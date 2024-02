Dorthe Skappels aha-opplevelse: – Det hadde jeg ikke turt

MEDFØLELSE: Dorthe Skappel har stor medfølelse for «Farmen kjendis»-deltakere som har fått mye tyn mot seg. Foto: Erik Edland / TV 2

Dorthe Skappel (61) er lettet over at hun slipper å tre inn i rampelyset i dag.

Dorthe Skappel (61) ser tilbake på sin første sesong som «Farmen kjendis»-programleder med varme minner.

– Sett utenifra synes jeg det har blitt en veldig fin sesong med veldig fine deltakere, fortalte hun TV 2 på finalefesten som foregikk for omtrent en uke siden.

FINALEJUBEL: Det var full jubel etter Sondre Mulongo Nystrøm vant årets sesong av «Farmen kjendis». Foto: Anton Soggiu / TV 2

Som ny programleder for det populære realityprogrammet har hun observert dramaet utspille seg fra sidelinjen – på godt og vondt.

I 2022 var hun selv deltaker, og etter en årrekke som God kveld Norge-programleder har hun nærmest spesialkompetanse i å få kjendiser til å åpne seg – erfaringer som hun mener har gjort henne godt rustet for programlederrollen.

– Vi hadde noe som jeg kalte «klassens time», hvor jeg ba deltakerne om å sette seg ned. Jeg sa: «Okay, hvordan er ståa? Hva har skjedd? Hvorfor gråter du?». Det tok av og til en time, men ut på skjermen kom det vel maks ett minutt. Men for både deltakerne og meg, så tror jeg at det var viktig, har hun tidligere fortalt til TV 2.

– Ikke noe morsomt

Etter åtte sesonger med «Farmen kjendis», og hele 19 sesonger av «Farmen», er det ikke rart programmet har en stor fanskare.



En av dem som særlig fikk føle på engasjementet var matinfluenser Emilie Nereng (28). Da hun valgte idrettsutøver Cato Zahl Pedersen (65) som førstekjempe, utløste det massive reaksjoner.

STØTTE: Emilie Nereng fikk støtte fra forloveden, Michael Hansson. Her fra da de ankom finalefesten med Kristin Gjelsvik. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Jeg tror det er sånne ting som skjer veldig fort. Det skal ingenting til, før folk kaster seg på en sånn bølge, sier Skappel.



Nereng tok til sosiale medier, hvor hun uttalte at det var tøft å stå i.

– Folk har trukket så utrolige mange konklusjoner rundt hvordan jeg er som person, og skriver ganske vonde ting, sa hun på Instagrams historiefunksjon.



Skappel beskriver hetsen som urettferdig.

– Jeg tror publikum ble mer indignert og såret, enn hva Cato ble. Men jeg vet at å stå i en sånn storm ikke er noe morsomt. Mitt beste råd er å ikke lese kommentarer, sier hun.

PREGET: Dorthe Skappel engasjerte seg i deltakerne, da de var på gården. – Jeg ble veldig berørt, og tok flere ganger til tårene, har hun tidligere fortalt til TV 2. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Sårt og vondt

Siden 61-åringen entret rampelyset, har hun høstet mang en erfaring om hvordan det er å ha søkelyset rettet mot seg.

Tilbake til hennes egen «Farmen kjendis»-deltakelse, innrømmer hun at det tidvis var vondt å stå i.

– Det var sårt, og det var vondt å få de tilbakemeldingene, men jeg valgte å ikke se noe særlig på det. Det går over av seg selv.

Deltakere som takker ja til reality-program beskriver ofte at de entrer en «boble». Skappel forklarer at når situasjoner utspiller seg, har man sjeldent helt kontroll.

RAMPELYSET: Etter flere tiår i bransjen, har Dorthe Skappel gjort seg noen erfaringer for hvordan hun håndterer en kaotisk situasjon. Foto: Erik Edland / TV 2

– Man reagerer annerledes enn man kanskje trodde.

– Jeg vet at veldig mange av deltakerne, akkurat sånn som jeg var, satt og gruet seg veldig til noe av det skulle komme på lufta. Fordi det er deg selv på godt og vondt.

Deltakere TV 2 har snakket med underveis i sesongen legger ikke skjul på at det har vært en enorm respons. For enkelte har den vært mer negativt ladet, mens for andre har det nærmest utelukkende vært heiarop og gode tilbakemeldinger.

Uavhengig av hva slags respons som florerer, mener Skappel programmet skaper et enormt engasjement – på godt og vondt.

– Det er et program hvor du er med, med hele deg. Du skal forholde deg til elleve andre mennesker på det verste, og du skal få gården til å gå rundt. Det er veldig mye som skjer, og det tror jeg engasjerer veldig.

– Hadde ikke turt

Siden 1997 ledet Skappel det populære programmet God kveld Norge. I 2022 besluttet TV 2 å ta programmet av lufta.

Med årene har hun lagt merke til en vesentlig forskjell i hvordan seere engasjerer seg i ulike program.

– Den største forskjellen er egentlig at folk har meninger om alt, og poster det. Hvis man er veldig engasjert på alle de sosiale plattformene, så får man jo absolutt alt med seg.

LETT Å KASTE SEG PÅ: – Jeg tror det smarteste er å ikke lese alle kommentarer, fordi det er så lett å mene. Det er så lett å kaste seg på ekle kommentarer. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Og de som sitter og skriver dette, tenker seg ikke alltid like mye om, tror jeg. Det er definitivt en ganske stor forskjell fra da jeg begynte.

Tilbake til da Skappel entret rampelyset, forteller hun at hun kunne lese én kjip kommentar, uten at det ble snakket mer om.

– Jeg er veldig glad for at jeg ikke starter nå, og er ung og skal ut i den verden. Med den erfaringen jeg har, så er jeg nesten sånn som tenker: «Gud forby!» Det hadde jeg ikke turt.

Ta det med en klype salt

Overfor TV 2 bekrefter Skappel at kanalen er i gang med ny sesong av det populære programmet. Hun håper at de som velger å takke ja, forstår at det er mer til «Farmen kjendis» enn hets og ubehagelig kommentarer.

– Jeg håper virkelig at det er mange som synes det er morsomt, for det er veldig morsomt.

HEMMELIGHETSFULL: Dorthe Skappel er hemmelighetsfull om den neste sesongen av «Farmen kjendis». Foto: Erik Edland / TV 2

– Man har så lett for å se oppslagene som har blitt i etterkant, og tenkt: «Gud, nei. Dette kan jeg ikke være med på».

Av kjendiser som har deltatt i «Farmen» og «Farmen kjendis», som Skappel selv har snakket med, er det nærmest unisont at opplevelsen var god.

– De har lært mye, opplevd mye om seg selv og andre. Ikke minst har man kanskje forutinntatt et menneske – noen du aldri ville nærmet deg under andre omstendigheter. Men så opplever man veldig ofte at man tar feil. Bare man tar seg tid til å bli kjent, så er det veldig mange fine folk.



Selv ser hun tilbake på opplevelsen som noe hun aldri ville vært foruten.

– Jeg synes det var helt fantastisk og kjempegøy. Jeg tror man skal ta alle de overskriftene man ser i avisene med en klype salt.