingenting å klage på. Nordmenn har ingenting å klage på.

– Da bestekompisen min knakk ryggen og havnet i rullestol – han sitter i rullestol den dag i dag – ble min lisens til å klage inndratt. Det er de perspektivene der. Du skal holde så jævlig kjeft, du har ingenting å klage over.

