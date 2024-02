Dropper finalefesten: – Det er kjipt

Søndag blir det klart hvem som stikker av med seieren i årets sesong av «Farmen kjendis».

For å feire vinneren samles deltakerne til fest i Oslo, der de forventes å møte opp langt mer sminket, striglet og pyntet enn slik de framstår under hardkjøret inne på Li gård.

SLITEN GJENG: Slik vil deltakerne neppe framstå på finalefesten. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Unni Askeland har tidligere fortalt TV 2 om at hun brukte en uke for å gre ut flokene av håret etter gårdsoppholdet. På finalefesten vil årets selverklærte «Farmen»-diva derimot stråle med sitt nygredde, blonde hår på den røde løperen.

Samtidig vil flere av årets deltakere glimre med sitt fravær.

En av de aller største kjendisene fra årets sesong, Anne-Kat. Hærland (51), blir ikke å se på finalefesten.

Komikeren med øyesykdommen Retinitis pigmentosa trakk seg i sinne i den andre uken inne på gården, fordi hun mente at produksjonen ikke viste tilstrekkelig hensyn til hennes funksjonsnedsettelse.

TRAKK SEG: Anne-Kat Hærland ble ikke lenge inne på gården. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Det skal derimot ikke være misnøyen mot TV 2 som er årsaken til at 51-åringen ikke dukker opp.

– Hun er på jobb, derfor kommer hun ikke, sier hennes manager Kim Are Røsok til TV 2.



Kommer ikke

I søndagens program er det Sander Dale (25), Björg Thorhallsdottir (49) og Sondre Mulongo Nystrøm (29) som er de siste gjenværende deltakerne – og en av disse blir vinneren av «Farmen kjendis».

Nystrøm får ikke blitt med og feiret med de andre kjendisene.

– Jeg synes det er kjipt at jeg ikke får møtt resten av gjengen, og å bare gå full bananas med dem.

29-åringen befinner seg nemlig i Egersund søndag kveld, der han spiller hovedrollen i Rikstreatrets «Bonnie & Clyde».

På REISE: Sondre Nystrøm befinner seg i Egersund når finalen sendes. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Heldigvis er jeg på turné med en superbra og koselig gjeng, så jeg tror nok at jeg kommer til å ha det veldig bra uansett, sier han til TV 2 på telefon fra turnébussen.



Vebjørn Selbekk (54), som måtte trekke seg fra «Farmen kjendis» fordi kona hadde utfordringer med sin psykiske helse da han var inne på «Torpet kjendis», blir heller ikke å se på finalefesten.

– Grunnen til at jeg ikke kommet er at kona og jeg reiser til USA for å besøke datteren vår, svigersønnen og barnebarnet. Familien går på bibelskole i Colorado Springs dette året. Siden finalefesten arrangeres i vinterferieuken, ble det dessverre sånn for oss.

KOMMER IKKE: Vebjørn Selbekk og kona Catarina Selbekk reiser til familien i USA når finalefesten avholdes. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Selbekk er blodfan av «Farmen»-konseptet, og tar ikke lett på å gå glipp av gjenforeningen.

– Det er synd, for jeg ville veldig gjerne vært der og truffet alle de flotte menneskene jeg ble kjent med på «Torpet» og «Farmen».

Egil Andreas Skurdal (29), som røk ut den første uken på gården, men kjempet seg helt til finalen av «Torpet kjendis», er heller ikke til stede.

BORTREIST: Egil Skurdal, her med Unni Askeland, er på jobb for TV 2 et helt annet sted i verden. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

Skurdal er nemlig på jobb i sydligere strøk. Han er stemmen som skal lose seerne gjennom en ny sesong med «Love Island Norge».

– Jeg skulle veldig gjerne vært til stede og feiret vinneren, men jeg er på nye eventyr på innspilling av «Love Island» på Gran Canaria! Ikke som deltaker dog, som sist er jeg også i år stemmen i programmet, sammen med vår nye Kirsten giftekniv; Alexandra Joner.