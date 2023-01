Farmen kjendis-sjokk: – Det var helt forferdelig!

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Farmen kjendis ble helt ikke slik enkelte av deltakerne hadde sett for seg.

INNRØMMER: Farmen kjendis ble ikke helt som forventet for årets forpaktere. Nå åpner de opp om utfordringene. Foto: God morgen Norge

– Det blir drama når tolv veldig forskjellige mennesker møtes på den måten. Det er kanskje sånn det skal være, sier frisør og gründer, Christopher Mørch Husby, til God morgen Norge.

Tirsdag er det klart for den syvende sesongen av Farmen kjendis på TV 2, hvor tolv kjendiser forlater nåtiden for å leve gårdslivet. En tilværelse ikke alle var like forberedt på.

Overrasket over dramatikk

For det skal ikke ta lang tid før dramatikken oppstår inne på gården, noe som overrasket Influenser Malin Nesvoll.

– Jeg ble overrasket fordi det skjedde så fort. Jeg følte at jeg bare hadde vært der i et halvt minutt før dramatikken begynte. Jeg tenkte bare; «Shit, er vi der». Det var tidlig, men så pleier det å være drama inne på Farmen.

En annen fersk forpakter er Aslak Maurstad, skuespiller og manusforfatter. Han innrømmer også at den sosiale overgangen var brå, men ser på konseptet som en god oppskrift på noe helt annet enn dramatikk.

BRÅ OVERGANG: Skuespiller og manusforfatter Aslak Maurstad innrømmer til God morgen Norge at Farmen-overgangen var brå. Foto: Espen Solli / TV 2

– Det som var litt gøy var å samle så mange mennesker uten mobiltelefon. Da må man bli venner, fordi man har jo bare hverandre. Det er egentlig en oppskrift på å bli kjent veldig fort, sier Maurstad. Han fortsetter:

– Det var så mye, det var gøy også, men det var så mange ting å forholde seg til og uansett hvor lenge man var der, så ble man utsatt for ganske mange harde ting, men også mange fine ting.

Også Maurstad kjente på utfordringer ved tilværelsen og peker særlig på snorking som et aktuelt tema tidlig under oppholdet.

– Man må ligge ganske intimt. Det er bare dobbeltsenger og nesten alle sover i ett rom.

Maurstad forklare at det var et eget, litt mindre hus tilegnet dem som lagde mest lyd.

– Det var for de som snorket, men det ble ikke helt sånn, for det var noen i hovedhuset som burde vært i snorke-bua.

En av de som havnet i snorke-bua var Nesvoll.

– Folk ville ikke innrømme at de snorket, men jeg havnet der og det skulle lønne seg! Sengene var deilige og det var mye roligere, sier hun.

Sjokkert over arbeidsmengden

For de tre forpakterne skulle det bli viktig med søvn. De beskriver alle en voldsom arbeidsmengde, noe Nesvoll ikke hadde forventet.

– Jeg så for meg at vi skulle kose oss mer, men det var så vidt jeg rakk og si «god morgen» før jeg måtte ut å jobbe.

Husby og Maurstad ble også overrasket.

– Vi jobbet fra dag til natt. Før jeg kom inn tenkte jeg at det skulle bli mye hygge, men det var lite tid til å kose seg i sola, sier Husby, før han fortsetter:

INNRØMMER: Frisør og gründer Christopher Mørch Husby beskriver deltakelsen i TV 2-serien Farmen kjendis som «forferdelig». Foto: Espen Solli / TV 2

– Jeg skal være ærlig og si at jeg synes det var helt forferdelig! Det var utrolig hardt. Jeg følte at jeg var på en arbeidsleir, og det ble ikke bedre – det ble bare mer å gjøre. Man håpet hele tiden at produksjonen skulle gjøre noe artig, men det ble bare mer og mer jobb.

Han understreker også et ønske om å mestre oppgavene.

– Jeg oppfatter ingen av oss som late, derfor ble det hardt. Vi ville gjøre en innsats og gikk inn for det.

Maurstad forteller til TV 2 at han tok ekstreme grep før oppholdet, men sier seg enig og innrømmer at det ble tøffere enn forventet.

Aslak Maurstad tok ekstreme grep før Farmen kjendis-deltakelsen

– Jeg tror alle ble sjokkert over hvor hardt det var. Man var nok forberedt på at det skulle bli tøft og at vi skal jobbe, men kanskje ikke såpass hardt, sier han og oppsummerer det hele til God morgen Norge:

– Det var en rik opplevelse.