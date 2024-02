Dropper finalefesten: – Har ikke lyst

UTEBLIR: Cristian Brennhovd føyer seg inn i rekken av kjendiser som ikke kommer på søndagens finalefest av «Farmen kjendis». Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Emma Ellingsen (22) og Cristian Brennhovd (24) var de første som flyttet inn på «Farmen kjendis»-gården i fjor sommer.

Nå føyer de to influenserne seg inn i rekken av deltakere som ikke kommer på søndagens finalefest på Månefisken i Oslo.

– Jeg får ikke blitt med fordi jeg er på London Fashion Week og jobber. Det er kjipt å gå glipp av finalefesten. Jeg hadde gledet meg veldig til å se alle igjen og vise støtte overfor den som vinner. Men det er mye spennende som skjer her i London, så jeg er veldig glad for å kunne være her også. Jeg skal feire herfra, sier Ellingsen i en sms til TV 2 søndag.

Fra før er det kjent at Vebjørn Selbekk (54), Anne-Kat. Hærland (51), Sondre Mulongo Nystrøm (29) og Egil Skurdal (29) ikke kommer på festen.

PÅ FEST: Emma Ellingsen og Bahare Viken dukket opp sammen på rød løper under Vixen Awards nylig. Søndag uteblir Ellingsen fra finalefesten. Foto: Lene Stendal / God kveld Norge

Da bærumsgutten Brennhovd snakket med TV 2 inne på gården, mente selv at fordommene mot ham stemte 100 prosent. Det å leve 100 år tilbake i tid – uten toalettartikler og ubegrenset med mat, var ikke var noe for han.

Rasende TV-seere

Mange seere lot seg underholde av byguttens forsøk på å mestre det enkle livet, men i den andre uken ble smilene og latteren omgjort til raseri.

I en opphetet diskusjon med Bahare Viken (30), fyrte han løs med et overraskende personangrep.

«Du kan holde kjeft, for du har ingen personlighet. Du er den personen jeg har møtt med minst personlighet i hele mitt liv. Det går én vei. Det er helt tomt når jeg snakker til deg», sa han til en rystet Viken – som gråt og ble knust av Brennhovds uttalelser.

Overfor TV 2 har Brennhovd sagt at han angrer på sinneutbruddet, og at han og Viken har skværet opp.



TV-seerne har derimot ikke klart å legge konflikten bak seg.

Influenseren har bedt sine følgere om å tenke seg om før de ytrer hatefulle meninger mot ham, basert på deltakelsen i underholdningsprogrammet.

UFORTJENT: Cristian Brennhovd tok til sosiale medier og ba folk tenke seg om før de uttalte seg. Foto: Skjermdump/Instagram

Dropper festen

Selv om Brennhovd er vant til å stå i mediestormer etter å ha kommet med kontroversielle uttalelser i kjølvannet av programmer som «Ex On The Beach» og «71 Grader Nord Kjendis», ble han tatt på sengen av reaksjonene etter «Farmen kjendis».

Alt oppstyret er en av grunnene til at 24-åringen ikke blir å se på søndagens finalefest i Oslo.

– Jeg går glipp av finalefesten fordi jeg er på ferie nå. Det er sykt fint vær, og jeg har ikke lyst å komme tilbake igjen til iskalde Norge. Og så trenger jeg en pause fra Norge etter alt hatet jeg fikk etter «Farmen kjendis», og litt andre ting, skriver han i en sms.

PÅ FERIE: Slik tilbringer Cristian Brennhovd dagene mens det er kaldt hjemme i Norge. Foto: Privat

Brennhovd er i sørligere strøk med kjæresten Paulina Danielsson, og synes ikke det er krise å gå glipp av kjendisfesten.

– Det går egentlig helt fint å gå glipp av finalefesten jeg har vært på sikkert ti andre finalefester før, så å gå glipp av én, det tror jeg går bra. – Jeg ønsker de andre lykke til og håper de fester litt ekstra for meg også, sier han til TV 2.