Endring i «Farmen kjendis»

Søndag røk komiker og musiker Egil Andreas Skurdal (29) ut av «Farmen kjendis», etter å ha konkurrert mot realityprofil Cristian Brennhovd (24).

Skurdal var i tvil om å hvilken gren han ønsket å møte Brennhovd i. Til slutt falt valget på øksekast. Da konkurransen gikk i gang, ble 29-åringen overrasket over god den tidligere «Ex on the Beach»-deltakeren var.

JEVNT: Det ble en jevn øksekastkonkurranse mellom Egil Skurdal og Cristian Brennhovd. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Det var jeg ikke klar over. I utgangspunktet synes jeg at fysikken hans ikke gagner ham i en sånn type situasjon. Her går det mye på teknikk og det å beholde roen. Der slo han meg på målstreken. Cristian var en skummel konkurrent, for han er så uforutsigbar, uttalte Skurdal til TV 2.

Vil gjøre ting på nye måter

Da Brennhovd fortalte gruppen hvem han ønsket å møte i kamp, var Skurdal forberedt på at det ville bli herrekamp.

– Jeg er bare ikke vant til å bli stemt ut først i sosiale gjenger, sa han lattermildt i episoden.

I tillegg til å nyte en pose med mat og drikke, ene og alene, får også en av kjempene i tradisjon tro besøk av en av deltakerne på gården.

I foregående sesonger har kjempene normalt sett blitt enige om hvem som skal få goden.

Denne sesongen har TV 2 gjort endringer.

– Vi ønsker hele tiden å fornye oss, og gjøre ting på nye måter i «Farmen»-universet, forteller pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl.

I år er det nemlig slik at deltakerne på gården velger hvem av kjempene som skal få besøk, og hvem som skal dra.

AVGJØRES PÅ GÅRDEN: Hvem som får besøk av kjempene, er det deltakerne på gården som avgjør, denne sesongen. Foto: TV 2

– En av endringene denne sesongen er at det er deltakerne på gården får velge hvem som får kjempehyttebesøk, og dette grepet synes vi fungerte fint, fortsetter Dahl.

Fikk ureglementert besøk

Deltakerne valgte å gi besøket til Skurdal, og sendte youtuber Sander «Randulle» Dale (25).

– Egil er veldig følsom og komplett usikker på valg av gren, forsvarte influenser Emilie Nereng (28).

Ute på kjempehytta forsøkte Dale å gi råd til Skurdal om hva han burde velge av gren.

ØVDE: Sander Austad Dale og Egil Skurdal øvde på tønnesjakk på kjempehytta. Foto: TV 2

Selv om beslutningen virket unison blant gjengen på gården, slo rettferdighetssansen inn hos snowboarder og kunster Daniel Franck (49), som bestemte seg for å besøke Brennhovd.

– Det handler om å være litt sleip når de ikke ser deg. Man blir litt ugjenkjennelig. Hyttene ligger høyt over bakken, så det handlet om å ikke bli sett av noen andre. Jeg visste jo ikke om noen andre var i nærheten heller. Når jeg luska meg rundt vinduet til Cristian, så skvatt han jo. Han syntes det var helt hysterisk!, fortalte Franck tidligere til TV 2.



BRØT REGLENE: Daniel Franck brøt reglene, da han besøkte Cristian Brennhovd på kjempehytta. Foto: TV 2

Pressesjef Jan-Petter Dahl har tidligere forklart at vaktholdet under innspillingen er høyt prioritert, men at vaktene er primært til stede for å ivareta deltakernes sikkerhet.

– Deltakerne får angitt de ytre avgrensningene for hvor de kan bevege seg fritt. Samtidig er oppholdet på gården i stor grad tillitsbasert, og produksjonen må stole på at deltakerne forholder seg til reglene. Det samme gjelder for kjempehyttene. Regelen er at deltakerne ikke skal besøke kjempene. Men deltakerne er ikke sperret inne, så dersom de velger å bryte de reglene vi har avtalt, så får ikke vi forhindret det. Det fikk ingen konsekvenser for Daniel.

