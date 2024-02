Drømmer om en partner: – Satser på forlovelse nummer 14

Søndag kveld var det duket for finalen i «Farmen kjendis», der Björg Thorhallsdottir (49) var én av finalistene.

I flere uker har hun vært å se på TV-skjermen, i tillegg til å ha deltatt i «Forræder» noen måneder tidligere.

– Det har vært en helt overveldende respons. Jeg har fått hundrevis av meldinger, forteller hun til TV 2.

Blant disse har det også dukket opp frierbrev. Når tiden fremover blir roligere for Thorhallsdottir, skal hun lese nøye gjennom dem. Hun er nemlig ikke fremmed for tanken på en ny forlovelse.

FINALE: Björg Thorhallsdottir på finalefesten til «Farmen kjendis» sammen med de andre deltakerne. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Alt mulig rart

Det har rent inn med meldinger fra seere i innboksen til kunsteren, både romantiske og vennskapelige.

– Jeg har fått meldinger fra nydelige mennesker som heier på meg og sier at verden hadde blitt et bedre sted hvis alle hadde vært som meg. Jeg blir kjemperørt, sier hun.

– Jeg synes det er helt utrolig at folk tar seg tid til å sette seg ned med mobilen og finne ut hvordan de kan kontakte meg. De har gjort en innsats. Det er veldig hyggelig.

Hun legger til med et smil at det også har vært hyggelig med frierbrevene – som det har vært hundrevis av.

– Det har vært alt fra at de synes det er skummelt å ta kontakt og lurer på om jeg vil dra på date, til om jeg har lyst på en elg de har skutt. Det er alt mulig rart. Det er noen nede i 20-årsalderen, men jeg liker menn som er på min alder, forteller hun.

Savner en armkrok

Det er ikke utenkelig for Thorhallsdottir å én dag takke ja til et frieri.

– Jeg drømmer om å være to. Jeg har det helt fantastisk alene, men når jeg er sliten og sånn, så savner jeg å ha en armkrok å krype inn i.

Går drømmen i oppfyllelse, blir det den 14. gangen Thorhallsdottir er forlovet. Det gleder hun seg til.

– Hver eneste kjæreste jeg noen gang har hatt, har fridd. Så det er derfor det har blitt så mange. De pleier å spørre innen den første uken eller måneden. Pappaen til Tolli fridde til meg innen et kvarter. Så det er veldig hyggelig.

SØNN: Björg Thorhallsdottir tok med sønnen Tolli på finalefesten av «Farmen kjendis». Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Jeg satser på forlovelse nummer 14 en eller annen gang. Plutselig møter jeg på ham, sier 49-åringen.

Reiser bort fra henne

Thorhallsdottir har tidligere uttalt til TV 2 at hun aldri har funnet noen ordentlig etter at ektemannen Eric Scott døde i 2005. Sammen fikk de sønnen Tolli, som hun tok med som gjest på sesongfinalen av «Farmen kjendis».

Men kun noen få timer etter festen, klokken fire natt til mandag, kjørte hun sønnen til Gardermoen. Han reiser nemlig bort i fem måneder på jorden rundt-reise.

– Dette er det siste jeg og min sønn gjør. Jeg kjenner at jeg får litt klump i halsen, samtidig som jeg er ekstremt glad for at han gjør den viktigste reisen i sitt liv, sa hun til TV 2 søndag kveld, før avreisen.

– Jeg vet at den gutten jeg sender av gårde er helt annerledes enn den gutten jeg kommer til få hjem, som har reist alene i fem måneder over tre kontinenter.

